La rutina masculina de cuidado facial se expandió desde los productos básicos de afeitado hacia limpiadores, hidratantes y fotoprotectores (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hace 25 años, el neceser de muchos hombres se limitaba al desodorante, la espuma de afeitar y una loción para después de la maquinilla. Hoy, el cuidado de la piel masculina se consolidó como parte de las rutinas de bienestar diario, con limpiadores faciales, hidratantes, protectores solares, sérums y tratamientos específicos para el contorno de ojos.

El cambio no responde solo a una mayor oferta de productos. También refleja una transformación cultural: prácticas antes asociadas a la vanidad o vinculadas de forma excluyente a lo femenino comienzan a entenderse como acciones de prevención, higiene y cuidado personal.

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Según explicó la directora general de L’Oréal Paris en España y Portugal Candice Lamoine en una entrevista con GQ, los hombres utilizan en promedio seis productos al día. La cifra ilustra la expansión de hábitos que hace dos décadas eran minoritarios y que ahora forman parte del consumo cotidiano de una parte creciente del público masculino.

La prevención desplazó viejos prejuicios sobre el autocuidado

La piel es el órgano más extenso del cuerpo y está expuesta a la radiación solar, la contaminación, el afeitado y los cambios de temperatura. Bajo esa premisa, la limpieza, la hidratación y el uso de fotoprotección ganaron terreno como gestos básicos, más allá de una cuestión estética.

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Lamoine sostuvo que una rutina de cuidado puede influir en la percepción que una persona tiene de sí misma.

El 56% de los hombres considera relevante conservar una apariencia joven mediante productos de prevención (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes sociales hicieron visibles las rutinas masculinas

Los entornos digitales colaboraron con la normalización del fenómeno. Tutoriales, reseñas y contenidos sobre cuidado facial mostraron rutinas de hombres con perfiles, edades y estilos distintos, lo que redujo el peso de algunos estereotipos sobre la masculinidad.

La exposición constante a estos contenidos facilitó, además, el acceso a información sobre ingredientes, tipos de piel y modos de aplicación. El consumidor actual llega con más preguntas al punto de venta o a las plataformas de comercio electrónico y busca respuestas para necesidades concretas, como exceso de brillo, irritación tras el afeitado, manchas o signos de cansancio.

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También aumentó el interés por conservar una apariencia joven. Según los datos citados por GQ, el 56% de los hombres considera muy importante mantener un aspecto juvenil. La preocupación se traduce en una demanda más amplia de productos preventivos y de tratamientos destinados a mejorar la textura y la hidratación de la piel.

Simplicidad y eficacia, las prioridades del consumidor

Pese a la diversificación de las rutinas, la practicidad conserva un lugar central. El público masculino suele priorizar fórmulas fáciles de incorporar a su jornada y productos que resuelvan varias necesidades en una sola aplicación.

Los consumidores masculinos priorizan fórmulas multifuncionales con texturas ligeras y de rápida absorción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las texturas ligeras, de rápida absorción y con acabados poco grasos aparecen entre las preferencias más frecuentes.

La personalización es otra de las tendencias que comienza a cobrar fuerza. Las herramientas digitales permiten orientar recomendaciones a partir de información sobre hábitos, características de la piel y objetivos de cada usuario. En ese marco, la inteligencia artificial se perfila como un recurso para agilizar diagnósticos cosméticos y sugerir rutinas más ajustadas a cada caso.

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El maquillaje aún enfrenta barreras, pero el tabú pierde fuerza

El maquillaje masculino conserva más resistencias que el cuidado facial, aunque su presencia histórica desarma la idea de que se trata de una novedad. En el antiguo Egipto, los hombres empleaban pigmentos en los ojos; siglos después, miembros de la aristocracia europea usaron polvos y rubor como signos de estatus.

En la actualidad, correctores, bases ligeras y productos para cejas empiezan a formar parte de opciones vinculadas a la expresión personal o a la búsqueda de una apariencia descansada.