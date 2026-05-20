Las revistas del corazón esta semana: Juan del Val y Nuria Roca invierten el millón del Premio Planeta en una espectacular casa”

Las revistas del corazón del miércoles 20 de mayo.

Las revistas del corazón llegan esta semana cargadas de exclusivas, rupturas inesperadas, casas de ensueño y nuevos frentes abiertos para algunos de los nombres más conocidos del panorama social y televisivo. El gran protagonista del kiosco es, sin duda, el matrimonio formado por Nuria Roca y Juan del Val, que abre las páginas de ¡Hola! mostrando la impresionante vivienda que han adquirido gracias al dinero del Premio Planeta que ganó el escritor en la última edición.

Pero no son los únicos nombres destacados de la semana. Rosa López sorprende con su ruptura sentimental después de seis años de relación, Kiko Rivera vuelve a verse envuelto en la polémica por Cantora y Marc Giró se sincera sobre la televisión y las envidias del medio en una entrevista muy comentada.

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‘¡Hola!’

La portada de ¡Hola! apuesta esta semana por Nuria Roca, que posa feliz en su nueva casa situada en Candeleda, un exclusivo rincón de la Sierra de Gredos que se ha convertido en el refugio soñado de la familia.

Portada de la revista '¡Hola!' del miércoles 20 de mayo.

La presentadora abre las puertas de esta espectacular vivienda en un amplio reportaje fotográfico donde muestra cómo es el lugar en el que piensa desconectar junto a Juan del Val y sus hijos. Según explica la propia comunicadora, la casa pertenecía anteriormente al periodista Javier Capitán y su compra ha sido posible gracias al dinero que obtuvo su marido tras ganar el Premio Planeta.

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La revista define la propiedad como “un paraíso en plena naturaleza”, y no es para menos. Rodeada de vegetación y con impresionantes vistas, la vivienda representa uno de los grandes sueños cumplidos del matrimonio, que atraviesa uno de sus momentos personales y profesionales más sólidos.

Además, la publicación también lleva en portada las imágenes exclusivas de Miranda Rijnsburger, esposa de Julio Iglesias, ya instalada en Marbella junto a su hijo Guillermo para disfrutar de la temporada estival en la finca familiar de Cuatro Lunas.

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Otro de los nombres destacados es el de Eugenia Silva, que concede una entrevista tras su separación de Alfonso de Borbón y habla de esta nueva etapa de su vida con total sinceridad.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana' del miércoles 20 de mayo.

La gran exclusiva de Semana tiene como protagonista a Rosa López. La revista revela que la cantante y su pareja, Iñaki García, han roto después de seis años de relación y tras haber hablado incluso de planes de boda en varias ocasiones.

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Según la publicación, la ruptura se habría producido hace ya dos meses, aunque ambos habrían llevado el tema con absoluta discreción hasta ahora. Rosa y el expolicía asturiano ya hacen vidas separadas y la revista promete detalles sobre los motivos que habrían provocado el final de la relación. La noticia ha sorprendido especialmente porque la artista siempre se mostraba muy enamorada y estable junto a Iñaki, con quien compartía una vida muy alejada del foco mediático.

Pero Rosa no es la única protagonista de la portada. Semana también pone el foco sobre Kiko Rivera y sus nuevos problemas relacionados con Cantora. Según cuenta la revista, el DJ podría enfrentarse a acciones legales después de haber entrado recientemente en la finca para recoger varios objetos personales.

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Además, la publicación repasa el delicado momento de salud de Tita Thyssen, que se encuentra arropada por sus hijos, y muestra imágenes de la familia Prat reunida en la comunión de uno de los miembros más jóvenes del clan.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas' del miércoles 20 de mayo.

Por su parte, Lecturas apuesta esta semana por Marc Giró. El presentador concede una entrevista en la que habla abiertamente sobre su carrera, su momento personal y el ambiente que existe dentro de la televisión. “No tengo enemigos en la televisión, pero hay muchas envidias”, asegura el comunicador en una de las frases destacadas de la portada.

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La revista también dedica varias páginas al Festival de Cannes, donde este año ha habido una destacada presencia española sobre la alfombra roja. Actrices, modelos y rostros conocidos del panorama nacional han brillado en una edición especialmente seguida desde España.

Además, Lecturas recoge la última victoria judicial de Shakira frente a Hacienda después de que la Audiencia Nacional concluyera que no pudo demostrarse un fraude fiscal en 2011. La llegada de Bad Bunny a España con sus primeros conciertos en Barcelona completa una portada marcada por la música, la televisión y los grandes nombres del momento.

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‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez Minutos' del miércoles 20 de mayo.

La portada de Diez Minutos llega esta semana muy centrada en la actualidad social y familiar de varios rostros conocidos. Una de las imágenes más comentadas es la de Joaquín Prat junto a su hijo Joaco durante la comunión de uno de sus sobrinos, una cita familiar que reunió a buena parte del clan y que dejó escenas muy cómplices y cercanas.

La revista también se hace eco del gran momento que atraviesa Shakira tras conocerse la resolución favorable de la Audiencia Nacional en su batalla con Hacienda. Según publica la revista, la cantante colombiana podría recuperar una importante suma económica después de que no se pudiera demostrar que residió en España el tiempo mínimo exigido durante 2011.

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Otro de los nombres propios de la semana es Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos concede una entrevista tras debutar como escritora con su libro Si decido arriesgarme, un proyecto muy personal con el que asegura sentirse especialmente ilusionada. La colaboradora reconoce además que uno de sus mayores deseos es que, en el futuro, sus hijos puedan sentirse orgullosos de este paso que acaba de dar.