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La lupa en el gol que le anularon a Miguel Merentiel por un offside milimétrico en Boca-Defensa y Justicia

El delantero uruguayo definió ante la salida de Borgogno, pero el juez de línea levantó su banderín al observar una posición adelantada. El VAR ratificó la sanción

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La última fecha de la fase regular del Torneo Clausura se jugó en simultáneo con los tres equipos que tenían chances de consagrarse campeón de la Tabla Anual. En La Bombonera, Boca Juniors marcó el 1-0 ante Defensa y Justicia gracias a un tanto de Miguel Merentiel a los 39 minutos del primer tiempo, pero el festejo de los hinchas terminó de esfumarse luego de la sanción de una posición adelantada que dejó sin efecto la conquista.

El delantero uruguayo recibió un pase entre líneas de Milton Delgado y quedó mano a mano con el arquero Matías Borgogno, a quien eludió para definir sin oposición con el arco vacío. Sin embargo, en medio de la celebración, el asistente número 1, Sebastián Raineri, levantó su banderín indicando el offside de la Bestia.

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Segundos después, la jugada fue revisada por Yamil Possi, árbitro encargado del VAR, y Sebastián Zunino, referí de campo, terminó invalidando la acción y otorgando el tiro libre indirecto para Defensa y Justicia. De acuerdo con las imágenes, Merentiel se encontraba con su pie derecho por delante de la posición del penúltimo adversario en el instante en que partió el pase de Delgado. La jugada fue muy fina y requirió del trazado de líneas, pero la primera sanción del juez de línea estuvo correcta.

Al tratarse de una decisión factual, basada en la posición objetiva del futbolista, no requiere una revisión en campo (OFR). Una jugada que demuestra cómo una diferencia mínima, prácticamente imperceptible para el ojo humano, puede determinar una infracción a la Regla 11. En este caso, el asistente Raineri anticipó correctamente la decisión y el VAR la ratificó mediante la tecnología.

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