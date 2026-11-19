Existen distintas tablas de cortar: de madera, plástico y silicona. Cada una tiene sus ventajas y desventajas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las tablas para picar están presentes en la mayoría de las cocinas y se usan para cortar verduras, frutas, quesos, carnes, pescados y mariscos. Existen en distintos tamaños, formas y materiales, como madera, plástico, mármol o poliuretano.

Según el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), las tablas son uno de los elementos de la cocina domiciliaria con los que debemos tener más cuidado en cuanto a su utilización e higiene, porque podría producirse lo que se conoce como contaminación cruzada.

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Esta puede llevar microorganismos desde alimentos crudos hacia otros productos que se consumirán sin cocción. Ese traslado puede causar enfermedades si no se respetan medidas de higiene durante la preparación de las comidas.

La contaminación cruzada puede darse de manera directa o indirecta. En el primer caso, se origina cuando los alimentos entran en contacto y se contaminan entre sí (por ejemplo, alimentos cocinados contaminan alimentos crudos) y la forma indirecta se produce cuando los utensilios de cocina contaminados entran en contacto con alimentos crudos o cocinados.

Los especialistas aconsejan destinar una superficie exclusiva para carnes crudas y otra de plástico separada para vegetales o pan. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las tablas de madera y plástico son opciones seguras para preparar alimentos, pero su uso y limpieza determinan el riesgo de contaminación cruzada. La principal precaución consiste en desinfectarlas después de cortar carnes crudas y antes de emplearlas con productos que se consumirán sin cocción.

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La elección no depende de que un material sea intrínsecamente más saludable que otro. Ben Chapman, especialista en seguridad alimentaria de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, sostuvo en NBC News que cada alternativa implica ventajas y limitaciones: “No hay una opción ‘más saludable’ que otra. Cada una tiene sus ventajas y desventajas”.

La inquietud por las bacterias llevó a que, desde la década de 1950, muchas personas reemplazaran la madera por plástico. Se suponía que las tablas plásticas eran más higiénicas porque la madera es porosa y parece más difícil de limpiar.

Sin embargo, una investigación de la Universidad de California en Davis publicada en 1994 comprobó que sobrevivían menos bacterias en la superficie de las tablas de madera que en las de plástico. Las fibras de la madera absorben el agua junto con los microorganismos, que quedan bajo la superficie y mueren mientras el material se seca.

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Pros y contras de cada tabla

La contaminación cruzada en las tablas de picar ocurre cuando utensilios o alimentos crudos transfieren microorganismos a productos sin cocción posterior. Es clave higienizarlas correctamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tablas de madera. Son una de las opciones preferidas por los expertos en seguridad alimentaria. Las de madera maciza y las de bambú no presentan diferencias. La madera cede levemente bajo la presión del cuchillo; cuanto más dura es, mayor resistencia ofrece a las marcas y cortes profundos.

Su desventaja es que demanda más atención para lavarla y desinfectarla. No debe colocarse en el lavavajillas, porque las altas temperaturas pueden dañarla: se recomienda lavarla a mano con agua caliente y jabón, dejarla secar por completo al aire y eliminar los patógenos que puedan quedar en la superficie.

“Todo lo que quede afuera y no haya sido eliminado será absorbido por la madera”, explicó Chapman a Today. Las tablas de cortar de madera requieren cierto mantenimiento. Según el experto, se puede renovar la madera lijando las capas ásperas y rayadas y aplicándole aceite mineral.

Después de cortar los alimentos lavar la tabla de plástico y desinfectar con cinco gotas de lavandina por litro de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tablas plásticas. Generalmente están fabricadas con polipropileno o polietileno, son ligeras y no porosas.

Chapman prefiere usar tablas de plástico para carne cruda y aves, porque se pueden meter directamente en el lavavajillas. El ciclo de lavado limpiará la tabla a fondo.

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El problema aparece con el desgaste. A diferencia de la madera, el plástico desarrolla ranuras y rayones profundos, donde pueden alojarse restos de alimentos, bacterias, levaduras y moho. Las esporas de moho toleran el calor y pueden sobrevivir al lavado mecánico.

También existe preocupación por la liberación de microplásticos en los alimentos. Chapman señaló que todavía faltan estudios en seres humanos para determinar los efectos de ingerir esas partículas: “No creo que tengamos suficiente ciencia en este momento para saber cuáles son los impactos”.

Los rayones profundos en las tablas retienen residuos de comida, bacterias y esporas de moho que toleran el calor. Hay que reemplazarlas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tabla de silicona. Es una alternativa no tóxica y libre de plástico rígido. No absorbe humedad ni patógenos, soporta temperaturas elevadas y puede lavarse en el lavavajillas, aunque su superficie blanda se corta y desgarra con facilidad.

Esos daños pueden retener residuos, bacterias o moho, por lo que las tablas de silicona pueden requerir un reemplazo más frecuente. Tampoco son la opción más adecuada para picar alimentos duros o realizar cortes intensivos.

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El vidrio, el acero inoxidable, el mármol y la piedra son materiales sólidos y no porosos, fáciles de limpiar y desinfectar. No obstante, sus superficies resbaladizas pueden aumentar el riesgo de accidentes con cuchillos, mientras que el vidrio y el mármol pueden quebrarse o astillarse.

Además, estos materiales desgastan el filo de las hojas. En conclusión, los expertos no los recomiendan para la preparación diaria de alimentos.

Cuál es la tabla más segura para la carne cruda

Una tabla de madera con pollo cocido, lista para servir, debe mantenerse separada de los utensilios y superficies utilizados durante la preparación de carne cruda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las carnes y aves crudas pueden cortarse tanto sobre madera como sobre plástico, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Salmonella y Escherichia coli están entre los patógenos que pueden propagarse desde esos alimentos hacia frutas, verduras u otros productos que no recibirán cocción.

Muchos expertos prefieren usar tablas de plástico para la carne cruda, no porque el plástico sea más seguro, señaló Chapman, sino porque es más fácil de desinfectar en el lavavajillas.

Sin embargo, la madera puede tener propiedades antimicrobianas naturales y es una buena recomendación para las carnes crudas, siempre y cuando se limpie y desinfecte de forma correcta entre usos.

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Algunos expertos recomiendan utilizar dos superficies, una de plástico para carnes crudas y otra de madera para pan, vegetales y el resto de los alimentos.

Recomendaciones al usar la tabla

Una persona con guantes limpia una tabla plástica de picar bajo el grifo de agua junto a una botella de lavandina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia Canadiense de Seguridad Alimentaria aconsejó los siguientes pasos para garantizar una manipulación segura de los alimentos:

Comprar y usar tablas diferentes para diferentes tareas , por ejemplo, una tabla roja para carne cruda, una verde para productos frescos y una azul para pescado crudo.

Desechar las tablas de cortar rayadas o agrietadas, ya que las bacterias pueden esconderse fácilmente en las grietas de las tablas viejas. Las tablas de madera pueden durar décadas si reciben mantenimiento. Deben desecharse cuando presentan grietas profundas, astillas o crecimiento de moho.

Las de plástico suelen tener una vida útil de uno a tres años con uso regular. Chapman recomendó reemplazarlas cuando aparezcan surcos profundos, rayones o decoloración que persista después de lavarlas.

Si se utilizan desinfectantes químicos fuertes para limpiar la tabla entre usos y no se enjuaga bien, existe el riesgo de que los residuos químicos contaminen los alimentos que entren en contacto con la tabla posteriormente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar que las tablas se sequen al aire libre después de lavarlas , o usar toallas de papel. Los repasadores son especialmente peligrosos por el riesgo de contaminación cruzada en la cocina, por lo que deben lavarse y reemplazarse con regularidad.

Desinfectar las tablas con 5 gotas de lavandina por litro de agua. Aplicar la solución después de lavar la tabla con agua y jabón, dejarla actuar durante varios minutos, enjuagar con agua limpia y dejar secar al aire libre.

Las tablas de madera son más porosas y no deben sumergirse en agua ni en soluciones de lavandina, ya que esto puede deformarlas. En su lugar, limpiarlas con una solución de vinagre y agua. Después de limpiarlas, es importante aceitar la madera regularmente para mantenerla en buen estado y evitar que se reseque.

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Finalmente, la entidad remarca que no hay que usar desinfectantes químicos fuertes para limpiar la tabla. Si no se enjuaga bien, existe el riesgo de que los residuos químicos contaminen los alimentos que entren en contacto con la tabla posteriormente.