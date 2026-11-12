Cuál es el simple hábito recomendado por expertos que evita el reflujo gástrico nocturno

Esperar tres horas después de comer antes de acostarse podría reducir episodios de acidez que interrumpen el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El reflujo ácido es una de las afecciones digestivas más extendidas. Se produce cuando el contenido del estómago asciende hacia el esófago y puede presentarse de forma ocasional o convertirse en un problema crónico que condiciona la vida cotidiana de quienes lo padecen.

El cuerpo cuenta con un mecanismo específico para evitar ese ascenso: el esfínter esofágico inferior, una válvula ubicada en el límite entre el estómago y el esófago. Su función es abrirse al tragar y cerrarse de inmediato para retener los jugos digestivos, las enzimas y los alimentos dentro del estómago. “Cuando esa válvula está floja o se abre en el momento equivocado, el ácido, el gas o incluso la comida pueden escapar y subir al esófago, lo que genera irritación y síntomas de reflujo”, explicó la doctora Rucha Shah, gastroenteróloga de HonorHealth, en declaraciones compartidas por la revista Parade.

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Esos síntomas incluyen acidez que sube al pecho y la garganta, sabor amargo en la boca, dolor torácico, ronquera, tos persistente, carraspeo frecuente e incluso caries crónicas.

No todo episodio de reflujo implica una enfermedad. El fenómeno puede aparecer de forma puntual tras comidas abundantes o con alto contenido graso. Cuando los episodios se vuelven frecuentes —síntomas moderados al menos cada dos días, o síntomas intensos una vez por semana— se habla de GERD (gastroesophageal reflux disease), la denominación médica de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, informó Shah.

Una de las instancias en que el reflujo puede impactar negativamente es durante el sueño. El ácido que asciende al esófago puede dificultar conciliar el descanso o provocar despertares durante la noche. Frente a ese escenario, gastroenterólogos citados por la revista coinciden en que una medida simple puede marcar una diferencia concreta: esperar al menos tres horas después de comer antes de acostarse.

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El reflujo gastroesofágico genera manifestaciones diversas como acidez en el pecho, ronquera, tos persistente y caries crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gravedad favorece la digestión antes de acostarse

La denominada “regla de las tres horas” tiene una lógica fisiológica directa: cuando una persona permanece de pie o sentada después de comer, la gravedad facilita que el contenido del estómago avance hacia el intestino en lugar de retroceder hacia el esófago. Al acostarse de inmediato, esa ventaja desaparece y el ácido encuentra menos resistencia para subir.

La doctora Pratima Dibba, gastroenteróloga certificada de Medical Offices of Manhattan y colaboradora de LabFinder.com, suele trasladar esta recomendación a sus pacientes. “Cuando das al menos tres horas antes de acostarte, el estómago tiene tiempo de vaciarse y la gravedad ayuda, en lugar de estar horizontal y que el ácido suba con más facilidad”, señaló.

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El doctor Andrew Moore, gastroenterólogo de Endeavor Health y jefe de la sección de Gastroenterología del Swedish Hospital, comparte el mismo consejo, especialmente con quienes ven afectado su descanso. “El dolor por el ácido en el esófago puede impedirte conciliar el sueño, y los episodios de reflujo durante la noche suelen ser suficientemente intensos como para despertarte”, advirtió.

El Colegio Americano de Gastroenterología (ACG) respalda esta práctica en sus guías clínicas, que recomiendan esperar entre dos y tres horas antes de adoptar una posición horizontal. Moore advierte, sin embargo, que se trata de una orientación general: las comidas voluminosas, o el uso de medicamentos como los agonistas de GLP-1, pueden requerir intervalos más prolongados.

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La permanencia en posición erguida tras la ingesta aprovecha la fuerza de gravedad para evitar el retroceso del contenido gástrico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres hábitos para mejorar el control del reflujo

Más allá del tiempo de espera antes de dormir, Shah compartió otras medidas para reducir la frecuencia e intensidad de los episodios:

Reducir el peso corporal: una pérdida de apenas el 5% del peso abdominal puede producir una mejora perceptible en los síntomas. La unapuede producir una mejora perceptible en los síntomas. La evidencia disponible , comparte la revista, indica que el control del peso es una de las intervenciones más eficaces para disminuir el riesgo de reflujo. Elevar la cabecera de la cama: dormir con la parte superior del cuerpo ligeramente elevada evita la posición completamente horizontal y dificulta el ascenso del contenido gástrico. Identificar los alimentos desencadenantes: tomates, comidas picantes, cítricos, chocolate, frituras, vino y cafeína figuran entre los productos que con mayor frecuencia disparan los síntomas. El objetivo no es eliminarlos por completo, sino ajustar su consumo junto con el médico tratante.

Síntomas que requieren atención especializada

Consultar con un médico ante síntomas de reflujo es siempre recomendable, en parte porque algunas molestias digestivas pueden confundirse con problemas cardíacos. Para los casos sin señales de alarma, el médico clínico puede orientar cambios en el estilo de vida e indicar medicación inicial.

No obstante, la dificultad para tragar, la pérdida de peso no explicada y la anemia son indicadores que requieren derivación directa a un gastroenterólogo, según Moore. Ante esos síntomas, el especialista probablemente indique una endoscopía digestiva alta para evaluar el estado del esófago y determinar la causa subyacente del reflujo.

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