Economía

Quiénes pescan en el Mar Argentino: lanzan la primera plataforma sobre embarcaciones que operan en la Zona Económica Exclusiva

Dos ONGs Identificaron 520 buques que realizan capturas hasta las 200 millas desde la costa continental.  Argentina, subrayan, es el único país latinoamericano con flota industrial pesquera que no publica oficialmente estos datos

Barco de pesca de merluza en Mar Argentino
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El Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde, dos organizaciones ambientalistas que siguen con particular interés lo que ocurre en el Mar Argentino, lanzaron una plataforma de información sobre las embarcaciones pesqueras argentinas, con el objetivo “visibilizar” la necesidad de “contar con un registro nacional oficial, completo y actualizado”.

La información puede verse en el sitio https://registroflotapesquera.org e incluye datos sobre embarcaciones, propietarios o armadores, permisos de pesca, autorizaciones de captura, cuotas e historial de sanciones, cuando las hay.

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El registro, señalaron ambas organizaciones, permite acceder a información “que el Estado se niega a publicar” y busca “contribuir a la transparencia de una actividad estratégica para el país y poner en evidencia una deuda pendiente: aunque la Subsecretaría de Pesca recopila y administra estos datos, Argentina todavía no cuenta con un registro nacional oficial, integral y actualizado de consulta pública en línea”.

Por caso, el registro informa que según la información a la que las ONGs pudieron acceder hay actualmente operando en el Mar Argentino 520 buques registrados, de los cuales 80 (15,4%) son “poteros”, autorizados exclusivamente para pescar calamar, 86 son buques “tangoneros”, con autorización exclusiva para capturar langostino, y 162 (32% del total) cuentan con “cuota individual y transferible de captura” (CITC) de merluza común. Esas tres especies explicaron en 2025 más del 85% de los poco más de USD 2.000 millones de exportaciones pesqueras de la Argentina.

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Por especie y por tipo

Otro tipo de división sobre las características de las embarcaciones precisa que 270 de las mismas (52% del total) son buques “fresqueros”, aquellos cuya captura es a posteriori procesada en plantas terrestres, mientras 204 (39%) con “congeladores”, aquellos con plante de congelamiento y a menudo de procesamiento (por caso, fileteado) a bordo, lo que le permite “mareas” (salidas) de pesca más largas y más alejadas de la costa. Unos 7 buques son de tipo “mixto” y sobre otros 39 (8% del total) las organizaciones no pudieron acceder a información por parte del estado argentino.

infografia

Los buques congeladores, con más de 100 metros de eslora, son los más grandes de la flota. En promedio, precisa el registro, la flota autorizada a pescar en la Zona Económica Exclusiva conocida como “Mar Argentino” tiene 36,5 metros de eslora, que surge desde pequeñas embarcaciones de pesca casi artesanal, de 9,6 metros, hasta “buques factoría” o congeladores de casi 113 metros.

Esta información es necesaria e importante, dicen CPA y SANHV, y afirman que la Argentina “es hoy una excepción en la región: Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay y otros países latinoamericanos cuentan con registros públicos en línea sobre sus flotas pesqueras. En nuestro país, acceder a esa información requiere presentar pedidos formales de acceso a la información pública que no siempre son respondidos en tiempo y forma

La falta de transparencia, subrayan, tiene consecuencias concretas: dificulta detectar vínculos entre operadores y actividades de pesca ilegal e impide que la ciudadanía, la prensa y la academia puedan hacer seguimiento independiente de un sector que exporta el 97% de su producción.

Acceso (limitado) a la información pública

La plataforma se construyó a partir de sucesivos pedidos de acceso a la información, un mecanismo con límites: respuestas parciales, demoras y datos que se desactualizan. “Es una demostración de que si la sociedad civil, con recursos limitados, pudo construir este registro, no hay razón para que el Estado —quien produce y administra estos datos— no pueda hacerlo mejor, de forma oficial, completa y actualizada”, señalaron.

Buque pesquero cargado con calamar en aguas argentinas a la altura de la Milla 201
Un buque "potero", de pesca de calamar (Revista Chacra - Visuales IA)

“Hacer pública esta información no es solo poner datos a disposición de la ciudadanía: es distribuir la capacidad de control. Hoy el Estado administra el recurso, asigna los derechos de pesca y concentra toda la información para verificar esas decisiones. Nadie más puede controlar” enfatizó Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales.

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Exportamos más de 2.000 millones de dólares por año a partir de un recurso que es de todos los argentinos, y sin embargo nadie puede saber con facilidad quién lo explota

Juan Coustet (Sin Azul No Hay Verde)

“Exportamos más de 2.000 millones de dólares por año a partir de un recurso que es de todos los argentinos, y sin embargo nadie puede saber con facilidad quién lo explota, con qué derechos y bajo qué condiciones, lo cual hace imposible no preguntarse: ¿Quiénes se benefician con esta opacidad?” sostuvo por su parte Juan Coustet, de Sin Azul No Hay Verde.

Las organizaciones recordaron que en la Cámara de Diputados se encuentra en tratamiento el proyecto de ley Expediente 2585-D-2026, que propone modificar el artículo 41 de la Ley Federal de Pesca para que los datos del Registro de la Pesca sean de acceso público, en formatos abiertos y con actualización periódica. “El Registro de la Pesca ya existe. No le estamos pidiendo al Estado que produzca información nueva, sino que publique la que ya tiene. El proyecto está en el Congreso: falta la decisión política”, afirmó Bilbao.

Ambas organizaciones remarcaron que la plataforma no pretende reemplazar las funciones del Estado, sino demostrar que es posible reunir y publicar información relevante sobre la flota pesquera, buscando forzar que las autoridades nacionales asuman esa responsabilidad creando y manteniendo un registro oficial, público, completo, actualizado y de acceso permanente.

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