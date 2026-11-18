La eliminación de las semillas del tomate evita que la masa del wrap absorba exceso de humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El wrap de garbanzo relleno con verduras es una solución que no exige sartén caliente ni paciencia, solo ganas de comer algo rico en minutos. Es ideal para consumirse en cualquier momento del día, y permite un plato repleto de nutrientes, sin demasiado esfuerzo.

En Argentina, esta opción ganó terreno gracias al crecimiento de la comida saludable y las viandas para la oficina.

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Receta de wrap de garbanzo relleno con verduras

Se trata de una tortilla de trigo enrollada con un paté cremoso de garbanzos aplastados y condimentados, junto a un colchón de vegetales frescos crocantes. No lleva cocción más allá del hervor previo de la legumbre, por lo que está listo en instantes.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 15 minutos de armado y mezcla, ya que no requiere cocción si se usan garbanzos ya hervidos o en lata.

Ingredientes

1 lata de garbanzos cocidos (400 gr), o 2 tazas de garbanzos hervidos

2 cucharadas de yogur natural o mayonesa

1 cucharadita de mostaza

1 diente de ajo

Jugo de 1/2 limón

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta negra, a gusto

4 tapas para wrap (de trigo o integrales)

1 tomate

1/2 morrón rojo

1 zanahoria

1 puñado de hojas verdes (rúcula o lechuga)

1/4 de cebolla morada (opcional)

La pasta de garbanzo se conserva durante cuatro días en la heladera dentro de un recipiente hermético (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer wrap de garbanzo relleno con verduras, paso a paso

Escurrir los garbanzos y colocarlos en un bol. Aplastarlos con un tenedor hasta formar una pasta con textura, sin que quede del todo lisa. Agregar el yogur o la mayonesa, junto con la mostaza, el ajo picado fino, el jugo de limón, el aceite de oliva, sal y pimienta. Mezclar bien, probar y ajustar antes de seguir. El punto justo de condimento marca la diferencia. Cortar el tomate en rodajas finas y descartar el exceso de semillas para que el wrap no quede húmedo. Cortar el morrón en tiras finas y rallar la zanahoria. Si se usa cebolla morada, cortarla en juliana bien fina. Apoyar cada tapa sobre una superficie limpia y untar una capa generosa de la pasta de garbanzo en el centro. Colocar encima las hojas verdes, el tomate, el morrón, la zanahoria rallada y la cebolla. Doblar los costados de la tapa hacia adentro y enrollar firme desde la base, ajustando bien para que no se abra al cortarlo. Cortar cada wrap al medio en diagonal y servir de inmediato, o envolver en papel film para llevar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones, una por cada wrap armado.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 13 gr

Carbohidratos: 38 gr

Proteínas: 11 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La pasta de garbanzo se conserva en la heladera hasta 4 días, en un recipiente hermético. Conviene armar los wraps en el momento de comer para que las tapas no se humedezcan ni pierdan textura. No se recomienda congelar la preparación armada.