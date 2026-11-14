Vestido tejido, recortes y brazaletes a tono: el impactante look de Kim Kardashian en la playa

Kim Kardashian posó frente al mar con un minivestido verde salvia

Guardar

Kim Kardashian adelantó el verano con un minivestido de punto calado en tono verde salvia, una prenda de la colección Primavera/Verano 2027 de Mark Fast que eligió para una serie de fotos frente al mar. Con el cabello suelto, sin calzado y con accesorios del mismo tejido, la empresaria apostó por una estética vinculada al agua, las texturas orgánicas y los recortes que dejan gran parte del torso al descubierto.

Las imágenes, difundidas en su cuenta de Instagram, muestran a Kardashian sobre la arena, con el mar de fondo y un vestido corto de color verde grisáceo. La elección contrastó con el otoño del hemisferio norte y propuso una silueta de playa que remite a la temporada estival.

PUBLICIDAD

La prenda se distingue por una construcción que combina sectores de tejido grueso con tiras finas, aberturas laterales y un entramado que recorre el cuerpo. El resultado es un vestido que prioriza la textura y la estructura por encima de una superficie uniforme.

El vestido verde salvia de Kim Kardashian combina recortes y tejido artesanal

La empresaria eligió un diseño de punto calado de la colección Primavera/Verano 2027

El diseño elegido por la empresaria parte de un cuello alto ajustado, que funciona como uno de los puntos de mayor volumen de la prenda. Desde esa base nacen tiras tubulares que se distribuyen sobre el escote, los hombros y el busto, con espacios abiertos entre cada sección.

La zona superior del vestido forma una especie de red sobre el torso. Las tiras convergen en distintos puntos y delimitan aberturas de formas curvas, mientras que una franja más ancha debajo del busto sostiene la estructura antes de dar paso a la cintura descubierta.

PUBLICIDAD

El abdomen queda casi por completo expuesto, salvo por una línea central de nudos y tiras que conecta la parte superior con la falda. Ese recurso crea una división visual entre el pecho, la cintura y las caderas, y acentúa la forma del cuerpo sin recurrir a telas lisas o a transparencias convencionales.

A la altura de la cadera, el vestido incorpora una minifalda ajustada con hileras horizontales de tejido entrelazado. Esa parte concentra el mayor peso visual de la pieza y genera contraste con la zona media, mucho más abierta. La combinación de ambos sectores da lugar a una silueta que alterna cobertura, textura y piel expuesta.

PUBLICIDAD

El vestido combinó un cuello alto, tiras tubulares y amplios recortes en el torso

La propuesta responde a una tendencia que recupera técnicas asociadas al tejido manual, aunque las traslada a diseños con construcciones más complejas. En este caso, la prenda evita la apariencia de un vestido playero tradicional: el punto aparece como un recurso escultórico, con tiras, nudos y relieves.

El vestido pertenece a la colección Primavera/Verano 2027 Ready-to-Wear de Mark Fast, presentada durante la Semana de la Moda de Londres. La marca británica suele trabajar con tejidos de punto, siluetas ceñidas y construcciones que dejan partes del cuerpo a la vista mediante entramados y cortes.

El modelo elegido por Kardashian conserva esas características. La prenda mezcla hilos más gruesos, con apariencia similar a la chenilla, y tramos elásticos que permiten que el tejido se adapte a la silueta. También incorpora pequeños relieves y nudos que rompen la regularidad de la trama.

PUBLICIDAD

La prenda dejó el abdomen al descubierto mediante una estructura de nudos y entramados

La textura del vestido remite a elementos marinos, como corales, algas o redes de pesca, aunque sin recurrir a estampados figurativos. El efecto surge del propio material: los volúmenes, las fibras y las uniones entre las tiras aportan una apariencia irregular.

El tono verde salvia también refuerza esa lectura. No se trata de un verde intenso, sino de una variante apagada con matices grises y azulados. Frente a la arena clara, el agua y el cielo cubierto, la prenda se integra con el paisaje en lugar de imponerse mediante un color brillante.

Los brazaletes de punto completaron un estilismo sin joyas ni zapatos

Además del vestido, llevó dos brazaletes voluminosos confeccionados con el mismo material y color. Cada accesorio estaba formado por varias piezas circulares gruesas alrededor de las muñecas, una elección que mantuvo la continuidad visual del atuendo.

PUBLICIDAD

Los puños cumplieron una función central en un vestido sin mangas. Mientras el cuello alto enmarca la parte superior del cuerpo y la minifalda concentra el volumen en las caderas, los brazaletes suman presencia en los brazos. El estilismo equilibró las proporciones con tres focos de textura: cuello, muñecas y falda.

La empresaria prescindió de zapatos y de joyería metálica visible. Esa decisión evitó que los accesorios compitieran con el trabajo de punto y mantuvo la atención en el vestido. El pelo, largo y peinado con ondas, acompañó la estética de playa, mientras que el maquillaje se mantuvo en tonos neutros.

PUBLICIDAD

Con esta aparición, Kardashian volvió a utilizar sus redes sociales como espacio para exhibir diseños de temporada. En esta ocasión, eligió una pieza de punto con referencias marinas y una paleta cercana a los tonos de la costa, en imágenes que anticipan el clima visual de las colecciones de verano.