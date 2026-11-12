Nicaragua

Estudiantes nicaragüenses fueron obligados a celebrar el cumpleaños 81 de Daniel Ortega

Las publicaciones oficiales y testimonios recogidos por La Prensa muestran murales, cantos, flores y banderas del FSLN en centros educativos, donde también se solicitaron aportes familiares para decorar aulas y comprar pasteles

Publicaciones oficiales y testimonios recogidos por La Prensa indicaron que escuelas públicas organizaron murales, canciones y aportes familiares para festejar los 81 años del mandatario el 11 de noviembre en Nicaragua (Foto cortesía medios nicaragüenses)
Publicaciones oficiales y testimonios recogidos por La Prensa indicaron que escuelas públicas organizaron murales, canciones y aportes familiares para festejar los 81 años del mandatario el 11 de noviembre en Nicaragua (Foto cortesía medios nicaragüenses)
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Estudiantes de escuelas públicas de Nicaragua fueron obligados a participar en celebraciones por el cumpleaños 81 de Daniel Ortega, según publicaciones oficiales y testimonios recogidos por La Prensa y Artículo 66. Las actividades incluyeron murales con imágenes del mandatario, cantos, flores, banderas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la compra de pasteles con aportes solicitados a familias.

Ortega cumplió 81 años el 11 de noviembre. De acuerdo con La Prensa, delegaciones departamentales del Ministerio de Educación (Mined) difundieron en redes sociales imágenes de alumnos y docentes de centros públicos que participaron en actos organizados para conmemorar la fecha.

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En colegios del departamento de Carazo, las fotografías mostraron murales con retratos de Ortega, mensajes de felicitación y banderas rojinegras del FSLN. La orden también incluyó que los alumnos llevaran flores como ofrenda y entonaran canciones de cumpleaños, de acuerdo con el diario nicaragüense.

Una docente de Managua consultada por el medio afirmó que, en algunos establecimientos, los padres debieron colaborar con materiales para preparar las decoraciones. Entre los pedidos hubo papeles, fotografías impresas y globos con los colores del partido oficialista. También se solicitó dinero para la compra de pasteles.

Una docente de Managua dijo a La Prensa que algunos establecimientos solicitaron papeles, fotos impresas, globos rojinegros y dinero a los padres para las decoraciones y los pasteles del festejo (Foto cortesía medios nicaragüenses)
Una docente de Managua dijo a La Prensa que algunos establecimientos solicitaron papeles, fotos impresas, globos rojinegros y dinero a los padres para las decoraciones y los pasteles del festejo (Foto cortesía medios nicaragüenses)

Alcaldías y trabajadores estatales, también convocados

Las celebraciones no quedaron limitadas a las escuelas. En Rivas, la alcaldía convocó a una actividad pública con una partida de pastel en el parque Evaristo Carazo. La invitación llamó a las familias a llevar a niños para participar de juegos, piñatas y degustaciones.

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En Managua, la Juventud Sandinista y la alcaldía capitalina organizaron un concierto y un acto de alabanza en la Loma de Tiscapa. Según La Prensa, trabajadores del sector público recibieron invitaciones para asistir a la actividad, dirigida por el cantante Gustavo Leytón.

La aparición pública más reciente de Ortega había ocurrido durante un homenaje por el 50 aniversario de la muerte de Carlos Fonseca Amador, fundador del FSLN. El mandatario asistió al evento con flores y sin pronunciar uno de sus habituales discursos extensos, según el diario.

Los festejos de 2026 se produjeron un año después de una situación similar documentada por Artículo 66, medio de comunicación nicaragüense. El 13 de noviembre de 2025, el medio informó que alumnos de primaria y secundaria fueron exhibidos en videos de instituciones públicas para felicitar a Ortega por sus 80 años.

En uno de esos registros, difundido desde el Centro de Educación Primaria Público Modesto Armijo Lozano, en Managua, un grupo de niños recitó un saludo colectivo dirigido al mandatario. Otras imágenes mostraron a adolescentes con uniformes escolares y prendas rojas y negras, colores asociados al sandinismo.

Esta no sería la primera vez en que medios de comunicación nicaragüenses evidencian el uso de menores de edad para actividades partidarias del sandinismo.

Diversos centros educativos exigieron cuotas obligatorias para costear pasteles y globos partidarios durante el homenaje al mandatario, desatando preocupación en hogares temerosos ante posibles represalias si decidían rehusarse a colaborar formalmente (Foto cortesía medios nicaragüenses)
Diversos centros educativos exigieron cuotas obligatorias para costear pasteles y globos partidarios durante el homenaje al mandatario, desatando preocupación en hogares temerosos ante posibles represalias si decidían rehusarse a colaborar formalmente (Foto cortesía medios nicaragüenses)

Artículo 66 indicó que el uso de menores en actividades políticas contradice la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce la libertad de pensamiento, conciencia y religión. El medio añadió que, bajo el control del Ejecutivo sobre las instituciones, no existen mecanismos efectivos para denunciar o sancionar este tipo de prácticas.

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