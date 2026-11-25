La distribución de tonos ayuda a ordenar visualmente los espacios de uso cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La regla 60-30-10 distribuye los colores de una sala según su peso visual, con una base dominante, un tono secundario y acentos puntuales. El método funciona como una orientación para planificar una paleta antes de elegir pintura, textiles u objetos.

El reparto asigna un papel distinto a cada tono

La proporción mayor, el 60%, corresponde al color que define el ambiente general. Suele aparecer en las paredes, piso, alfombra amplia o superficies de mayor extensión. El 30% queda para el tono secundario, presente por ejemplo en el sillón, cortinas o muebles de volumen considerable. El 10% restante se reserva para detalles que introducen contraste.

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Paredes, muebles y accesorios pueden asumir funciones distintas dentro de una misma paleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revista especializada en interiores, AD Magazine, explica que esos porcentajes no exigen medir cada elemento de la habitación. La clave es considerar el peso visual de los materiales y tonos, porque una superficie oscura o una textura como el terciopelo puede atraer más atención que otra de tamaño similar y color claro.

Esta lógica evita que tres colores tengan la misma jerarquía. Cuando todos compiten por ocupar una porción equivalente del campo visual, la composición pierde un punto de referencia. La regla propone, en cambio, identificar qué tono predomina, cuál acompaña y dónde se concentrarán las notas de contraste.

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La luz y las texturas modifican la percepción de cada tonalidad en el interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paredes, sillón y objetos permiten llevar la proporción al espacio

Una forma práctica de aplicar el esquema es partir de los componentes fijos o de mayor tamaño que ya existen en la sala. En muchos casos, las paredes claras y el piso establecen de entrada la base dominante. A partir de allí, el sofá puede asumir el rol secundario y los accesorios completar el porcentaje menor.

60% dominante: paredes, piso, alfombra grande o el mueble de mayor volumen.

30% secundario: sofá, cortinas, textiles amplios y mobiliario auxiliar.

10% de acento: cojines, lámparas, jarrones, obras de arte o una pieza pequeña.

El color de acento requiere repetición para incorporarse a la composición. AD Magazine recomienda que aparezca en al menos tres puntos de la sala; de ese modo, los elementos no quedan aislados. El secundario, por su parte, debería repetirse al menos dos veces para conservar continuidad entre las zonas del ambiente.

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Los detalles pequeños permiten incorporar contrastes sin sobrecargar el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz y textura cambian la lectura de una misma paleta

La regla no se limita a las superficies pintadas. La iluminación natural y artificial modifica la apariencia de los tonos a lo largo del día, por lo que conviene observar las muestras con luz diurna, al atardecer y por la noche. También importa el soporte: un color puede percibirse de forma diferente sobre lino, madera, cerámica o terciopelo.

Johannes Itten, artista y docente vinculado a la Bauhaus, planteó en El arte del color (1961) que el equilibrio cromático depende, entre otros factores, de que los colores ocupen extensiones diferentes. Esa idea ofrece un antecedente teórico para repartir funciones dentro de una habitación, sin entender los porcentajes como una fórmula rígida.

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El artista y educador Josef Albers abordó otro aspecto relevante en Interaction of Color (1963): un mismo tono cambia según los colores que lo rodean. Por eso, antes de definir una combinación conviene contrastar las muestras junto a los materiales que permanecerán en el ambiente, como el tapizado, piso o cortinas.

Una composición jerarquizada evita que los elementos decorativos compitan entre sí. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los contrastes de temperatura pueden definir el acento

La selección final puede partir de la temperatura de la base. Un conjunto formado por beige, madera y otros tonos cálidos admite un acento frío, como azul petróleo o verde oscuro. En una sala dominada por grises azulados o blancos fríos, los detalles ocre, terracota o naranja quemado incorporan contraste térmico.

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AD Magazine ilustra el criterio con combinaciones de base clara, un segundo color en el sofá o las cortinas y acentos en objetos menores. La proporción importa más que la cantidad exacta de colores, ya que una misma familia cromática puede incorporar variaciones de intensidad y textura.

El método deja margen para adaptar la paleta a los elementos disponibles, siempre que se conserve una jerarquía visual reconocible.