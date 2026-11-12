Honduras

Gobierno de Asfura anuncia ofensiva contra el crimen en 2027 y endurece las condiciones en las cárceles de Honduras

El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, advirtió que la lucha contra las estructuras criminales tendrá mayor intensidad a partir de enero, mientras el INP confirmó restricciones de visitas, llamadas y confinamiento para cabecillas de organizaciones delictivas

El presidente Nasry Asfura anunció, a través de sus funcionarios, el fortalecimiento de la estrategia nacional contra el crimen organizado. (Foto: Casa Presidencial)
El presidente Nasry Asfura anunció, a través de sus funcionarios, el fortalecimiento de la estrategia nacional contra el crimen organizado. (Foto: Casa Presidencial)
Guardar

El Gobierno del presidente Nasry Asfura anunció que intensificará su ofensiva contra el crimen organizado en Honduras a partir de enero de 2027, con más capturas, operativos policiales y el fortalecimiento de las medidas de seguridad en los centros penitenciarios, donde los líderes de estructuras criminales serán sometidos a un régimen de máxima seguridad sin privilegios.

El anuncio fue realizado este jueves por el director general de la Policía Nacional, comisionado Rigoberto Oseguera Mass, durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, en la que advirtió sobre el endurecimiento de la estrategia de seguridad para el próximo año.

PUBLICIDAD

“Prepárense para lo que viene el próximo año”, expresó el jerarca policial, al anticipar una ofensiva más intensa contra las organizaciones delictivas que operan en el territorio hondureño.

Oseguera explicó que la Operación Escudo de Honduras ha permitido ejecutar más de 160 capturas relacionadas con las tres estructuras declaradas como asociaciones terroristas: la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el Cartel del Diablo.

El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, advirtió sobre una ofensiva más intensa contra la criminalidad a partir de enero de 2027. (Foto: Casa Presidencial)
El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, advirtió sobre una ofensiva más intensa contra la criminalidad a partir de enero de 2027. (Foto: Casa Presidencial)

El funcionario aseguró que las acciones policiales continuarán y que las instituciones de seguridad tendrán mayores capacidades para enfrentar a las organizaciones criminales.

“En enero declararemos una guerra con mayor intensidad contra la criminalidad”, manifestó, al señalar que el fortalecimiento tecnológico e institucional permitirá ampliar las operaciones y mejorar los resultados de las investigaciones.

PUBLICIDAD

Como parte del balance de la estrategia de seguridad, el director de la Policía destacó una reducción superior al 13 por ciento en la incidencia letal durante octubre y de más del 30 por ciento en noviembre, en comparación con los mismos meses del año anterior.

Según Oseguera, estas cifras reflejan los resultados de las acciones coordinadas entre las instituciones responsables de combatir la violencia y el crimen organizado.

También informó que 23 personas capturadas durante la semana anterior ya recibieron la medida de detención preventiva, un resultado que, a su criterio, demuestra la efectividad de los procedimientos judiciales impulsados por el Ministerio Público y el Poder Judicial.

La Operación Escudo de Honduras registra más de 160 capturas relacionadas con estructuras criminales declaradas asociaciones terroristas. (Foto: Casa Presidencial)
La Operación Escudo de Honduras registra más de 160 capturas relacionadas con estructuras criminales declaradas asociaciones terroristas. (Foto: Casa Presidencial)

Las autoridades sostienen que la estrategia no se limitará a las detenciones, sino que buscará debilitar las estructuras criminales mediante investigaciones, procesos judiciales y restricciones a las comunicaciones de quienes dirigen actividades delictivas desde los centros penitenciarios.

Oseguera también anunció que continuará el retorno seguro de hondureños que fueron desplazados de sus comunidades por amenazas, violencia y extorsión.

El funcionario aseguró que el Gobierno busca generar condiciones para que estas personas puedan regresar al país y reconstruir sus vidas sin volver a enfrentar las situaciones que las obligaron a abandonar sus hogares.

Por su parte, el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), general Walter Amador Lacayo, detalló las nuevas condiciones que enfrentarán los líderes y miembros de estructuras criminales recluidos en los módulos de máxima seguridad.

El régimen contempla que los privados de libertad permanezcan más de 23 horas al día en confinamiento, con únicamente 30 minutos destinados a actividades físicas o reflexivas.

El ministro Héctor Ordóñez aseguró que el Gobierno mantendrá la coordinación entre las instituciones para combatir la violencia y recuperar la seguridad en Honduras. (Foto: Casa Presidencial)
El ministro Héctor Ordóñez aseguró que el Gobierno mantendrá la coordinación entre las instituciones para combatir la violencia y recuperar la seguridad en Honduras. (Foto: Casa Presidencial)

Entre las principales restricciones se encuentra la eliminación de las visitas familiares y conyugales, así como la limitación de las comunicaciones telefónicas a una llamada de apenas 10 minutos al mes.

Además, los reclusos únicamente podrán recibir visitas de sus defensores legales, bajo estrictos controles de seguridad y sin contacto físico.

Amador Lacayo también explicó que el INP ha ejecutado traslados masivos de privados de libertad con el propósito de descongestionar algunos centros penitenciarios y separar a integrantes de organizaciones criminales.

Como parte de estas acciones, el funcionario informó que durante la última semana fueron reubicados 564 privados de libertad desde el centro penitenciario de Morocelí, El Paraíso, conocido como La Tolva.

Asimismo, este jueves se realizó el traslado de otros 106 internos, identificados como líderes y mandos medios de estructuras criminales, desde los centros penitenciarios de Ilama, Santa Bárbara, y La Tolva.

Los reclusos fueron trasladados hacia los módulos de máxima seguridad de la Penitenciaría Nacional, ubicada en la aldea de Támara, Francisco Morazán.

El ministro de Comunicaciones y Estrategia, Héctor Ordóñez, afirmó que la administración de Nasry Asfura mantiene en marcha una política nacional de combate a la criminalidad, cuyos resultados, aseguró, comienzan a reflejarse en la reducción de homicidios y las operaciones ejecutadas en diferentes sectores del país.

Temas Relacionados

HondurasNasry AsfuraPolicía Nacionalofensiva contra el crimen organizado2027Cárceles Honduras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Primer frente frío de la temporada ingresará a Honduras este viernes y dejará lluvias y descenso de temperaturas

El sistema provocará cambios en las condiciones meteorológicas, con mayor nubosidad, precipitaciones en distintas regiones y temperaturas más bajas durante el fin de semana

Primer frente frío de la temporada ingresará a Honduras este viernes y dejará lluvias y descenso de temperaturas

Capturan en Honduras a mujer acusada de utilizar a tres menores para producir y comercializar pornografía

Una mujer fue capturada en Comayagua, señalada por presuntamente utilizar a tres menores de edad en condiciones de vulnerabilidad para producir material de contenido sexual y obtener ganancias económicas mediante su comercialización

Capturan en Honduras a mujer acusada de utilizar a tres menores para producir y comercializar pornografía

Amenaza de bomba en vuelo de United Airlines a Nueva Orleans: el hondureño acusado evitó dos deportaciones por declararse trans

Rony Alexander Gómez-Alberto cruzó tres veces la frontera y convenció a un juez migratorio de que su identidad lo ponía en peligro en su país natal; el incidente ocurrió el 9 de noviembre en el trayecto Newark-Louis Armstrong

Amenaza de bomba en vuelo de United Airlines a Nueva Orleans: el hondureño acusado evitó dos deportaciones por declararse trans

Fuerzas Armadas de Honduras anunciaría la baja de varios oficiales, algunos con separación deshonrosa

La institución sostiene que los procesos de depuración responden a diferentes irregularidades contempladas en la legislación militar y no exclusivamente a casos relacionados con el narcotráfico o el crimen organizado

Fuerzas Armadas de Honduras anunciaría la baja de varios oficiales, algunos con separación deshonrosa

Inflación en Honduras alcanza 6.98% presionada por combustibles y pérdidas agrícolas

El encarecimiento de los derivados del petróleo y las afectaciones climáticas a la producción agrícola impulsaron el aumento de los precios en Honduras, según el Banco Central de Honduras

Inflación en Honduras alcanza 6.98% presionada por combustibles y pérdidas agrícolas

TECNO

GPU Taskman, la nueva herramienta de Microsoft para conocer en qué se usa la memoria de video de la PC

GPU Taskman, la nueva herramienta de Microsoft para conocer en qué se usa la memoria de video de la PC

La precarga de GTA VI colapsa redes británicas con archivos de 212 GB

Un grupo de organizaciones demandó a OpenAI y Anthropic para frenar el desarrollo de la IA más avanzada

Google y Adobe se integran para agilizar el uso de PDF en la nube: adiós a descargar y subir archivos

Los chatbots de IA recomendaron tiendas falsas en hasta 15% de las respuestas sobre compras

ENTRETENIMIENTO

El impresionante sueldo de Mariska Hargitay por interpretar a Olivia Benson en ‘La ley y el orden’

El impresionante sueldo de Mariska Hargitay por interpretar a Olivia Benson en ‘La ley y el orden’

Latin Grammy 2026: quién es Sara Schell, la compositora venezolana de 23 años detrás de éxitos de KATSEYE, J Balvin y Becky G

EN VIVO: Los primeros ganadores de los Latin Grammy 2026

Duran Duran pierde a uno de sus integrantes históricos: Roger Taylor anuncia su retiro de la música

Pixar presenta el tráiler oficial de ‘Gatto’, la película de un felino mafioso en su última vida

MUNDO

Trump y Putin volverán a discutir el futuro de la guerra en Ucrania en una cumbre que podría reunir también a Xi Jinping

Trump y Putin volverán a discutir el futuro de la guerra en Ucrania en una cumbre que podría reunir también a Xi Jinping

Rotondas a 260 metros de profundidad y rutas de evacuación entre tubos: así será el túnel submarino más largo y profundo del mundo

Finlandia confirmó un ataque contra una corbeta rusa que protegía a la flota fantasma de Putin en el mar Báltico

La Junta de Paz para Gaza exigió aplicar “de inmediato” el plan de Trump tras un ataque a un hospital que dejó 6 muertos

Dónde nació el papa León XIV, por qué tiene dos nacionalidades y cuál es su vínculo con Perú