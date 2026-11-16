Receta de licuado de frutos rojos con leche, rápida y fácil

El uso de cubitos de hielo o fruta congelada otorga una textura espesa a la preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un buen licuado de frutos rojos con leche se arma en la licuadora con frutillas, moras o arándanos, un chorro de leche bien fría y un par de cubitos de hielo que le dan cuerpo. Todo se procesa a velocidad alta hasta lograr una mezcla espesa, pareja y sin grumos, lista para tomar en el momento.

Es una preparación habitual en el desayuno y la merienda durante los meses de calor, cuando las frutillas y otros frutos rojos están en su mejor punto. Se sirve bien helado, apenas sale de la licuadora.

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Receta de licuado de frutos rojos con leche

El licuado de frutos rojos con leche es una bebida cremosa que se obtiene al procesar frutas como frutillas, moras, arándanos o frambuesas junto con leche fría en la licuadora. El resultado es una preparación espesa, de color intenso, que se sirve bien helada. No lleva cocción ni técnicas complejas: todo el proceso ocurre dentro del vaso de la licuadora.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 5 minutos. No requiere cocción, solo el procesado de los ingredientes en la licuadora.

Ingredientes

200 gr de frutos rojos (frutillas, moras, arándanos o frambuesas, frescos o congelados)

300 ml de leche fría

2 cucharadas de azúcar (o a gusto)

4 cubitos de hielo

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

La preparación rinde dos porciones de 250 mililitros con un aporte estimado de 150 calorías por vaso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer licuado de frutos rojos con leche, paso a paso

Lavar bien los frutos rojos si son frescos. Si se usan frutillas, quitarles el cabito y cortarlas por la mitad. Colocar los frutos rojos en el vaso de la licuadora junto con la leche fría. Agregar el azúcar y, si se desea, la esencia de vainilla. Sumar los cubitos de hielo. Usar hielo o fruta congelada ayuda a lograr una textura más espesa y cremosa. Licuar a velocidad alta durante 1 a 2 minutos, hasta que no queden grumos de fruta. Probar y ajustar el dulzor agregando más azúcar si hace falta. Colar el licuado si se quieren eliminar las semillitas de frambuesa o mora, aunque este paso es opcional. Servir de inmediato en vasos bien fríos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones de aproximadamente 250 ml cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 150 kcal

Grasas: 4 gr

Carbohidratos: 24 gr

Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Lo ideal es consumir el licuado apenas se prepara, ya que tiende a separarse con el paso del tiempo. Si es necesario guardarlo, se puede conservar en la heladera dentro de un recipiente hermético por un máximo de 24 horas. No se recomienda congelar esta preparación una vez licuada.