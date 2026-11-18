La albahaca requiere sol, temperaturas templadas y un sustrato con buen drenaje para desarrollarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La albahaca requiere calor, luz y un suelo con buen drenaje para producir hojas durante la temporada. Su cultivo puede adaptarse a canteros, macetas y espacios interiores muy iluminados, siempre que se proteja la planta de las bajas temperaturas.

La siembra debe esperar a que desaparezca el riesgo de heladas

La albahaca común (Ocimum basilicum) es una especie sensible al frío. La ficha Ecocrop de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sitúa su rango óptimo de temperatura entre 18 y 27°C. Por lo que conviene retrasar el trasplante o la siembra exterior hasta que el clima se haya estabilizado.

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La Real Sociedad de Horticultura del Reino Unido (RHS) recomienda reservarle un lugar cálido, soleado y resguardado. También señala que las macetas pueden facilitar el cultivo cuando el terreno retiene demasiada humedad, siempre que cuenten con drenaje.

Los cortes regulares de las puntas favorecen la ramificación y extienden el período de recolección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nota de Garden Gate Magazine coincide en que la planta necesita al menos seis horas diarias de sol y no debe llevarse al exterior de forma prematura. Antes de empezar, las condiciones básicas son las siguientes:

Elegir un sector con sol directo y suelo suelto, capaz de evacuar el exceso de agua.

Sembrar en interior o bajo protección si todavía hay posibilidad de heladas.

Trasplantar sin enterrar el tallo a mayor profundidad que en su recipiente original.

Dejar separación entre ejemplares para favorecer la circulación de aire.

Regar el sustrato y evitar mojar de forma constante el follaje.

La FAO clasifica a esta hierba como anual y señala que prospera con luz intensa y drenaje adecuado. En climas con primaveras frescas, iniciar las semillas bajo techo permite ganar tiempo, pero las plántulas deben aclimatarse antes de quedar a la intemperie.

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El riego sobre el sustrato, sin mojar el follaje, ayuda a reducir el riesgo de enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corte de las puntas prolonga la producción de hojas

La cosecha no consiste solo en retirar hojas aisladas. La RHS aconseja pinzar con regularidad las puntas de los brotes para que la planta se ramifique y mantenga una forma compacta. Al cortar justo por encima de un par de hojas se estimula el desarrollo de nuevos tallos, una práctica que permite hacer recolecciones sucesivas.

Garden Gate Magazine propone comenzar el primer corte cuando las plantas jóvenes tengan varios pares de hojas y retirar aproximadamente un tercio de los brotes principales. La pauta puede ajustarse al tamaño de cada ejemplar: una extracción moderada evita debilitarlo y deja follaje suficiente para que continúe creciendo.

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Las plantas pueden cultivarse en canteros, huertas elevadas o recipientes con orificios de drenaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los botones florales requieren atención. La formación de flores cambia el destino de la planta hacia la producción de semillas y puede reducir la cantidad y calidad de las hojas para cocina.

Por eso, retirar los botones apenas aparecen ayuda a prolongar el período de cosecha. La Royal Horticultural Society indica, sin embargo, que dejar florecer alguna planta también aporta néctar para abejas y otros insectos.

Retirar los botones florales permite concentrar el crecimiento en nuevos brotes y hojas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso de humedad favorece una enfermedad que daña el follaje

El principal problema sanitario señalado por instituciones especializadas es el mildiu velloso de la albahaca. La Extensión de la Universidad Estatal de Iowa describe como signos iniciales el amarilleamiento entre las nervaduras y una capa grisácea en el reverso de las hojas. La enfermedad se favorece en condiciones cálidas y húmedas.

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Para reducir ese riesgo, las recomendaciones coinciden en no amontonar las plantas, regar cerca de la base y procurar que las hojas se sequen pronto. Si aparecen síntomas compatibles, corresponde retirar el ejemplar afectado y no incorporarlo al compost. La universidad también aconseja usar semillas y plantines sanos, además de optar por materiales con resistencia declarada cuando la enfermedad haya sido un problema recurrente.

La separación entre plantas y una buena ventilación ayudan a prevenir el mildiu velloso, una de las enfermedades que puede afectar a la albahaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La albahaca puede utilizarse fresca poco después de la cosecha. Para guardar una producción mayor, Garden Gate Magazine sugiere congelar hojas picadas con una pequeña cantidad de aceite en cubeteras.

Para el secado, recomienda cortar ramitas y colocarlas en un ambiente cálido, ventilado y sin sol directo. Así, la planificación del cultivo y los cortes periódicos permiten extender la disponibilidad de hojas hasta que vuelvan las temperaturas bajas.

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