La mezcla de queso crema, jugo de limón y perejil aporta humedad al interior y equilibra el sabor suave de la trucha (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La trucha, con su carne suave y sabor delicado, queda exquisita en una empanada recién horneada. Con unas pocas verduras y tapas compradas, se puede preparar un relleno sabroso sin complicar la cocina.

Las empanadas son uno de los platos tradicionales de la gastronomía nacional y cada provincia tiene su propia versión, con masas, rellenos y condimentos que reflejan las costumbres locales. Esta receta propone una alternativa para variar en la cocina e incorporar pescado a las comidas: la trucha aporta proteínas de buena calidad, grasas saludables como los omega-3 y nutrientes esenciales.

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En Argentina, las preparaciones con trucha son habituales en zonas cordilleranas y regiones de ríos y lagos. Esta versión es ideal para una comida rápida, una picada abundante o una cena liviana, con el toque fresco del limón y la cremosidad del queso.

Receta de empanadas de trucha

Se trata de empanadas al horno rellenas con trucha, cebolla, morrón, queso crema y condimentos. El relleno se cocina en sartén, se enfría y luego se envuelve en tapas de empanada para lograr una preparación dorada y jugosa.

El resultado combina una masa crocante y dorada por fuera con un interior cremoso y húmedo. La trucha aporta un sabor suave, que se integra con el dulzor de la cebolla y el morrón, mientras el queso crema le da cuerpo al relleno sin opacar el pescado.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos.

Preparación: 25 minutos .

Cocción: 20 minutos.

Pintar la superficie con huevo batido ayuda a obtener un color dorado al salir del horno. Para una masa crocante, conviene colocar las unidades en una placa caliente y cocinar a temperatura alta hasta que estén bien doradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

12 tapas para empanadas de horno .

500 g de filetes de trucha , sin piel ni espinas.

1 cebolla .

1 morrón rojo .

2 dientes de ajo .

100 g de queso crema .

1 limón .

2 cucharadas de aceite de oliva .

1 huevo para pintar.

1 cucharadita de pimentón dulce .

Sal, a gusto.

Pimienta, a gusto.

Perejil fresco picado, a gusto.

Cómo hacer empanadas de trucha, paso a paso

Cortar la cebolla y el morrón en cubos pequeños. Picar los dientes de ajo y reservar. Calentar el aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Rehogar la cebolla y el morrón durante 5 minutos, hasta que estén tiernos. Agregar el ajo y cocinar durante 1 minuto más. Evitar que se queme porque puede dejar un sabor amargo. Incorporar los filetes de trucha cortados en trozos pequeños. Condimentar con sal, pimienta y pimentón dulce. Cocinar durante 5 a 7 minutos, mientras se desmenuza la trucha con una cuchara. El pescado debe quedar completamente cocido, pero sin resecarse. Retirar la sartén del fuego y dejar enfriar el relleno durante 10 minutos. Pasar la preparación a un bol. Agregar el queso crema, el jugo de ½ limón y el perejil picado. Mezclar hasta integrar. Colocar 1 cucharada de relleno en el centro de cada tapa. No sobrecargar las tapas, porque pueden abrirse durante la cocción. Humedecer los bordes con agua, cerrar las empanadas y hacer el repulgue o presionar con un tenedor. Disponer las empanadas sobre una placa aceitada o cubierta con papel manteca. Pintarlas con el huevo batido. Cocinar en horno precalentado a 200 ℃ durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas. El horno debe estar bien caliente para que la masa quede crocante. Servir calientes, tibias o a temperatura ambiente, con unas gotas de limón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 12 empanadas, equivalentes a 4 porciones de 3 empanadas cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 520 kcal .

Grasas: 24 g .

Carbohidratos: 48 g .

Proteínas: 29 g.

Los datos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico durante la preparación y en las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las empanadas cocidas pueden conservarse en la heladera hasta 3 días, dentro de un recipiente cerrado.

Para recalentarlas, colocarlas en horno a 180 ℃ durante 8 a 10 minutos. También se pueden congelar cocidas durante 2 meses, separadas con papel manteca.

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Otra opción es congelarlas crudas sobre una placa durante 1 hora y luego guardarlas en una bolsa o recipiente. Este método evita que se peguen entre sí, tal como se recomienda para otras empanadas caseras.