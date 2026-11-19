Kate Middleton y el príncipe William encabezaron actividades oficiales en Mumbai y Nueva Delhi con motivo de la sexta edición del premio Earthshot (Grupo Grosby)

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La princesa de Gales, Kate Middleton, volvió a situar la moda en el centro de su visita oficial a India con una selección de tres estilismos de líneas precisas: un vestido entallado, un conjunto rojo y un traje blanco. Junto al príncipe William, participó de actividades en Mumbai y Nueva Delhi, en el marco de la sexta edición del premio Earthshot.

La sucesión de prendas condensó varios de los códigos que caracterizan su vestuario público. Predominaron las siluetas estructuradas, las combinaciones de un solo color y los accesorios elegidos para acompañar cada compromiso sin modificar el eje del conjunto. La princesa alternó referencias de firmas británicas y europeas con diseños ligados al país anfitrión.

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La princesa de Gales combinó un vestido entallado de Emilia Wickstead con calzado de gamuza de la firma Manolo Blahnik (Grupo Grosby)

El vestido entallado de Kate Middleton

Para una de sus apariciones, Middleton llevó un vestido entallado de Emilia Wickstead, acompañado por zapatos de gamuza de Manolo Blahnik. El diseño se apoyó en una silueta depurada, con un corte que marcaba la figura y mantenía el registro sobrio de los compromisos oficiales.

La elección responde a una fórmula habitual en su guardarropa: vestidos de estructura definida, con una construcción cuidada y pocos elementos decorativos. El corte permite que la prenda conserve presencia en fotografías y actos públicos, mientras que los accesorios funcionan como complemento y no como punto de partida del estilismo.

Los zapatos de gamuza mantuvieron esa misma línea. Su terminación aportó textura, pero sin introducir un contraste fuerte con el vestido. En una agenda con reuniones, recepciones y recorridas, esta clase de combinación ofrece continuidad entre la formalidad institucional y un código de vestimenta más vinculado con la moda de autor.

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El conjunto rojo sumó una alternativa de color dentro de una agenda institucional dominada por la sastrería y los vestidos de corte formal

El conjunto rojo marcó el cambio de color

El segundo estilismo de la gira fue un conjunto rojo, una elección que incorporó color dentro de una agenda marcada por la sastrería y los vestidos de corte formal. La propuesta conservó una estética ordenada y puso el foco en la construcción de las prendas, antes que en la acumulación de detalles.

El rojo aparece con frecuencia en el vestuario público de la princesa, sobre todo en actos de representación. Se trata de un tono que permite diferenciar una aparición dentro de una agenda extensa y, a la vez, sostiene una imagen formal cuando se utiliza en prendas de líneas limpias.

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El viaje de 2026 tuvo lugar diez años después de la primera gira oficial en la que Middleton vistió creaciones de Alexander McQueen y Anita Dongre

En esta visita, el conjunto contrastó con los tonos neutros presentes en otros momentos del recorrido. La elección cromática estableció una pausa visual entre los atuendos más clásicos y las referencias textiles ligadas a India. También confirmó el uso del color como una herramienta habitual en las apariciones públicas de la familia real británica.

El traje blanco completó la secuencia

Para otra actividad, Kate Middleton eligió un traje blanco, con una silueta de sastrería que llevó la atención hacia el corte y la proporción del conjunto. La propuesta mantuvo el registro formal de la gira, con una lectura monocromática que se apartó de los vestidos sin abandonar las líneas definidas.

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Kate Middleton recurrió a un traje sastre blanco para proyectar una propuesta monocromática en sus apariciones públicas (Grupo Grosby)

Los trajes ocupan un lugar recurrente en el vestuario de la princesa durante jornadas de trabajo, visitas institucionales y reuniones con organizaciones. Chaquetas de hombros marcados, pantalones de caída recta y prendas de un mismo tono son recursos que suele incorporar para construir una imagen uniforme y funcional.

El blanco dio al conjunto una apariencia más limpia y concentró la atención en la estructura. Frente al vestido y al atuendo rojo, el traje cerró la serie de looks con una alternativa basada en la sastrería.

La secuencia presentó tres caminos diferentes dentro de un mismo criterio: vestido de líneas ajustadas, color pleno y conjunto monocromático.

India volvió a ser escenario de moda diplomática

El recorrido de 2026 se produjo diez años después de la primera gira de los príncipes de Gales por el subcontinente. En aquel viaje, la entonces duquesa de Cambridge llevó creaciones de Alexander McQueen, Anita Dongre, Jenny Packham y Naeem Khan, con referencias a técnicas textiles y diseñadores de India.

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India registró la mayor cantidad de proyectos finalistas desde la fundación del certamen ambiental en 2020

La visita actual retomó esa relación entre indumentaria y representación institucional. Las apariciones de la princesa acompañaron una agenda centrada en actividades ambientales, vínculos culturales y encuentros con organizaciones locales. La selección de prendas funcionó dentro de ese marco, con una presencia medida de firmas internacionales y referencias al contexto de la gira.

La agenda también incluyó los primeros Children’s Earthshot Awards, destinados a iniciativas de jóvenes. El evento vinculó el eje ambiental de la visita con el trabajo institucional de la princesa en temas de infancia y desarrollo temprano. En ese contexto, el vestido entallado, el conjunto rojo y el traje blanco ordenaron su propuesta de moda durante la gira.

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