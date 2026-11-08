Cómo preparar plantas y jardines para enfrentar las tormentas

El riego, el drenaje y la revisión de ramas ayudan a proteger los jardines frente a cambios bruscos del tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El actual episodio de El Niño puede modificar los patrones de temperatura y precipitación en Sudamérica hasta febrero de 2027. Para quienes tienen jardín, huerto, patio o plantas en macetas, la preparación no consiste en anticipar un único escenario, sino en reducir la vulnerabilidad ante falta de agua, lluvias fuertes, anegamientos y cambios bruscos de temperatura, según prevé la Organización Meteorológica Mundial.

En Sudamérica, los riesgos son contrastantes. La Organización Panamericana de la Salud identifica una mayor probabilidad de condiciones secas en sectores de Colombia, Venezuela, las Guayanas, el norte de Brasil y la Amazonia.

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Las tareas de prevención deben ajustarse a los pronósticos de cada zona de Sudamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, las áreas costeras de Ecuador, el norte de Perú y el oeste de Colombia pueden registrar más lluvias. En el jardín, eso puede traducirse en estrés hídrico, anegamientos, erosión o mayor exposición de las plantas a plagas y enfermedades.

Pam Knox, climatóloga agrícola de la Universidad de Georgia, explicó a House Beautiful que los efectos varían por región y que la prioridad es seguir la evolución de las condiciones.

Eric Hunt, meteorólogo agrícola de la Universidad de Nebraska, señaló al mismo medio que el desplazamiento de las tormentas puede favorecer episodios de sequía o inundación. Por eso, la información de los servicios meteorológicos nacionales debe orientar las decisiones cotidianas.

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Las lluvias intensas pueden saturar el suelo y afectar plantas, macetas y sistemas de desagüe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado del jardín empieza por el agua y el suelo

Para un huerto, patio o balcón, las medidas preventivas no requieren conocer con exactitud el clima de los próximos meses. Madelynn Wuestenberg, especialista en climatología agrícola de la Universidad Estatal de Iowa, recomendó a House Beautiful usar cobertura vegetal sobre el suelo. Ayuda a conservar humedad y protege las raíces ante oscilaciones térmicas. Una preparación razonable puede incluir:

Retirar hojas o restos que bloqueen desagües y canaletas, para reducir el escurrimiento cerca de las plantas

Colocar mantillo orgánico alrededor de cultivos y especies jóvenes, sin cubrir los tallos

Revisar ramas con riesgo de caída y asegurar macetas, tutores y estructuras livianas antes de períodos lluviosos

Ajustar el riego a la humedad real del suelo y a los avisos locales, en vez de mantener una frecuencia fija

Observar plantas para detectar daños por exceso de agua, sequía, insectos o enfermedades

En áreas con menos precipitaciones, conservar la humedad del suelo resulta clave para el cuidado de las plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clint Waltz, investigador de césped de la Universidad de Georgia, indicó al medio que el manejo básico del césped —riego y corte adecuados— continúa siendo necesario aun cuando el patrón estacional cambie.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que las alertas tempranas ayudan a ajustar la siembra y reunir reservas de agua.

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Qué medidas tomar según el escenario

Ante una etapa seca, las prioridades son conservar humedad, regar según necesidad y proteger las plantas jóvenes del calor extremo. El mantillo, la revisión de recipientes y el riego profundo en horarios adecuados pueden ayudar a reducir el estrés hídrico.

Frente a lluvias frecuentes, la prioridad pasa por el drenaje. Despejar canaletas, revisar macetas, retirar hojas acumuladas y evitar trabajar sobre suelos saturados ayuda a reducir compactación, erosión y daños en las raíces.

El seguimiento de las alertas meteorológicas permite anticipar medidas para el jardín doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación más útil ante El Niño combina seguimiento de los pronósticos locales, mantenimiento básico y observación del jardín. El fenómeno puede modificar las probabilidades de sequía o precipitaciones intensas, pero cada planta y cada espacio requieren decisiones ajustadas a sus propias condiciones.

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Algunas cáscaras pueden aprovecharse, pero no todas son aptas

La planificación del jardín puede complementarse con decisiones de cocina que reduzcan residuos. En América Latina y el Caribe se pierden 11,6% de los alimentos, el equivalente a 220 millones de toneladas anuales, según la FAO. Frutas y verduras están entre los productos más afectados.

Los restos de frutas y verduras que no se consumen pueden destinarse al compost para aportar materia orgánica al suelo del jardín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Real Simple enumera cinco cubiertas que pueden consumirse o utilizarse en preparaciones, con precauciones:

Piel de mango

Cáscara de banana

Kiwi entero

Corteza de sandía

Piel de calabaza de invierno.