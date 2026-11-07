Cinco claves para sostener una práctica de meditación sin abandonarla

Las recomendaciones de SportLife ponen el foco en la constancia y la adaptación a las necesidades personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Empezar con sesiones de apenas tres a cinco minutos diarios es una de las cinco recomendaciones de SportLife para quienes buscan incorporar la meditación a su rutina. La guía, publicada por el medio especializado en salud y bienestar, aborda un obstáculo frecuente entre principiantes: la expectativa de obtener resultados inmediatos o seguir un método rígido, dos factores que pueden dificultar la continuidad del hábito.

Algunas personas asocian la meditación exclusivamente con tradiciones religiosas, otras creen que el estrés les impide concentrarse y muchas esperan experimentar cambios desde el primer intento. Frente a estas barreras, la propuesta consiste en adoptar un enfoque flexible, que contemple las necesidades individuales y las circunstancias de cada jornada.

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La constancia importa más que la duración de cada sesión

La primera clave aconseja dedicar unos pocos minutos al día, de manera similar a como se inicia una rutina de ejercicio físico. Ese período puede ampliarse gradualmente a medida que mejora la capacidad de mantener la atención, sin establecer objetivos estrictos desde el comienzo.

SportLife aconseja iniciar la meditación con sesiones de tres a cinco minutos diarios para consolidar el hábito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para empezar, basta con observar la respiración o prestar atención a las sensaciones corporales. Con el tiempo, estas pausas pueden incorporarse espontáneamente a otros momentos de la jornada. La regularidad resulta más importante para consolidar el hábito que realizar ejercicios prolongados de forma ocasional, según plantea la guía.

La técnica debe adaptarse al estado mental de cada día

El segundo punto propone elegir el ejercicio según las condiciones emocionales y cognitivas del momento. Ante preocupaciones persistentes, cansancio o dificultades para concentrarse, pueden resultar útiles actividades sencillas, como identificar sonidos del entorno, seguir el ritmo respiratorio o explorar mentalmente distintas partes del cuerpo.

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Estos recursos ofrecen referencias concretas para orientar la atención, especialmente cuando predominan los pensamientos recurrentes o la inquietud.

Tener un lugar definido facilita el sostenimiento de un hábito en el tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En jornadas de mayor tranquilidad, en cambio, es posible explorar ejercicios relacionados con conceptos más amplios, como la compasión, el amor o la impermanencia. El objetivo es encontrar una modalidad acorde con el estado personal, sin considerar que existe una única técnica válida para todas las circunstancias.

Un espacio fijo favorece la repetición del hábito

La tercera recomendación consiste en elegir un lugar destinado a meditar. No es necesario disponer de una habitación exclusiva ni de accesorios especiales: alcanza con un ambiente de temperatura agradable y pocas interrupciones.

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Utilizar el mismo sitio, establecer un horario aproximado o vincular el ejercicio con una actividad cotidiana puede facilitar su incorporación a la rutina.

La postura también merece atención. Es posible sentarse en una silla, acomodarse en el suelo con algún apoyo o adoptar cualquier posición estable que no provoque molestias. Evitar tensiones físicas innecesarias ayuda a reducir las distracciones y permite concentrarse en la experiencia

La flexibilidad en la rutina evita la frustración si una sesión no resulta como se esperaba (Imagen Ilustrativa Infobae)

La flexibilidad evita abandonar la práctica por completo

La cuarta clave invita a dejar de lado la lógica de todo o nada. Los resultados no siempre coinciden con las expectativas y las condiciones personales pueden variar considerablemente entre una jornada y otra. Por eso, una experiencia poco satisfactoria no debería interpretarse como un motivo para abandonar.

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Algunos días pueden bastar cinco minutos, mientras que en otros habrá tiempo y disposición para dedicar un período mayor. También es válido modificar el ejercicio elegido cuando deja de resultar cómodo o genera frustración.

Según SportLife, adaptar la práctica a las posibilidades reales de cada persona permite sostenerla sin convertirla en una obligación rígida.

Reconocer la distracción es parte del entrenamiento mental

La última recomendación se centra en aceptar que los pensamientos aparecen de manera espontánea. Meditar no significa dejar la mente en blanco ni alcanzar una concentración perfecta, sino aprender a reconocer cuándo la atención se desvía.

National Geographic citó evidencia científica que respalda la relevancia del entrenamiento mental sostenido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, mientras alguien observa su respiración, puede comenzar a pensar en tareas pendientes o situaciones personales. En ese momento, el ejercicio consiste en advertir lo ocurrido y regresar al punto de referencia elegido, sin frustrarse ni emitir juicios sobre el desempeño.

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Identificar esas interrupciones y recuperar voluntariamente la atención constituye una parte esencial del entrenamiento, de acuerdo con la guía difundida por SportLife. Con la repetición, este proceso puede contribuir a desarrollar una mayor conciencia sobre los pensamientos y las reacciones cotidianas.