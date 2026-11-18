Fernández de Enciso en Villa Devoto quedó tercera entre las calles más cool del mundo en 2026, según el ranking global de Time Out

Guardar

Fernández de Enciso, la calle peatonal de Villa Devoto, quedó en el tercer puesto del ranking de las calles más cool del mundo en 2026, según la prestigiosa revista Time Out.

La lista incluyó 28 calles de distintas ciudades del mundo, elegidas por la red global de editores y especialistas de la publicación. El criterio de selección contempló aspectos como gastronomía, vida nocturna, opciones de compras, actividad comunitaria y personalidad propia de cada lugar.

PUBLICIDAD

El reconocimiento llega un año después de que el propio barrio de Villa Devoto fuera elegido por Time Out entre los barrios más cool del mundo en 2025. La proyección internacional del área noroeste de Buenos Aires se consolida así con dos distinciones consecutivas de la misma publicación.

Fernández de Enciso se ubicó luego de calles de Bangkok y Londres

Buenos Aires se ubicó en el tercer puesto, detrás de dos calles de Asia y Europa que también forman parte del podio. El reconocimiento posiciona a Fernández de Enciso junto a algunas de las vías urbanas más destacadas del mundo en este momento.

Según Time Out, la calle peatonal “atraviesa el corazón de Villa Devoto” y se distingue por “una corriente constante de nuevos restaurantes, cafés y tiendas” que invitan a los visitantes “a ocupar las mesas al aire libre bajo la sombra de los árboles”.

PUBLICIDAD

La publicación también señaló que Plaza Arenales, al final del recorrido, funciona como un punto de encuentro comunitario donde los vecinos participan de actividades a lo largo del año.

La calle peatonal, entre pastas artesanales, café de especialidad y una galería histórica

La peatonal Fernández de Enciso atraviesa Villa Devoto, con restaurantes cafés y tiendas que conducen hasta la Plaza Arenales

Según Time Out, la oferta de Fernández de Enciso combina gastronomía, cultura y espacio público. La publicación destacó pastas artesanales y terrazas con vista a la calle entre las opciones para comer.

Para el café, señaló a Stylo Café, un bar histórico del barrio con valor de patrimonio cultural (es decir, reconocido por su importancia para la identidad de la ciudad), junto a propuestas de café de especialidad, término que refiere a granos seleccionados y métodos de preparación más cuidadosos que los de un bar tradicional.

PUBLICIDAD

El recorrido también contempla Gran Galería Devoto, una galería comercial histórica con una variedad de locales, y desemboca en Plaza Arenales, el espacio público más representativo del barrio. Según la misma publicación, la plaza aloja durante el año eventos como una feria de vinos, cine al aire libre, deportes de fin de semana y música en vivo.

Las cinco calles más cool del mundo en 2026, según Time Out

El top 5 del ranking global de Time Out reunió destinos de cuatro continentes distintos. Cada una de las calles fue evaluada con los mismos criterios: gastronomía, compras, vida nocturna, actividad comunitaria y negocios locales.

En el primer puesto, Song Wat Road de Bangkok es descripta como una calle histórica paralela al río Chao Phraya que supo ser el corazón comercial del Chinatown portuario de la ciudad. Hoy convive entre sus casonas centenarias con cafeterías especializadas, galerías independientes y locales de diseño, sin abandonar sus comercios tradicionales.

PUBLICIDAD

Song Wat Road de Bangkok obtuvo el primer puesto por su mezcla de comercios tradicionales, cafeterías galerías independientes y diseño (REUTERS/Athit Perawongmetha)

El segundo lugar correspondió a Golborne Road de Londres, en la región de W10, al oeste de la ciudad. La publicación la describió como una calle ecléctica con una fuerte presencia de gastronomía portuguesa, marroquí y de Oriente Medio en un extremo, y una propuesta más contemporánea de moda, cafeterías y coctelería en el otro.

En cuarto lugar apareció Vaasankatu, en Helsinki, presentada como una de las calles con mayor concentración de bares y restaurantes por metro cuadrado en la capital finlandesa. La publicación destacó que, en los últimos seis meses, varios de los locales más comentados de la ciudad abrieron allí sus puertas.

PUBLICIDAD

El quinto puesto fue para Neil Road, en Singapur. Según Time Out, se trata de una calle con una identidad diversa e inclusiva, con bares, librerías y restaurantes dentro de casonas ornamentadas. En 2026, la calle sumó nuevas aperturas gastronómicas y de estilo de vida que reforzaron su lugar en la escena cultural de la ciudad.

La lista completa de las calles más cool del mundo en 2026

Song Wat Road, Bangkok, Tailandia Golborne Road, Londres, Reino Unido Fernández de Enciso, Buenos Aires, Argentina Vaasankatu, Helsinki, Finlandia Neil Road, Singapur, Singapur Boulevard Saint-Laurent, Montreal, Canadá Upper Lascar Row, Hong Kong, China Rua do Forno do Tijolo, Lisboa, Portugal Beach Street, George Town, Malasia Karl-Heine-Strasse, Leipzig, Alemania Beco do Bragança, Río de Janeiro, Brasil East Passyunk Avenue, Filadelfia, Estados Unidos Sanjo-dori, Kioto, Japón Wilshire Boulevard, Los Ángeles, Estados Unidos Chang Moi Road, Chiang Mai, Tailandia Ząbkowska Street, Varsovia, Polonia Atlantic Avenue, Nueva York, Estados Unidos York Road, Birmingham, Reino Unido Ebenezer Place, Adelaida, Australia Florida Road, Durban, Sudáfrica Yuyuan Lu, Shanghái, China Heol Maengwyn, Machynlleth, Reino Unido Mutrah Corniche, Mascate, Omán Ward Avenue, Sídney, Australia Oyafuko Street, Fukuoka, Japón Calle Alejandro Cárdenas, Puerto Escondido, México La 70, Medellín, Colombia Corniche des Almadies, Dakar, Senegal