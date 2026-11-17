Esta preparación se puede ajustar en dulzor sin necesidad de azúcar refinada, usando miel o fruta muy madura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El licuado de fresas, yogur y vainilla es una bebida que combina fruta fresca, lácteos y un toque aromático en una preparación rápida y nutritiva.

Las fresas alcanzan su mejor punto de sabor y disponibilidad entre noviembre y abril en gran parte de México, por lo que es común encontrarlas frescas y a buen precio durante estos meses.

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El yogur, por su parte, es un ingrediente ampliamente utilizado como base de bebidas frías, lo que lo convierte en una opción fresca para potenciar el clásico licuado de fresa en la mesa mexicana.

Es una receta ideal para después de hacer ejercicio, por su combinación de proteína y carbohidratos naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de licuado de fresas, yogur y vainilla

El licuado es una bebida fría, espesa y cremosa que se prepara en licuadora con fruta fresca, lácteos y un toque aromático de vainilla.

Su textura recuerda a un batido ligero, sin necesidad de helado ni azúcares añadidos en exceso.

Este licuado combina técnica simple y pocos ingredientes, ideal para quienes buscan rapidez en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica es simple: se licúan todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.

El resultado es una bebida rendidora, perfecta para preparar en cantidad y guardar porciones para varios días.

Tiempo de preparación

El tiempo total de elaboración es de 7 minutos. No requiere cocción.

Tiempo de preparación (lavado y corte de fruta): 5 minutos.

Tiempo de licuado: 2 minutos.

Lavar y cortar la fruta con anticipación agiliza el proceso al momento de preparar el licuado. (Visuales IA)

Ingredientes

1. 2 tazas de fresas frescas, lavadas y sin rabito

2. 1 taza de yogur natural

3. 1 taza de leche entera o leche de almendras

4. 1 cucharadita de extracto de vainilla

5. 2 cucharadas de miel o azúcar (al gusto)

6. 5 cubos de hielo

7. 1 pizca de canela en polvo (opcional)

El yogur natural sin azúcar añadida permite controlar mejor el dulzor final de la bebida. (Visuales IA)

Cómo hacer licuado de fresas, yogur y vainilla, paso a paso

1. Lava muy bien las fresas y retira los rabitos verdes.

2. Corta las fresas por la mitad para facilitar el licuado.

3. Coloca en la licuadora las fresas, el yogur, la leche y la vainilla.

4. Agrega la miel o el azúcar según el dulzor deseado.

5. Incorpora los cubos de hielo al final. Añadir el hielo de último evita que la licuadora se atasque.

6. Licúa durante 1 minuto a velocidad alta hasta integrar todos los ingredientes.

7. Verifica la textura: debe quedar espesa pero fluida. Consejo clave: si queda muy espesa, agrega un chorrito más de leche y licúa 10 segundos más.

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8. Prueba el dulzor y ajusta si es necesario antes de servir.

9. Sirve de inmediato en vasos altos y, si gustas, espolvorea canela en la superficie.

Agregar el hielo al final evita que la licuadora se sobrecargue y facilita un mezclado parejo. (Visuales IA)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 2 porciones generosas de 350 mililitros cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180 kcal

Proteínas: 7 gramos

Carbohidratos: 28 gramos

Grasas: 4 gramos

Fibra: 2 gramos

Calcio: 15% del valor diario recomendado

Servir de inmediato conserva mejor la temperatura fría y la textura cremosa de la bebida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El licuado se conserva hasta 24 horas en refrigeración dentro de un recipiente cerrado herméticamente.

Antes de consumirlo nuevamente, agítalo bien ya que los sólidos tienden a separarse.

La refrigeración en un recipiente cerrado ayuda a mantener la frescura de la bebida por más tiempo. (Visuales IA)

No se recomienda congelar esta preparación, pues el yogur pierde textura al descongelarse y la bebida puede cortarse.

¿Con qué se puede acompañar esta receta?

Este licuado combina perfectamente con un desayuno ligero a base de pan tostado con un poco de mermelada o mantequilla de maní.

También funciona muy bien junto a un plato de avena cocida con frutos secos.

La combinación de dulzura suave y textura cremosa complementa cualquiera de estas opciones sin saturar el paladar.

No se recomienda conservar esta bebida por más de 24 horas para mantener su mejor sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes prefieren algo salado, un par de huevos revueltos con totopos o un sándwich de jamón y queso equilibran perfecto la frescura ácida de la fresa.

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Otra opción rendidora es acompañarlo con granola casera o almendras finas, ya sean espolvoreadas encima del licuado o servida aparte en un tazón con yogur adicional.

Esta combinación aporta fibra extra y un contraste crujiente muy agradable.