-Para mí el arte y el diseño son un todo. Me fascina la producción en serie, pero también me gusta poder mezclar estos dos mundos, el del diseño y el del arte, y crear productos en serie, pero únicos, que transmitan algo, que tengan alma. Cuando diseño me emociono y lo que más me interesa, y el mensaje que deseo transmitir, es suscitar emociones en las personas que después adquieren o ven mis objetos. Me gusta que mis productos se conviertan en objetos de deseo.