Así puede consultar su puesto de votación para las elecciones presidenciales de 2026: paso a paso para saber dónde sufragar el 31 de mayo

La Registraduría Nacional habilitó herramientas digitales y móviles para consultar el lugar de votación en las elecciones presidenciales de Colombia 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El domingo 31 de mayo de 2026, más de 41 millones de colombianos están convocados a participar en las elecciones presidenciales. Para dicha jornada, la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó mecanismos digitales que permiten a los ciudadanos consultar anticipadamente su lugar de votación, una medida crucial tanto para quienes cambiaron de residencia como para quienes votarán por primera vez.

A partir del 1 de mayo, fecha en la que se publicó el censo electoral definitivo, cualquier persona habilitada puede verificar su puesto de votación en el sitio oficial de la Registraduría (www.registraduria.gov.co) o mediante la aplicación móvil “Infovotantes 2026”. El proceso es sencillo: tras ingresar el número de cédula y seleccionar el tipo de elección, el sistema arroja la dirección, zona, puesto y mesa asignados para el sufragio.

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Cambios y actualizaciones en los puestos de votación

Los ciudadanos que realizaron trámites de cambio de residencia, ya sea dentro del país o en el exterior, tuvieron hasta el 31 de marzo para solicitar el traslado de su puesto de votación. Este procedimiento también estuvo disponible para quienes retornaron a Colombia de manera permanente o cuya cédula fue expedida antes de 1988 y aún no figuraban en el censo electoral.

El censo electoral definitivo, publicado el 1 de mayo, permite a cualquier ciudadano verificar su puesto de votación ingresando el número de cédula en la web oficial - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

En Colombia, la inscripción se realizó en las sedes de la Registraduría y puntos móviles, presentando la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o digital. Para los residentes en el exterior, el trámite fue virtual a través de https://inscribeteonline2026.registraduria.gov.co/ o presencial en consulados y embajadas.

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Consulta anticipada del lugar de votación: pasos y herramientas

Consultar el lugar de votación antes del día de las elecciones es fundamental para evitar contratiempos y desplazamientos innecesarios. Para ello, la Registraduría ofrece varias alternativas:

Sitio web oficial: Ingresar a www.registraduria.gov.co, seleccionar “Consulta Censo Electoral”, ingresar el número de cédula, elegir el tipo de elección y hacer clic en “Consultar”.

Aplicación móvil “Infovotantes 2026”: Descargar la app y acceder a la misma información desde el celular.

Nuevas plataformas: Además, se han habilitado enlaces directos como https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/ y https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/2026/presidente-de-la-republica/ para facilitar la verificación.

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La consulta anticipada del puesto de votación ayuda a evitar desplazamientos innecesarios y previene contratiempos en la jornada electoral del 31 de mayo - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

El proceso es ágil: basta con ingresar el número de cédula en el portal oficial o en la aplicación móvil para obtener la información precisa sobre el puesto, la mesa y la dirección asignada. Esta consulta anticipada busca evitar congestiones y garantizar que cada elector conozca con claridad dónde ejercerá su derecho al voto.

¿Qué hacer si el puesto de votación es diferente al habitual?

Si al consultar el lugar de votación el ciudadano identifica que ha cambiado respecto a elecciones anteriores, las causas pueden ser varias: redistribución de mesas para evitar aglomeraciones, cambios de sede por motivos logísticos o de mantenimiento, o actualización automática derivada de un trámite reciente de cédula.

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Si se detecta un error, la recomendación de la Registraduría es comunicarse de inmediato con la entidad para resolver cualquier inconsistencia antes del cierre del censo.

Consulta georreferenciada y acceso a información detallada

Como parte de su estrategia de transparencia, la Registraduría puso a disposición del público una herramienta tecnológica que permite consultar, mediante georreferenciación, la ubicación exacta de todos los puestos de votación tanto en Colombia como en el exterior.

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Una plataforma georreferenciada permite a los electores visualizar la ubicación exacta de los puestos de votación, tanto en el país como fuera de Colombia - crédito Colprensa

Al ingresar al portal de la Registraduría, el usuario puede seleccionar departamento, municipio y puesto de interés, visualizando la información en un mapa interactivo. Para los colombianos en el exterior, la herramienta ofrece la consulta por país y consulado, cubriendo 67 sedes diplomáticas.

Esta función facilita la planeación del voto, permite conocer la dirección precisa del puesto y responde a la necesidad de fortalecer la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral.

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Un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para votar en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, de los cuales 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres. En el territorio nacional, podrán sufragar 40.007.312 personas en 118.346 mesas distribuidas en 13.489 puestos.

En el exterior, 1.414.661 ciudadanos están aptos para votar en 2.181 mesas el 31 de mayo y 1.489 mesas entre el 25 y el 30 de mayo, repartidas en 253 puestos de votación en 67 países. La votación fuera del país se extiende durante una semana, del 25 al 31 de mayo, a diferencia de la jornada única en Colombia.

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Algunos departamentos con mayor cantidad de votantes y mesas incluyen Bogotá, D.C. (6.076.599 electores, 1.083 puestos, 17.176 mesas), Antioquia (5.448.240 electores, 1.280 puestos, 15.801 mesas) y Valle del Cauca (3.793.190 electores, 1.152 puestos, 10.187 mesas).

Bogotá acumula la mayor cantidad de votantes para las elecciones de mayo de 2026 - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Elecciones presidenciales: jornada y condiciones

El 31 de mayo se elegirá Presidente y Vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030. Para obtener la victoria en primera vuelta, un candidato debe alcanzar la mitad más uno de los votos válidos y en blanco. Si ningún aspirante logra esa mayoría, la segunda vuelta se celebrará el 21 de junio entre los dos más votados.

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Las urnas en Colombia estarán abiertas desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., mientras que en el exterior la votación se realiza en los horarios y fechas establecidos por cada consulado.