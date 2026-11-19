Las puertas plegables permiten abrir grandes vanos hacia patios, terrazas o jardines, aunque requieren espacio lateral para el apilado de las hojas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las puertas plegables de vidrio abren grandes paños hacia patios, terrazas o jardines, pero exigen evaluar estructura, aislación, umbrales y uso del ambiente.

El portal especializado Grand Designs Magazine señala que son hojas vidriadas unidas por bisagras. Al abrirse, se pliegan sobre uno de los extremos del vano y liberan casi toda la abertura. Esa característica suma luz y ventilación, aunque obliga a reservar espacio para el apilado de las hojas.

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El tipo de marco, el sistema de rieles y el umbral influyen en el mantenimiento, la aislación y la protección frente a la lluvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. El aluminio admite hojas más anchas y requiere poco mantenimiento

El marco define el peso, mantenimiento y aspecto de las puertas plegables. La publicación reúne cuatro variantes principales:

Aluminio: es liviano, no requiere pintura y admite terminaciones con pintura en polvo en diversos colores. Sus perfiles pueden ser más anchos que los de madera, por lo que un mismo vano puede requerir menos hojas.

Madera: ofrece una opción asociada a viviendas tradicionales o de época. Los modelos de menor costo pueden deformarse ante el calor y la humedad; además, necesitan pintura o barniz periódicos.

Compuesto: combina una estructura de aluminio con revestimiento interior de madera y busca reunir las prestaciones de ambos materiales.

uPVC: suele costar menos, demanda poco mantenimiento y ofrece buen desempeño térmico, aunque presenta límites de tamaño y puede tener una vida útil menor frente a otras opciones.

El vidrio y el aluminio son reciclables; la madera puede proceder de bosques con certificación sostenible.

Las alternativas corredizas ocupan menos espacio al abrirse, pero liberan una porción menor del vano que los sistemas plegables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. sistemas suspendidos exigen una viga capaz de sostener el peso

La segunda decisión es mecánica. Las puertas pueden ser colgantes o de rodamiento inferior. En las primeras, las hojas quedan suspendidas de un riel superior y la guía inferior solo orienta su movimiento.

Dave Palmer, asesor del sector del vidrio citado por la revista, advierte que esta solución necesita un dintel o viga resistente que soporte la carga total.

Al quedar elevado, el mecanismo se expone menos a la suciedad. Los rodillos cautivos reducen los atascos de instalaciones antiguas.

La planificación del vano debe contemplar la ubicación del mobiliario, el clima local y la circulación entre el interior y el exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. El descuelgue de las hojas exige revisar herrajes y regulación

La publicación identifica el descenso de los paneles en las esquinas como un inconveniente habitual. Este desajuste puede requerir una corrección técnica para recuperar la alineación y el funcionamiento.

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En los sistemas de rodamiento inferior, en cambio, el peso descansa en el riel del piso. Palmer indica que la presencia de tierra o residuos en las guías y los rodillos puede afectar el deslizamiento. Por ello, la limpieza periódica del carril inferior es parte del mantenimiento básico en ambas configuraciones.

Los sistemas colgantes requieren una estructura superior capaz de sostener el peso completo de los paneles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Doble y triple acristalamiento plantean equilibrio entre peso y aislación

La superficie vidriada obliga a considerar el rendimiento térmico. El triple acristalamiento aporta una aislación mayor que el doble, pero incrementa el costo y peso de cada hoja.

Para los proyectos del Reino Unido, por citar un ejemplo, la publicación recuerda que las puertas acristaladas deben responder a requisitos de eficiencia energética y de vidrio de seguridad. Además de normas de ventilación, accesibilidad, seguridad y prevención del sobrecalentamiento.

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Para reformas, ampliaciones y obras nuevas, las exigencias cambian según el caso. La guía menciona valores máximos de transmitancia térmica de 1,4 W/m²K en puertas de reemplazo y ampliaciones, y de 1,6 W/m²K en viviendas nuevas. A menor valor, menor es la pérdida de calor a través del cerramiento.

El triple acristalamiento mejora el rendimiento térmico, aunque suma peso y costo a cada panel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. El umbral define la protección ante la lluvia y riesgo de tropiezos

El punto de encuentro entre el interior y el exterior requiere una solución acorde al clima y a la circulación. Las opciones incluyen umbrales enrasados, con perfiles protegidos contra el agua, de bajo perfil, de altas prestaciones o con rampa.

Existe una relación directa entre una transición visualmente discreta y el nivel de protección frente a la lluvia: los perfiles más planos pueden favorecer la continuidad del piso, mientras que los más altos incorporan sellos de mayor resguardo.

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También puede incorporarse una puerta de paso independiente dentro del conjunto. Esta hoja permite entrar o salir sin desplegar todas las puertas. Los protectores para dedos constituyen otra alternativa cuando hay niños en la vivienda.

La acumulación de tierra en el riel inferior puede afectar el deslizamiento y exige una limpieza periódica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Puertas corredizas liberan menos apertura, pero no requieren apilado lateral

Las puertas corredizas son la principal alternativa. Sus paneles se desplazan uno delante de otro, por lo que no ocupan el espacio lateral que exige el plegado.

Según Palmer, suelen abrir alrededor de dos tercios del ancho disponible, frente a la posibilidad de liberar casi todo el vano con un sistema plegable.

Reservar sectores de pared junto al vano facilita la disposición de muebles y unidades de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Dejar superficie de pared permite integrar muebles y recuperar estética clásica

Mervyn Montgomery, especialista consultado por la revista, sostuvo que la planificación actual evalúa el uso interior antes de ocupar toda una pared con hojas móviles. Reservar cerca de 80 cm de muro alrededor de las puertas puede facilitar la ubicación de muebles o unidades de cocina. También crece la preferencia por composiciones de aspecto más clásico.

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Por su parte, Jay Patel, directivo británico del sector de ventanas y cerramientos, afirmó que las corredizas ganaron participación en ventas de puertas de gran formato durante los últimos cinco años, impulsadas por sus grandes paños de vidrio y vistas menos interrumpidas.

El clima local, el uso previsto y la exposición al agua son factores decisivos. Antes de definir el sistema, conviene comprobar que los pisos interior y exterior resistan la humedad si los paneles quedan abiertos con frecuencia.