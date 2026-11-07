El secreto del físico de David Guetta a los 59: entrenamiento en familia y una dieta con menos azúcar

David Guetta sostiene una rutina de entrenamiento con pesas, cardio y una dieta rica en proteínas.

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David Guetta cumple este sábado 59 años con una rutina de entrenamiento basada en pesas, cardio y una alimentación con alto aporte de proteínas. El DJ francés incorporó el ejercicio a una agenda marcada por giras, presentaciones nocturnas y traslados frecuentes, con una premisa que ha repetido en los últimos años: la preparación física forma parte de su forma de sostener el ritmo de trabajo.

El productor, conocido por éxitos como “Titanium”, “When Love Takes Over” y “I Gotta Feeling”, exhibe con frecuencia fragmentos de sus sesiones de entrenamiento. Su método combina trabajos de fuerza, actividades aeróbicas y una dieta que limita el azúcar refinada. A diferencia de una preparación enfocada solo en la imagen corporal, Guetta ha planteado su rutina como una herramienta para preservar la resistencia y la salud con el paso del tiempo.

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El DJ y productor David Guetta realiza diversos ejercicios de fuerza en un gimnasio y en la cubierta de una embarcación

Una rutina de ejercicio sostenida

El DJ francés, nacido el 7 de noviembre de 1967, forma parte de la primera línea de la música electrónica desde hace décadas y mantiene una agenda internacional que demanda noches de trabajo prolongadas, viajes y cambios constantes de horario.

En ese contexto, el entrenamiento dejó de ser una actividad ocasional. El artista suele compartir imágenes desde gimnasios privados, viviendas temporales y embarcaciones, donde adapta sus ejercicios a los equipos disponibles. Pesas, máquinas de poleas, bicicleta estática, caminatas y carrera en cinta aparecen de manera recurrente en sus publicaciones.

Guetta entrena con pesas cuatro veces por semana, en sesiones de entre 45 minutos y una hora. Su planificación también incluye tres jornadas de cardio, de aproximadamente media hora cada una. Para esa parte de la rutina, recurre a bicicletas fijas o caminatas a paso rápido.

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El DJ francés, que cumple 59 años, mantiene una agenda marcada por giras, shows nocturnos y viajes internacionales. (REUTERS/Daniel Cole)

La frecuencia resulta relevante por la edad del músico y por el tipo de actividad que desarrolla. Los shows de música electrónica pueden extenderse durante varias horas, con viajes sucesivos entre países y poca regularidad en los descansos. Guetta busca que el entrenamiento se mantenga aun cuando cambia de ciudad o está de vacaciones.

Pesas para conservar fuerza y masa muscular

El trabajo de fuerza ocupa un lugar central en la preparación del DJ. En las imágenes que difundió a lo largo de los últimos años se lo ve con ejercicios para espalda, brazos, hombros y abdomen, además de rutinas en máquinas de musculación.

Guetta entrena con pesas cuatro veces por semana, en sesiones de entre 45 minutos y una hora.

El entrenamiento de fuerza permite trabajar la masa muscular y la resistencia física, dos aspectos que ganan peso con el paso de los años. En el caso de Guetta, las publicaciones muestran un esquema que alterna grupos musculares y que combina ejercicios de tirón, empuje y trabajo de brazos.

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Durante una sesión compartida desde un yate, el artista realizó ejercicios en una máquina de poleas para espalda y completó una parte aeróbica en una cinta de correr. Esa publicación tuvo amplia repercusión porque también participaron dos de sus cuatro hijos: Tim y Cyan. Uno hizo ejercicios de brazos; el otro estuvo cerca del equipamiento.

El video ofreció una imagen puntual de su entrenamiento, aunque la actividad física del productor no se limita a ese escenario. Guetta ha mostrado rutinas en distintos lugares, lo que sugiere una adaptación a las condiciones de cada viaje antes que una dependencia de un gimnasio fijo.

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El cardio forma parte de su preparación semanal

Además de las pesas, David Guetta incluye cardio tres veces por semana. La carrera en cinta, la bicicleta estática y las caminatas rápidas son algunas de las alternativas que utiliza para mantener el trabajo aeróbico.

El artista adapta sus ejercicios a gimnasios privados, viviendas temporales y embarcaciones durante sus viajes. (EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Esta parte de la rutina complementa las sesiones de fuerza y ayuda a mejorar la capacidad cardiovascular. Para una persona con una agenda de actuaciones y traslados continuos, una planificación de este tipo apunta a sostener el nivel de energía durante jornadas largas.

En 2021, cuando tenía 53 años, Guetta publicó una foto en Instagram en la que exhibió sus abdominales y explicó que se preparaba para regresar a los escenarios. La publicación llegó después de un período de restricciones a los conciertos por la pandemia de coronavirus, cuando los artistas redujeron de manera drástica los recitales presenciales.

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Durante ese período, el DJ organizó desde Dubái una edición virtual de su concierto “United at Home”, destinado a recaudar fondos para acciones vinculadas con la emergencia sanitaria. Al mismo tiempo, aprovechó la pausa de los viajes para reforzar su preparación física.

Proteínas y menos azúcar refinada en la dieta de David Guetta

La alimentación también aparece como uno de los ejes de la rutina del músico. Guetta prioriza las comidas ricas en proteínas y evita el azúcar refinada. El artista ha asociado esa decisión con un objetivo de bienestar a largo plazo.

Las rutinas de fuerza de David Guetta incluyen ejercicios para espalda, brazos, hombros y abdomen. (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

“Mi estilo de vida siempre fue saludable, pero ya no tengo 20 años. Aunque seas saludable, si no eres extra saludable, algo malo va a pasar. Hay que esforzarse más”, afirmó a Bodybuilding Bros el DJ.

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El enfoque marca una diferencia respecto de los hábitos que suelen asociarse a la vida nocturna y a la industria de la música electrónica. Guetta ha mantenido una carrera ligada a clubes, festivales y grandes producciones, pero suele presentar el ejercicio como un elemento de orden dentro de ese ritmo.

Al cumplir 59 años, Guetta mantiene una rutina que reúne pesas, cardio y cuidados alimentarios. La continuidad de ese plan le permite llevar sus hábitos de entrenamiento a los distintos destinos de una carrera que sigue activa en los escenarios internacionales.