Un estudio de la Universidad de Leipzig plantea que el deseo de ser un buen integrante del grupo constituyó la forma más primitiva de la identidad social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La investigación —a cargo del becario Humboldt Dr. Leon Li y del profesor adjunto Dr. Sebastian Grüneisen, ambos de la Universidad de Leipzig— no parte de cero. En lugar de diseñar nuevos experimentos, los autores analizaron durante dos años un conjunto amplio de estudios conductuales y comparativos previos, incluyendo investigaciones que contrastan el comportamiento de grandes simios con el de niños humanos.

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El resultado es una propuesta teórica que sitúa el origen de la identidad social en algo más concreto que la mera pertenencia a un grupo: en el deseo de ser un miembro ejemplar de ese grupo.

Los investigadores Leon Li y Sebastian Grüneisen analizaron durante dos años estudios comparativos entre grandes simios y niños humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos más llamativos que cita el artículo corresponde a un estudio de Vaish y colaboradores: niños de apenas 3 años a los que se hacía creer que habían dañado la propiedad de otra persona mostraban signos claros de culpa, como asumir la responsabilidad y ofrecer reparaciones. Pero el dato que más llama la atención llega a los 5 años.

A esa edad, los niños ya experimentan culpa colectiva: se sienten responsables por acciones cometidas, no por ellos mismos, sino por otros miembros de su grupo. En un experimento citado por los investigadores, los niños de 5 años mostraron más señales no verbales de culpa y mayor disposición a reparar el daño cuando la transgresión la había cometido un miembro de su propio grupo que cuando provenía de un extraño.

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Los niños de tres años asumen la responsabilidad y ofrecen reparaciones cuando creen que causaron daños a la propiedad ajena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cooperación humana se desarrolla en dos etapas, tanto en la evolución como en la infancia

Para Li y Grüneisen, la cooperación humana sigue un patrón de dos fases que se repite tanto en la historia evolutiva de la especie como en el desarrollo individual de cada niño. En la primera etapa, los humanos —y los niños pequeños— aprenden a cooperar con personas específicas que conocen por experiencia directa.

En la segunda, esa capacidad se amplía para incluir a miembros del grupo con los que quizás nunca se tuvo contacto personal, pero que comparten las mismas normas culturales.

Este esquema, según los autores, explica por qué los niños muy pequeños ya demuestran consciencia del conocimiento compartido dentro de su grupo y sienten responsabilidad por las acciones colectivas. No se trata de un aprendizaje tardío: la identidad moral como miembro del grupo parece estar profundamente arraigada en la psicología humana desde los primeros años de vida.

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La presencia de culpa sincera respalda la hipótesis de que los seres humanos interiorizan los estándares del grupo social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta que el estudio deja abierta: ¿genuina virtud o cálculo reputacional?

Uno de los puntos más debatidos que plantea el artículo es precisamente el que sus autores reconocen no haber podido resolver. Li señala que se necesitan más investigaciones para determinar si los niños respetan las normas sociales por una adhesión genuina e interiorizada a los valores del grupo, o si, en cambio, están motivados principalmente por el deseo estratégico de mantener una buena reputación ante los demás.

“La identidad social es, sin duda, un tema central en el debate público actual. Explorar sus aspectos fundamentales podría ayudar a comprender mejor a qué se refieren cuando hablan de ella”, afirmó Li en declaraciones recogidas por Phys.org.

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La distinción no es menor. Si los niños actúan bien porque genuinamente interiorizan las normas del grupo —es decir, porque adoptan como propios los estándares de “nosotros”—, eso implica una base moral más profunda que la mera gestión de imagen.

El investigador Michael Tomasello de la Universidad Duke integró el equipo que indaga el origen evolutivo de la cooperación cultural humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores del estudio señalan que el hecho de que los seres humanos sientan culpa sincera —y no solo ansiedad por el juicio ajeno— es una pista a favor de la primera hipótesis. Sin embargo, admiten que la evidencia disponible no permite cerrar ese debate.

El trabajo de Li, Grüneisen y el también coautor Dr. Michael Tomasello, de la Universidad Duke, integra una línea de investigación que busca comprender por qué los seres humanos son la única especie que desarrolló formas tan complejas de cooperación cultural y agencia colectiva.

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La propuesta central del artículo es que la identidad social, en su forma original, era una identidad moral: la autocomprensión de cada individuo como parte de un “nosotros” que comparte normas y espera que sus miembros las cumplan.