Las especies elegidas se adaptan a la vida en maceta y pueden desarrollarse con una rutina de mantenimiento atenta a la luz y al riego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las plantas de interior de crecimiento rápido permiten observar cambios en hojas y tallos en un período relativamente corto. Cinco especies de follaje pueden adaptarse a quienes comienzan, siempre que la luz, riego y drenaje respondan a las necesidades de cada ejemplar.

La Royal Horticultural Society (RHS), institución hortícola del Reino Unido, advierte que la ubicación debe definirse por las condiciones que requiere cada ejemplar y no solo por criterios decorativos. La entidad identifica la luz, temperatura, agua y humedad como variables centrales para el cultivo bajo techo.

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Observar el sustrato, evitar el agua acumulada y elegir una ubicación adecuada son pautas básicas para el cuidado de follajes domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Doug Needham, especialista de OSU Extension, coincide en que el manejo de esos factores, junto con un medio de cultivo apropiado, condiciona el desarrollo. Antes de elegir una especie, conviene revisar tres aspectos:

La luz disponible cerca de ventanas y la presencia de sol directo.

El drenaje de la maceta , que evita que las raíces permanezcan en agua.

La humedad del sustrato, que debe comprobarse antes de repetir el riego.

1. El potos

Sus tallos pueden crecer como colgantes o guiarse sobre un soporte; la luz indirecta favorece su desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potos, cuyo nombre científico es Epipremnum aureum, desarrolla tallos que pueden crecer de forma colgante o sobre un soporte. La RHS lo incluye entre las plantas que toleran espacios con poca luz y temperaturas interiores variables, aunque la cantidad de iluminación que recibe influye en su crecimiento.

La guía de la RHS recomienda evitar el sol directo en las especies susceptibles, porque puede dañar el follaje a través del vidrio. Para regar, aconseja esperar a que se seque la superficie de la tierra y no establecer una rutina fija. La necesidad de agua cambia según el tamaño de la maceta, estación, temperatura e iluminación.

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2. El filodendro de hoja de corazón

Esta especie de follaje acorazonado requiere un sustrato con drenaje y riego cuando la superficie comienza a secarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El filodendro de hoja de corazón, Philodendron hederaceum, es una enredadera perenne de hojas con esa forma característica. La RHS indica que puede cultivarse bajo cubierta con una mezcla sin turba, suelta, con buen drenaje y capaz de conservar cierta humedad. También recomienda luz brillante, pero filtrada.

Durante la etapa de crecimiento, la entidad sugiere dejar que la superficie del sustrato se seque ligeramente antes de regar a fondo. La planta no debe quedar sobre agua acumulada, una condición que puede causar pudrición de raíces. Es una pauta que resulta aplicable a varias especies de follaje cultivadas en recipientes.

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3. La planta araña

También llamada lazo de amor, forma hojas arqueadas y produce hijuelos que pueden utilizarse para su multiplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planta araña, Chlorophytum comosum, produce hojas largas y puede desarrollar tallos arqueados con flores y plántulas. La RHS señala que es apta para espacios interiores y recomienda no ubicarla bajo sol directo.

El riego debe realizarse cuando se hayan secado los dos centímetros superiores de la tierra, según su guía para personas que se inician en el cuidado de plantas.

Como regla general, las macetas deben contar con agujeros de drenaje. La RHS explica que las raíces necesitan aire y que el agua retenida durante períodos prolongados desplaza los espacios de aire del sustrato. Tras el riego, el excedente debe salir de la maceta y retirarse del plato.

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4. La tradescantia

La exposición a una luz intensa sin sol directo ayuda a sostener los tonos púrpura y plateados de sus hojas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Tradescantia zebrina tiene hojas con bandas plateadas y envés púrpura. Su crecimiento puede adquirir forma colgante, por lo que se emplea en recipientes elevados o estantes.

La Universidad de Arizona la considera una especie apta para luz media; su guía aclara que, por debajo de la intensidad lumínica óptima, las plantas suelen mostrar hojas más pequeñas, colores menos intensos y tallos más alargados.

La guía universitaria recomienda ajustar la frecuencia del riego al ambiente: los espacios cálidos, secos y luminosos demandan más agua que los frescos y poco iluminados. Para evitar errores, conviene palpar la tierra antes de añadir agua y evitar que la maceta permanezca en contacto con el líquido drenado.

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5. El syngonium

El singonio puede cultivarse como planta compacta o dejar que sus tallos se extiendan sobre una guía o desde una maceta colgante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Syngonium podophyllum, conocido como planta punta de flecha, figura en las listas de especies para luz baja a media de OSU Extension y de la Universidad Estatal de Misisipi. Sus tallos pueden mantenerse más compactos mediante poda o dejarse crecer como rastreros.

El doctor Needham recomienda observar las condiciones del hogar antes de definir la frecuencia de riego. La ventilación, tamaño del recipiente, tipo de sustrato, luz y estación modifican la velocidad con que la tierra pierde humedad.

Por eso, una inspección de las hojas y del sustrato ofrece una referencia más útil que un calendario. Elegir la especie de acuerdo con esas condiciones permite ajustar los cuidados desde el inicio.

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