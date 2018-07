Para Lafosse, que no poseía televisión, la lectura significó su única forma de conocer el mundo. "Tuve la capacidad de llegar a los lugares más lejanos del planeta, viajar a otras realidades y culturas mundiales. Eso me volvió un apasionado de los viajes y querer conocer el mundo. Agarraba las enciclopedias y me armaba viajes alrededor de ríos como el Amazonas o senderos por lugares recónditos que de más grande me imponía conocer", sostiene a Infobae.