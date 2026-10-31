Día Mundial de las Ciudades: 10 destinos del mundo donde conviven historia, gastronomía y arte

El Día Mundial de las Ciudades se conmemora cada 31 de octubre, con foco en vivienda adecuada espacios públicos movilidad e inclusión (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las ciudades concentran desafíos que atraviesan la vida cotidiana de millones de personas: el acceso a una vivienda adecuada, la conservación de los espacios públicos, la movilidad, la infraestructura y la desigualdad. El Día Mundial de las Ciudades, que se conmemora cada 31 de octubre, instala esos asuntos en la agenda internacional y promueve entornos urbanos inclusivos, sostenibles y preparados ante los riesgos climáticos.

En ese contexto, los Readers’ Choice Awards 2026 de la revista Condé Nast Traveler distinguieron a 10 ciudades elegidas por 798.867 lectores: cinco en la categoría de destinos pequeños y cinco entre las grandes urbes. La selección combina patrimonio, arte, gastronomía, paisajes y vida urbana contemporánea, con propuestas que van desde ciudades costeras hasta capitales de gran escala.

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Las cinco mejores ciudades pequeñas del mundo

1. Victoria, Canadá

Victoria encabeza las ciudades pequeñas con rutas de ferry desde Vancouver, tradición británica y acceso a bosques antiguos de la isla (REUTERS/Chris Helgren)

La capital de Columbia Británica lidera la categoría de ciudades pequeñas. Aunque muchos viajeros la visitan desde Vancouver, la selección plantea que el destino merece una estadía propia. El viaje en ferry por Swartz Bay forma parte de la llegada y conecta la ciudad con el entorno marítimo de la isla de Vancouver.

La influencia británica aparece en la tradición del té de la tarde, presente en varios hoteles y restaurantes. Más allá del centro urbano, Victoria ofrece acceso a los bosques antiguos de la isla, donde los recorridos por carretera acercan a paisajes rurales y áreas de vegetación densa.

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2. Puerto Vallarta, México

Puerto Vallarta ocupa el segundo puesto entre las ciudades pequeñas, con casco antiguo calles empedradas y acceso marítimo a Yelapa Beach (REUTERS/Christian Ruano)

El segundo puesto quedó para Puerto Vallarta, sobre la costa del Pacífico. El destino suele asociarse con cruceros, playas concurridas y bares, aunque la publicación propone una mirada más amplia sobre la ciudad y sus alrededores.

El casco antiguo conserva calles empedradas y fachadas cubiertas de flores y plantas trepadoras. También aparece Yelapa Beach, una playa a la que solo se accede por mar y donde la propuesta incluye tacos de pescado, hamacas y una jornada junto al océano.

3. Florencia, Italia

Florencia figura tercera por su vínculo con el Renacimiento, la Galería de los Uffizi y los palacios iglesias y puentes del centro histórico (REUTERS/Ilan Rosenberg)

Florencia ocupa el tercer lugar con una oferta que une historia, arte, diseño y cocina local. La ciudad mantiene su vínculo con el Renacimiento, pero la lista también destaca espacios relacionados con la moda, la perfumería y el arte contemporáneo.

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La Galería de los Uffizi reúne obras de artistas como Giotto, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel y Caravaggio, además de esculturas antiguas que pertenecieron a la familia Médici. El museo ocupa un edificio diseñado por Giorgio Vasari entre 1560 y 1580 y permite recorrer una parte decisiva de la pintura occidental, desde la Edad Media hasta la etapa moderna.

La visita puede continuar por las calles del centro histórico, donde iglesias, palacios y puentes muestran la continuidad entre el patrimonio artístico y la vida urbana actual.

4. San Miguel de Allende, México

San Miguel de Allende ingresa por séptimo año consecutivo al ranking, con arquitectura colonial española y talleres de artesanos locales (Wikimedia)

La ciudad de San Miguel de Allende, en Guanajuato, aparece por séptimo año consecutivo en este ranking. Su arquitectura colonial española, las fachadas de colores y la presencia de artistas definen una parte de su identidad.

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Fábrica La Aurora, una antigua planta textil, reúne galerías, talleres y tiendas temporales de artesanos locales. A 14 kilómetros se encuentra el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, un conjunto del siglo XVIII conocido por sus capillas, pinturas murales y ornamentación barroca.

5. Lucerna, Suiza

Lucerna combina su ubicación junto al lago con la cercanía de los Alpes suizos, puentes cubiertos y recorridos hacia el paisaje alpino (Grosby)

Lucerna completa el grupo de las cinco ciudades pequeñas más votadas. Su ubicación junto al lago homónimo y la cercanía con los Alpes suizos marcan el perfil del destino. El casco histórico reúne puentes cubiertos, edificios con torres y construcciones de colores.

Uno de los sitios centrales es el Kapellbrücke, señalado como el puente cubierto más antiguo de Europa. La ciudad también ofrece una base para quienes buscan acercarse a las montañas, con alternativas que combinan el recorrido urbano y las vistas hacia el paisaje alpino.

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Las cinco mejores ciudades grandes del mundo

1. Seúl, Corea del Sur

Seúl lidera las grandes ciudades con palacios y barrios históricos, desarrollo tecnológico gastronomía y una producción cultural de alcance global (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Seúl encabeza el ranking de grandes ciudades. La capital surcoreana combina palacios y barrios históricos con desarrollo tecnológico, gastronomía, espacios dedicados al bienestar y una producción cultural de alcance global.

El crecimiento internacional del K-pop, los dramas coreanos y la industria de la belleza impulsó la llegada de visitantes, aunque la ciudad ofrece una historia que supera los 2.000 años y se expresa en sus monumentos, mercados y tradiciones.

2. Tokio, Japón

Tokio ocupa el segundo lugar entre las grandes ciudades, donde rascacielos y moda urbana conviven con templos y reglas de etiqueta tradicional (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

La segunda posición es para Tokio, una ciudad donde los rascacielos, los carteles luminosos y la moda urbana conviven con templos y normas de etiqueta de larga tradición. Esa convivencia entre ritmos y paisajes distintos forma parte de su atractivo para los lectores.

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La gastronomía ocupa un lugar destacado. Tokio acumula más estrellas Michelin que cualquier otro lugar del mundo. La capital ofrece desde comidas callejeras hasta restaurantes de alta cocina.

3. Nom Pen, Camboya

Nom Pen reúne mercados construcciones reales y recorridos por el río Mekong, con sitios de memoria sobre las víctimas de los Jemeres Rojos (REUTERS/Cindy Liu)

Nom Pen se ubicó tercera. La capital de Camboya propone un recorrido por la cocina local, los mercados, las construcciones reales y el río Mekong. El Palacio Real y la Pagoda de Plata forman parte de los puntos destacados por su arquitectura y ornamentación.

El Mercado Ruso reúne puestos con tallas de madera, especias e instrumentos jemeres. La ciudad también incorpora sitios de memoria fundamentales para comprender la historia del país: el Centro Genocida Choeung Ek y el Museo del Genocidio Tuol Sleng, ambos vinculados con las víctimas del régimen de los Jemeres Rojos.

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4. Shanghái, China

Shanghái ocupa el cuarto puesto con el Bund y la antigua Concesión Francesa, donde edificios históricos conviven con comercios y avenidas arboladas (REUTERS/Aly Song)

El cuarto lugar corresponde a Shanghái, cuya identidad se construye a partir de contrastes entre edificios históricos, zonas comerciales, barrios residenciales y nuevos desarrollos urbanos. La ciudad conserva rastros de su pasado como centro internacional vinculado con el comercio y las concesiones extranjeras.

El Bund, su paseo ribereño, concentra construcciones neoclásicas, barrocas y art déco que en otro tiempo alojaron bancos y casas comerciales.

La antigua Concesión Francesa suma avenidas arboladas, boutiques y panaderías. Ese conjunto muestra una ciudad donde la tradición y la innovación comparten el mismo espacio.

5. Sídney, Australia

Sídney cierra las cinco primeras posiciones con playas parques puertos y museos, además de la Ópera y una costa integrada a la ciudad (REUTERS/Hollie Adams)

Sídney cierra las cinco primeras posiciones entre las grandes ciudades. Aunque es la urbe más conocida de Australia, no es la capital del país. Su perfil reúne playas, parques, puertos, museos, gastronomía de influencia asiática y una agenda cultural amplia.

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La Ópera de Sídney, el Harbour Bridge, Bondi, Cockatoo Island, los Jardines Botánicos y la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur figuran entre los atractivos citados. La cercanía del agua atraviesa la vida de la ciudad, con playas de arena, piscinas sobre el puerto y una costa integrada a la trama urbana.