El reclamo de Pierre Gasly a Alpine por una maniobra con Franco Colapinto sobre el final de la clasificación

Guardar

El rendimiento del Alpine bajo la lluvia fue malo. La obligación de utilizar los neumáticos “Full Wet” derivó en una performance que encontró a Pierre Gasly y Franco Colapinto lejos de sus rivales vuelta tras vuelta en la Q1 del Gran Premio de San Pablo en Brasil. El argentino marcó el 17° tiempo (1:33.327) a lo largo de 11 giros y el francés quedó 18° tras ser 0.122 más lento que el argentino (1:33.449).

Sin embargo, y más allá de que largarán 15° y 16° respectivamente por sanciones a otros pilotos, Gasly expresó su lamento en la conferencia de prensa posterior por sentir que no hubo buena comunicación en su última vuelta. Entendió que, por esa desconexión, su compañero pudo haber interferido involuntariamente en su intento final.

PUBLICIDAD

“Pierdo dos décimas y media en la recta final porque me encuentro pegado a él. Lo hablaremos con el equipo para ver si podríamos haberlo gestionado mejor, ya que él ya había dado una vuelta y creo que estaba a dos o tres segundos de su mejor tiempo. Creo que podríamos habernos comunicado y haber hecho un mejor trabajo en equipo”, dijo Gasly al Canal+ de Francia, según replicó el sitio especializado AutoHebdo.

En las condiciones que se desarrolló la clasificación, cada giro expuso una mejora significativa de los tiempos de todos los pilotos. Si bien ambos Alpine estuvieron siempre lejos de los registros destacados, las mejoras progresivas de pista permitieron que Colapinto comenzara con un primer tiempo de 1:45.629 y terminará en 1:33.327, por ejemplo.

PUBLICIDAD

Así quedó la grilla de largada del Gran Premio de San Pablo en el circuito de Interlagos tras las penalizaciones a Russell, Leclerc, Verstappen, Hamilton y Pérez (Foto: @F1)

Las imágenes mostraron que el argentino venía en una última vuelta sin mejorar su propio tiempo y justo detrás cerró su vuelta Gasly, aunque el spray de la pista impedía ver correctamente la situación. Más allá de marcar este hecho puntual, Pierre reconoció que el nivel del A526 en condiciones de lluvia extrema fue malo y aceptó que no hubiesen podido avanzar mucho más en Q2: “Creo que habríamos quedado en la P15, pero el problema principal es que durante toda la sesión nos hemos quedado estancados. Tenemos que analizarlo con detalle: en cuanto cambio de marcha, tengo muchísimo patinaje, y todas mis salidas de curva son horribles. No puedo salir de una curva; podríamos haberlo gestionado un poco mejor, pero, en general, íbamos demasiado lentos”.

En declaraciones a la prensa, Colapinto también habló sobre este hecho con su compañero de equipo y aclaró: “La última vuelta fue mala porque tenía las gomas muy sobrecalentadas. Con Pierre nada, lo vi que pasó cuando terminé la vuelta. No se veía nada para atrás. Había una cantidad de spray tremenda”.

PUBLICIDAD

El corredor argentino de 23 años además expresó su fastidio por el mal nivel de su monoplaza: “Al principio de la sesión estaba complicado, patinaba mucho. Había aquaplaning, después se puso mejor. No teníamos el ritmo para pasar. Nos costó encontrar temperatura con las gomas y encontrar el grip (agarre). En general, patinaba mucho en mitad de curva y no traccionaba. Fueron varias cosas que, en conjunto, no salieron. No funcionó. Hay que entender el porqué”.

En la gacetilla de prensa del equipo, Gasly se enfocó puramente en el mal rendimiento del auto: “Hoy hemos sido demasiado lentos y ha sido un final frustrante para nuestra jornada. Cuando llueve, normalmente surgen oportunidades y tengo buenos recuerdos de este circuito en condiciones de lluvia, así que quedar eliminado en la Q1 es, por supuesto, muy decepcionante. Nos ha faltado ritmo durante toda la sesión, lo cual, para mí, es muy extraño. Nos ha costado mucho mantener el ritmo en comparación con el resto, así que tenemos que analizar rápidamente por qué y, con suerte, mejorar de cara a mañana, donde las condiciones podrían ser muy similares a las de hoy. Será todo un reto partir desde tan atrás, pero lo revisaremos todo como equipo y veremos qué podemos hacer en la carrera para avanzar”.

PUBLICIDAD

En ese mismo medio, el jefe del equipo Steve Nielsen reconoció que fue un día “muy decepcionante” para Alpine. “Tenemos trabajo por delante para entender a fondo por qué fuimos uno de los coches más lentos sobre mojado en esa sesión. Desde el punto de vista estratégico, teníamos una buena posición en pista y fuimos uno de los últimos coches en cruzar la línea de meta, que es justo donde quieres estar cuando la pista mejora significativamente vuelta tras vuelta”, expresó.

“Por eso, estar tan lejos a pesar de todas esas consideraciones, y no parecer competitivos en absoluto, nos resulta especialmente desconcertante. Estaremos atentos a la previsión meteorológica, ya que es probable que las condiciones sean similares mañana, con más lluvia prevista. Intentaremos encontrar algunas soluciones y dar a los pilotos las herramientas que necesitan para remontar posiciones”, agregó Nielsen.

PUBLICIDAD

Los resultados finales marcan que la lluvia y las penalizaciones (Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, George Russell y Sergio Checo Pérez recibieron distintos castigos) dejaron una grilla de largada atípica. Liam Lawson de Racing Bulls quedó tercero y Nico Húlkenberg con su Audi se ubicó cuarto. Ollie Bearman comenzará sexto con su Haas y Fernando Alonso exprimió al máximo el Aston Martin para ubicarse octavo, justo delante del Williams de Alex Albon.