Los marcos antiguos pueden adquirir nuevas funciones en espacios de trabajo, guardado y decoración del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los marcos antiguos pueden recuperar una función práctica sin perder su carácter decorativo. Rayones, vidrio roto o una imagen ausente no obligan a descartarlos: con cambios acotados, sirven para ordenar, exhibir o sumar superficies útiles en distintos ambientes.

1. Un tablero de notas aprovecha el vidrio como superficie borrable

Una tela o papel decorativo detrás del vidrio transforma el marco en una superficie para recordatorios y listas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estilista editorial Alex Mata propone conservar el vidrio y colocar detrás una tela, papel tapiz o papel decorativo. Así, el frente queda disponible para anotar recordatorios, listas o ideas con marcadores borrables.

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La combinación permite que el marco funcione como punto de consulta en un escritorio, cocina o sector de trabajo, mientras el fondo define su apariencia. Para usarlo con frecuencia conviene prever:

Un soporte firme para colgarlo o apoyarlo.

Marcadores aptos para superficies no porosas.

Una tela suave o borrador para limpiarlo sin rayar el vidrio.

La sugerencia fue recogida por Good Housekeeping, sitio especializado en tareas domesticas, que plantea esta alternativa para reutilizar piezas con señales de uso sin ocultar su antigüedad.

2. Una bandeja requiere reemplazar el vidrio por una pieza más resistente

El cambio del vidrio por una placa resistente permite usar el marco como bandeja con una base decorativa protegida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un marco puede convertirse en bandeja si se sustituye el vidrio por un material transparente de mayor resistencia a los golpes. Mata recomienda recurrir a acrílico y sumar tiradores que se fijen desde la parte superior, una opción que simplifica el montaje. El fondo puede incorporar tela o papel, siempre que quede protegido bajo la nueva superficie.

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La seguridad debe orientar esta adaptación. Antes de utilizar la bandeja, hay que comprobar que el material esté ajustado, que no existan astillas en la estructura y que las manijas soporten el peso previsto. El reemplazo del vidrio reduce el riesgo de roturas durante el traslado.

3. Un espejo hecho a medida conserva el perfil del marco

Un espejo hecho a medida conserva el diseño original del marco y suma luz a recibidores o pasillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los marcos de madera o metal pueden recibir un espejo cortado según sus dimensiones interiores. Esta intervención mantiene visible el contorno original y amplía sus usos: puede colocarse en un recibidor, sobre un mueble bajo o un pasillo. Mata señala que un taller de vidrios o marcos puede preparar la pieza en la medida necesaria.

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Architectural Digest también identifica los espejos enmarcados como recursos que reflejan la luz y pueden contribuir a que una zona pequeña parezca más amplia y luminosa. La ubicación debe responder a la escala del ambiente y luz disponible, más que al tamaño aislado del marco.

4. Una pizarra necesita prepararse antes del primer trazo

La preparación previa con tiza ayuda a que la superficie pueda borrarse de forma más uniforme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los perfiles ornamentados pueden rodear una superficie de pizarra para anotaciones, menús o dibujos. La recomendación de Mata para estrenar el tablero consiste en cubrirlo por completo con el lateral de una tiza blanca y luego limpiarlo con un paño suave o borrador. Ese paso reduce la posibilidad de que el primer mensaje deje una marca persistente.

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La pieza puede instalarse en una entrada o cocina, con un uso definido. Mantener una tiza y un borrador cerca evita que se convierta en un objeto exclusivamente ornamental. La preparación inicial favorece un borrado más uniforme de la superficie.

5. Un organizador de joyas combina exhibición y acceso diario

Tela, terciopelo y soportes adecuados convierten el marco en un espacio de guardado para accesorios ligeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes prefieren tener sus accesorios a la vista, el marco admite dos configuraciones. La primera consiste en reemplazar el vidrio por un material suave, como terciopelo, y usarlo como bandeja. La segunda añade una tela en la parte posterior y alfileres de costura para colgar piezas ligeras en la pared.

Antes de elegir, conviene considerar el peso de cada objeto y resistencia del soporte. Los elementos más pesados requieren herrajes adecuados y no deben depender de alfileres. Esta solución permite separar los accesorios por tipo y evita que queden mezclados en un cajón.

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6. Un centro de mesa admite cambios según la estación

Ramas, velas u otros objetos pueden renovarse según la estación dentro de una composición delimitada por el marco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El marco también puede delimitar un centro de mesa. En su interior caben ramas, velas u otros objetos de decoración, con posibilidad de reemplazarlos según la época del año o una reunión.

Para preservar la mesa, los elementos deben asentarse sobre una base estable y las velas necesitan distancia suficiente respecto de materiales combustibles.

Un marco usado como base organiza una composición sin exigir modificaciones permanentes. Esa condición permite renovar el contenido y conservar la pieza para otros usos en el futuro.