La elaboración completa de la receta requiere 35 minutos distribuidos entre el armado y la cocción en sartén (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las arepas son uno de los alimentos más antiguos de Sudamérica: los pueblos originarios de la región que hoy ocupan Venezuela y Colombia ya molían maíz para hacer estos discos mucho antes de la llegada de los españoles. Con los años, el relleno de pollo se transformó en una de las variantes más elegidas para el almuerzo o la cena.

En Argentina, esta receta se instaló con la inmigración venezolana y colombiana de las últimas décadas, y hoy se consigue tanto en puestos callejeros como en casas de familia. Se preparan habitualmente para una comida rápida entre semana, cuando se busca algo sustancioso sin pasar horas en la cocina.

PUBLICIDAD

Receta de arepas rellenas de pollo y cebolla

La arepa es un disco de masa hecha con harina de maíz precocida, que se cocina en sartén o plancha hasta formar una costra dorada y crocante por fuera, mientras queda tierna por dentro. Una vez cocida, se abre al medio como un bolsillo y se rellena con pollo desmenuzado salteado junto a cebolla.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 35 minutos: 15 minutos de preparación (armado de la masa y corte de verduras) y 20 minutos de cocción (arepas en sartén y relleno en sartén aparte, en simultáneo).

Ingredientes

2 tazas de harina de maíz precocida (tipo P.A.N.)

2 tazas y media de agua tibia

1 cucharadita de sal

1 cucharada de aceite neutro (más el necesario para cocinar las arepas)

2 pechugas de pollo (aproximadamente 500 gr)

2 cebollas medianas, cortadas en pluma fina

1 morrón rojo, cortado en tiras finas (opcional)

2 dientes de ajo picados

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta a gusto

100 gr de queso tipo mantecoso o muzzarella, en láminas (opcional, para gratinar el relleno)

Los pueblos originarios de los territorios actuales de Venezuela y Colombia crearon las arepas a partir de la molienda del maíz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer arepas rellenas de pollo y cebolla, paso a paso

En un bol grande, colocar el agua tibia con la sal y el aceite. Incorporar de a poco la harina de maíz, mezclando con la mano hasta formar una masa lisa y sin grumos. Dejar reposar la masa 5 minutos. Este descanso es clave para que la harina hidrate bien y la arepa no se desarme al cocinar. Dividir la masa en 6 bollos parejos. Aplanar cada uno entre las palmas hasta formar discos de 1,5 cm de espesor, parejos en todo el contorno. Calentar una sartén o plancha a fuego medio con un chorrito de aceite. Cocinar las arepas de 6 a 8 minutos de cada lado, hasta que se forme una costra dorada y suenen huecas al golpearlas suavemente. Mientras tanto, hervir las pechugas de pollo en agua con sal durante 20 minutos, o hasta que estén bien cocidas. Retirar, dejar entibiar y desmenuzar con las manos o un tenedor. En otra sartén, calentar un chorrito de aceite y rehogar la cebolla a fuego medio hasta que esté transparente, unos 8 minutos. Este punto de cocción lento es el que le da dulzor natural a la cebolla. Agregar el ajo picado, el morrón y los condimentos (comino, pimentón, sal y pimienta). Cocinar 3 minutos más. Incorporar el pollo desmenuzado a la sartén y mezclar bien para que tome todo el sabor. Cocinar 5 minutos a fuego medio, sin dejar que se seque. Retirar las arepas de la sartén y, con un cuchillo, hacer un corte lateral para abrirlas como un bolsillo, con cuidado de no cortarlas del todo. Rellenar cada arepa con la mezcla de pollo y cebolla. Si se desea, añadir una lámina de queso mantecoso para que se derrita con el calor del relleno. Servir de inmediato, mientras las arepas están calientes y crocantes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 arepas, suficientes para 3 porciones generosas (2 arepas por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 420 kcal

Grasas: 12 gr

Carbohidratos: 48 gr

Proteínas: 28 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las arepas cocidas sin rellenar se conservan en la heladera hasta 3 días, bien envueltas en papel film. El relleno de pollo y cebolla, por separado, dura hasta 3 días en heladera en un recipiente hermético. También se pueden congelar las arepas crudas o cocidas hasta 2 meses, y descongelar a temperatura ambiente antes de recalentar en sartén.