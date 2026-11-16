Investigadores de cuatro universidades de Australia analizaron el impacto de los mensajes graciosos en el reclutamiento laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio con más de 750 candidatos determinó que los avisos de trabajo con humor reducen la percepción de justicia en los procesos de recursos humanos y, en varios casos, desalientan a los postulantes a enviar su solicitud, según una investigación publicada en el International Journal of Selection and Assessment.

La tendencia a incluir humor en las publicaciones de empleo viene creciendo con fuerza en el mundo corporativo. Plataformas como LinkedIn y empresas de gestión del talento han publicado guías para ayudar a los empleadores a usar el recurso como herramienta de diferenciación frente a la competencia. Sin embargo, un equipo de investigadores de cuatro universidades australianas acaba de poner en duda la eficacia real de esa estrategia.

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El humor en los avisos laborales hace que las empresas parezcan menos justas

El estudio fue dirigido por David Cheng, profesor asociado del Colegio de Negocios y Economía de la Universidad Nacional Australiana (ANU, por sus siglas en inglés), en colaboración con investigadores de la Universidad RMIT de Melbourne, la Universidad de Australia Occidental y la Universidad Curtin. Los resultados fueron publicados en agosto de 2026 en el International Journal of Selection and Assessment.

Varias hileras de cubículos equipados con monitores, teléfonos y sillas permanecen vacías en una oficina iluminada por paneles en el techo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo llevó adelante tres experimentos con más de 750 buscadores de empleo, quienes analizaron avisos laborales basados en publicaciones reales de sitios populares como Seek.com.au. En todos los casos, los participantes evaluaron tanto avisos estándar como versiones humorísticas del mismo aviso, lo que permitió comparar sus reacciones de manera controlada.

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Los resultados fueron consistentes: frente a avisos similares sin humor, las publicaciones con tono gracioso llevaron a los candidatos a percibir que la empresa tenía procesos de recursos humanos menos justos y equitativos.

En términos técnicos, el humor redujo las expectativas de justicia procedimental; es decir, la percepción de que los procedimientos internos de la organización son transparentes y confiables.

El estudio comparó las reacciones de más de 750 postulantes frente a ofertas laborales tradicionales y versiones humorísticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los candidatos anticiparon una falta de seriedad, no un ambiente más relajado

Uno de los hallazgos que más llama la atención del estudio es el mecanismo detrás del rechazo. Los investigadores descubrieron que el humor no generó en los candidatos la expectativa de un entorno laboral menos estresante. Al contrario: lo que percibieron fue una potencial falta de cuidado y de procedimientos formales dentro de la organización, lo que derivó en menor interés por postularse.

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Los estudios 1 y 2, que usaron un único aviso como estímulo experimental, mostraron un efecto negativo claro del humor sobre el atractivo del puesto. En el estudio 2, quienes vieron el aviso humorístico calificaron el trabajo con un promedio de 2,59 sobre 5 en atractivo, frente a un 3,81 de quienes vieron la versión estándar. El estudio 3, que incorporó una muestra más amplia de avisos para evitar depender de un solo ejemplo, no encontró un efecto estadísticamente significativo, aunque la tendencia apuntó en la misma dirección.

“El humor puede ayudarte a destacarte, pero no necesariamente se traduce en más personas que quieran postularse a tu trabajo; puede tener el efecto contrario”, señaló Cheng en declaraciones recogidas por la ANU.

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La transmisión de una cultura empresarial amigable no compensó las dudas sobre la transparencia de los empleadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El humor sí transmite cercanía, pero ese atributo no alcanza para atraer postulantes

No todo fue negativo para el enfoque humorístico. El estudio 3 analizó simultáneamente tres señales positivas que los avisos con humor podrían transmitir: una cultura organizacional divertida, una cultura amigable y una cultura innovadora. Los avisos humorísticos lograron comunicar las tres.

Sin embargo, de las tres, solo la percepción de cultura amigable tuvo un efecto real sobre el atractivo del puesto, y ese efecto no fue suficiente para compensar el daño causado por la percepción de menor justicia procesal.

Este hallazgo es clave para entender la paradoja del humor en el reclutamiento: una empresa puede parecer más simpática gracias a un aviso creativo, pero si esa simpatía no va acompañada de señales de seriedad y equidad, los candidatos más calificados —aquellos con más opciones en el mercado— pueden optar por no postularse.

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Los autores de la investigación aconsejaron cautela a los departamentos de recursos humanos antes de aplicar bromas en sus convocatorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto del mercado laboral hace que el riesgo sea mayor

Cheng señaló que el fenómeno se da en un mercado laboral particular: bajo desempleo, escasez crítica de habilidades específicas y una creciente incorporación de inteligencia artificial en la redacción de avisos laborales. En ese escenario, algunas compañías apuestan por el humor precisamente para diferenciarse. Pero los datos del estudio sugieren que esa apuesta puede salir cara.

“Con bajo desempleo, escasez crítica de habilidades y el uso de inteligencia artificial en las publicaciones de empleo, algunas empresas están recurriendo al humor en su publicidad de reclutamiento como punto de diferencia”, explicó el investigador, según informó la ANU.

Los resultados se enmarcan en una teoría conocida como “señalización”, que plantea que los candidatos interpretan los avisos laborales como señales sobre cómo será trabajar en esa organización. Según esta perspectiva, el humor puede enviar señales ambiguas o contradictorias: mientras sugiere apertura y dinamismo, también puede indicar informalidad en los procesos internos.

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A partir de los hallazgos, el equipo concluyó que los empleadores y profesionales de recursos humanos deberían adoptar un enfoque cauteloso y reflexivo a la hora de decidir si el humor es apropiado para su comunicación de reclutamiento. La investigación no descarta por completo el uso del recurso, pero advierte que sus beneficios no están garantizados y que sus costos pueden ser más concretos de lo que se supone.