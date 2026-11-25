Una investigación de las universidades de Virginia y Duke determinó que la falta de tiempo responde a fallas de planificación y no a problemas de productividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Planificar el tiempo antes de fijar metas mejora la productividad y la satisfacción con los resultados, según un nuevo estudio

Un experimento con participantes que tenían hora y 45 minutos disponibles reveló que quienes asignaron tiempo antes de establecer sus objetivos elaboraron planes realistas, mientras que el resto se fijó metas que requerían 40 minutos adicionales a los que disponían.

PUBLICIDAD

La sensación de tener demasiadas tareas y poco tiempo para completarlas no es, en la mayoría de los casos, un problema de productividad. Es un problema de planificación. Esa es la conclusión central de una investigación publicada en la revista Organizational Behavior and Human Decision Processes, que identifica una falla sistemática en la forma en que las personas organizan su tiempo: sobreestimar las horas disponibles, antes que subestimar cuánto demora cada tarea.

El estudio fue realizado por Sarah Memmi, profesora adjunta de la Escuela de Comercio McIntire de la Universidad de Virginia, junto con Jordan Etkin, de la Escuela de Negocios Fuqua de la Universidad de Duke. Sus hallazgos cuestionan una práctica cotidiana casi universal: hacer listas de tareas pendientes sin calcular el tiempo real con que se cuenta para cumplirlas.

PUBLICIDAD

Los participantes de un experimento que omitieron el cálculo de sus horas disponibles diseñaron planes que requerían 40 minutos adicionales al margen fijado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fijar metas sin tiempo disponible lleva a planes poco realistas

En uno de los experimentos del estudio, los participantes contaron con una hora y 45 minutos para completar una serie de tareas. Quienes previamente asignaron tiempo a cada actividad elaboraron planes acordes a ese margen. En cambio, quienes comenzaron directamente con sus objetivos sin estimar el tiempo disponible terminaron diseñando agendas que requerían 40 minutos más de los que tenían.

Memmi señala que las listas de tareas tradicionales y los calendarios digitales operan como sistemas separados: las primeras registran lo que hay que hacer, los segundos muestran los horarios disponibles. “El truco está en combinarlos bien”, afirmó la investigadora en declaraciones recogidas por la Universidad de Virginia. Cuando esa combinación no ocurre, el resultado habitual es una lista de objetivos que supera ampliamente la capacidad de ejecución real.

PUBLICIDAD

Los datos también indican que este enfoque tiene un impacto directo sobre la satisfacción con el propio desempeño. En dos estudios en los que los participantes establecieron objetivos reales para sus propias tareas, quienes asignaron tiempo previamente reportaron haber alcanzado una mayor proporción de sus metas y sentirse más conformes con su progreso.

La investigadora Sarah Memmi explicó que las listas de pendientes y los calendarios digitales operan por separado y rara vez coordinan sus datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El error se multiplica cuantas más tareas hay en la lista

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio apunta a que el problema se agrava en contextos de alta demanda. Diciembre, con sus compromisos laborales, sociales y familiares acumulados, o el cierre de un semestre universitario, con exámenes finales, trabajos prácticos y entregas superpuestas, son escenarios donde este patrón se intensifica.

PUBLICIDAD

“Cuantos más objetivos concretos tengas, más importante y útil será este enfoque”, sostuvo Memmi. Cada responsabilidad adicional representa una nueva oportunidad para sobrestimar el tiempo disponible y, con ello, para comprometerse con más de lo que es posible cumplir.

La investigadora recomienda que, antes de comenzar cualquier lista de tareas, se consulte la agenda para identificar cuántas horas están efectivamente libres. Una tarde del sábado, por ejemplo, puede parecer amplia en abstracto, pero si se descuenta el tiempo real disponible, el margen operativo suele ser bastante menor de lo esperado.

La reevaluación de metas durante 30 segundos ante una entrega urgente permite priorizar compromisos y reduce la sensación de fracaso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignar tiempo a cada tarea, el cambio más simple con mayor impacto

La solución que propone el estudio es de baja complejidad. No requiere aplicaciones sofisticadas ni sistemas de gestión elaborados. Memmi sugiere que, al momento de escribir cada tarea, se le asigne directamente una estimación de tiempo. “Puedes crear una lista de tareas pendientes y simplemente asignar un tiempo a cada una a medida que la escribes”, explicó. “En dos estudios donde los participantes establecieron objetivos reales para sus propias tareas, descubrimos que este simple cambio supuso una mejora significativa”.

PUBLICIDAD

La investigadora también aclara que no se trata de programar cada minuto del día. El beneficio no proviene de seguir un horario rígido, sino de fijar metas que sean alcanzables dentro del tiempo disponible. Para los que se preparan para exámenes, esto implica decidir cuántos temas repasar en función de las horas disponibles, antes de determinar qué material abordar. Para quienes organizan compras o preparativos de fin de año, el criterio es el mismo.

Las herramientas digitales no resuelven el problema de fondo

Los calendarios digitales y las aplicaciones de gestión de tareas pueden facilitar la organización, pero Memmi advierte que la mayoría no vincula los objetivos con el tiempo disponible. Un calendario muestra los horarios; una app de tareas hace el seguimiento de pendientes. Ninguna de las dos indica si se planificó más de lo que es posible ejecutar.

PUBLICIDAD

Las herramientas digitales y los calendarios electrónicos no resuelven la sobrecarga si no alertan sobre la capacidad real de ejecución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigadora ha probado herramientas de inteligencia artificial para integrar ambos elementos, pero concluye que no es indispensable un sistema complejo. Para quienes el uso intensivo de calendarios genera ansiedad, una lista simple con estimaciones de tiempo puede producir el mismo resultado.

Incluso con el tiempo encima, 30 segundos de reevaluación marcan la diferencia

Cuando el tiempo ya se agota, como la noche previa a un examen o pocas horas antes de una entrega, Memmi recomienda dedicar 30 segundos a evaluar qué es posible lograr de forma realista. En lugar de intentar abarcar todo, el criterio debe ser priorizar.

La investigadora ilustra el punto con un ejemplo directo: si alguien planificó repasar diez capítulos y solo completó cinco, el resultado se percibe como un fracaso. Pero si el plan original contemplaba cinco capítulos y se cumplieron los cinco, la experiencia es completamente distinta. “Estás encantado, ¿verdad?”, graficó.

PUBLICIDAD