La trucha, con su carne suave y sabor delicado, queda exquisita en una empanada recién horneada. Con unas pocas verduras y tapas compradas, se puede preparar un relleno sabroso sin complicar la cocina.
Las empanadas son uno de los platos tradicionales de la gastronomía nacional y cada provincia tiene su propia versión, con masas, rellenos y condimentos que reflejan las costumbres locales. Esta receta propone una alternativa para variar en la cocina e incorporar pescado a las comidas: la trucha aporta proteínas de buena calidad, grasas saludables como los omega-3 y nutrientes esenciales.
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En Argentina, las preparaciones con trucha son habituales en zonas cordilleranas y regiones de ríos y lagos. Esta versión es ideal para una comida rápida, una picada abundante o una cena liviana, con el toque fresco del limón y la cremosidad del queso.
Receta de empanadas de trucha
Se trata de empanadas al horno rellenas con trucha, cebolla, morrón, queso crema y condimentos. El relleno se cocina en sartén, se enfría y luego se envuelve en tapas de empanada para lograr una preparación dorada y jugosa.
El resultado combina una masa crocante y dorada por fuera con un interior cremoso y húmedo. La trucha aporta un sabor suave, que se integra con el dulzor de la cebolla y el morrón, mientras el queso crema le da cuerpo al relleno sin opacar el pescado.
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Tiempo de preparación
Tiempo total: 45 minutos.
- Preparación: 25 minutos.
- Cocción: 20 minutos.
Ingredientes
- 12 tapas para empanadas de horno.
- 500 g de filetes de trucha, sin piel ni espinas.
- 1 cebolla.
- 1 morrón rojo.
- 2 dientes de ajo.
- 100 g de queso crema.
- 1 limón.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- 1 huevo para pintar.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- Sal, a gusto.
- Pimienta, a gusto.
- Perejil fresco picado, a gusto.
Cómo hacer empanadas de trucha, paso a paso
- Cortar la cebolla y el morrón en cubos pequeños. Picar los dientes de ajo y reservar.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Rehogar la cebolla y el morrón durante 5 minutos, hasta que estén tiernos.
- Agregar el ajo y cocinar durante 1 minuto más. Evitar que se queme porque puede dejar un sabor amargo.
- Incorporar los filetes de trucha cortados en trozos pequeños. Condimentar con sal, pimienta y pimentón dulce.
- Cocinar durante 5 a 7 minutos, mientras se desmenuza la trucha con una cuchara. El pescado debe quedar completamente cocido, pero sin resecarse.
- Retirar la sartén del fuego y dejar enfriar el relleno durante 10 minutos.
- Pasar la preparación a un bol. Agregar el queso crema, el jugo de ½ limón y el perejil picado. Mezclar hasta integrar.
- Colocar 1 cucharada de relleno en el centro de cada tapa. No sobrecargar las tapas, porque pueden abrirse durante la cocción.
- Humedecer los bordes con agua, cerrar las empanadas y hacer el repulgue o presionar con un tenedor.
- Disponer las empanadas sobre una placa aceitada o cubierta con papel manteca. Pintarlas con el huevo batido.
- Cocinar en horno precalentado a 200 ℃ durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas. El horno debe estar bien caliente para que la masa quede crocante.
- Servir calientes, tibias o a temperatura ambiente, con unas gotas de limón.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 12 empanadas, equivalentes a 4 porciones de 3 empanadas cada una.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 520 kcal.
- Grasas: 24 g.
- Carbohidratos: 48 g.
- Proteínas: 29 g.
Los datos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico durante la preparación y en las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las empanadas cocidas pueden conservarse en la heladera hasta 3 días, dentro de un recipiente cerrado.
Para recalentarlas, colocarlas en horno a 180 ℃ durante 8 a 10 minutos. También se pueden congelar cocidas durante 2 meses, separadas con papel manteca.
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Otra opción es congelarlas crudas sobre una placa durante 1 hora y luego guardarlas en una bolsa o recipiente. Este método evita que se peguen entre sí, tal como se recomienda para otras empanadas caseras.
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