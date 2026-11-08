Cómo limpiar las canaletas sin escaleras y con precaución

La limpieza desde el suelo permite retirar hojas acumuladas sin utilizar una escalera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mantener las canaletas libres de hojas y acumulaciones permite que el agua de lluvia se aleje de la vivienda. La limpieza desde el suelo reduce la exposición a caídas, siempre que la altura, tipo de obstrucción y entorno permitan trabajar con control.

La guía de Martha Stewart, sitio especializado en tareas domesticas, recoge las recomendaciones de Aleks Krylov y Todd Heffner, especialistas en techos. Ambos señalan que las herramientas extensibles sirven para retirar hojas y restos sueltos, pero no reemplazan la evaluación profesional ante daños, atascos compactos o riesgos eléctricos.

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Las pértigas extensibles ayudan a alcanzar sectores de la canaleta desde una superficie estable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las canaletas obstruidas pueden desviar el agua hacia los cimientos

Las canaletas recogen la escorrentía del techo y los bajantes la conducen hasta el nivel del terreno. La Asociación Internacional de Inspectores Certificados de Viviendas (InterNACHI) advierte que un bajante bloqueado puede hacer que el agua rebalse y que su descarga debe alejarla de los cimientos.

La entidad aconseja revisar que los conductos estén despejados, firmemente conectados y orientados para evitar la saturación del suelo junto a la estructura.

Antes de comenzar, conviene observar desde el suelo si hay desbordes, canaletas vencidas, uniones con pérdidas o zonas que permanecen húmedas. Estas señales pueden indicar un problema que excede la limpieza básica.

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Un chorro moderado de agua permite comprobar si el sistema de drenaje funciona correctamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una aspiradora con accesorio curvo recoge hojas y restos secos

Heffner indicó a Martha Stewart que una aspiradora para líquidos y sólidos con un accesorio curvo compatible puede recoger hojas secas y otros restos sin dispersarlos por el jardín. El equipo debe alcanzar la altura de la línea del techo y utilizarse por tramos cortos, para que quien lo manipule mantenga el control desde una superficie estable.

Antes de encenderla, es necesario verificar el estado de la manguera, filtro y indicaciones del fabricante, sobre todo si se prevé aspirar material húmedo. El especialista recomendó apagar el aparato antes de desatascar el tubo o vaciar el depósito. También aconsejó usar guantes y protección ocular, además de mantener alejados a niños y animales del área de trabajo.

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Las hojas y otros restos pueden bloquear los bajantes y provocar desbordes durante las lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una pértiga con pala permite retirar residuos sin empujarlos al bajante

Otra opción es una pértiga extensible con pala o cepillo para canaletas. Krylov explicó que el accesorio debe estar sujeto de forma segura y que la persona debe poder moverlo sin perder el equilibrio. El trabajo por sectores reduce el esfuerzo y facilita retirar las acumulaciones que estén al alcance.

El experto aconsejó levantar los residuos con la pala en vez de arrastrarlos hacia la salida. Empujar las hojas hacia el bajante puede agravar una obstrucción. Una cámara de inspección montada en una pértiga puede ayudar a comprobar, desde el suelo, si quedaron acumulaciones en sectores que no son visibles.

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Los cables eléctricos cercanos obligan a suspender la tarea y consultar a un profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enjuague suave revela si el agua circula sin forzar el sistema

Después de retirar la mayor parte del material, puede emplearse una manguera con un accesorio curvo y chorro moderado para eliminar suciedad residual y confirmar que el agua circula. Heffner advirtió que la alta presión puede afectar los componentes de la canaleta o impulsar agua hacia lugares no deseados.

Si el agua retrocede o se acumula, se debe suspender el enjuague. El bloqueo puede estar dentro del bajante o en alguno de sus codos. InterNACHI indica que las canaletas deben conservar una inclinación uniforme hacia los bajantes y permanecer limpias de residuos. El agua estancada o el rebalse justifican una revisión más amplia.

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Las canaletas flojas, las filtraciones y los atascos compactos requieren una revisión especializada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cables cercanos y filtraciones son señales para llamar a un profesional

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos recomienda mantener las escaleras y herramientas lejos de tendidos eléctricos.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de ese país fija una distancia mínima de 3 metros respecto de líneas aéreas energizadas para personas no calificadas y objetos conductores.

La revisión periódica de las canaletas ayuda a mantener el agua alejada de los muros y los cimientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una pértiga pudiera aproximarse a un cable, la tarea debe detenerse. También conviene contactar a un profesional en estos casos:

La canaleta queda fuera del alcance de la herramienta; no se deben usar sillas ni plataformas improvisadas.

Hay barro compactado, ramas pesadas o capas densas de agujas de pino.

El terreno es irregular o la pértiga no se puede manejar con seguridad.

Se observan filtraciones, ingreso de agua a la vivienda o uniones con pérdidas.

La canaleta se separa de la tabla de alero o presenta fijaciones flojas.

Krylov subrayó que una canaleta que se desprende de esa estructura necesita atención inmediata. Una inspección profesional puede determinar si el problema se limita a los residuos o si existen daños en los soportes, las uniones o el drenaje.

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