Autoridades guatemaltecas suman cuatro detenidos de la red narco “Los Tigres” al capturar a presunto coordinador

Las fuerzas de seguridad capturaron en Chisec a Yishini Giovanny Soto Ruano por coordinar entregas de droga para Los Tigres. (PNCdeGuatemala)

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El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil capturaron el viernes a Yishini Giovanny Soto Ruano, de 49 años, señalado como coordinador de entregas de cargamentos de droga para la estructura criminal “Los Tigres”, dos días después de la reaprehensión de su presunto líder, Horst Walter Overdick Mejía, el 5 de noviembre. La detención elevó a cuatro el número de personas puestas a disposición de la justicia por su presunta vinculación con la organización que operaba entre Quiché y Alta Verapaz.

Overdick Mejía, de 59 años y conocido como “El Tigre”, había cumplido una condena de seis años de prisión en Estados Unidos tras aceptar cargos relacionados con el ingreso de cocaína a ese país. Luego de recuperar la libertad fue deportado a Guatemala, donde no tenía acusaciones pendientes hasta la apertura del proceso que derivó en su nueva captura.

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La aprehensión de Soto Ruano se realizó en la aldea El Limón, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz. Investigadores de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil participaron en el operativo junto con el Ministerio Público.

El detenido tenía una orden de captura por asociaciones delictivas, emitida dentro de las pesquisas contra “Los Tigres”. De acuerdo con la investigación fiscal, su función consistía en coordinar la entrega de sustancias ilícitas en los departamentos de Quiché y Alta Verapaz.

La PNC y el Ministerio Público capturaron a Horst Walter Overdick Mejía, alias "El Tigre", en la salida hacia Cobán, Alta Verapaz. (PNC de Guatemala)

Cuatro detenidos y una ruta entre Quiché y Alta Verapaz

Las autoridades contabilizan cuatro personas vinculadas con la estructura que ya fueron entregadas a la justicia. Además de Soto Ruano y Overdick Mejía, hay otros dos hombres detenidos por asociaciones delictivas, aunque el ente investigador no reveló sus identidades.

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La Policía Nacional Civil indicó que las capturas forman parte de acciones de investigación y seguimiento dirigidas a identificar y desarticular redes relacionadas con el narcotráfico en el corredor que conecta Quiché con Alta Verapaz. Esa zona fue utilizada históricamente para el traslado de droga hacia la frontera con México.

La detención de Overdick ocurrió en el kilómetro 210,5 de la salida hacia Cobán, Alta Verapaz. El Ministerio Público le atribuye comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, además de asociaciones delictivas, dentro de un proceso penal abierto en Guatemala que no responde a un pedido de extradición.

Los registros policiales consignan detenciones previas del presunto líder en 2000, 2002 y 2012. En marzo de 2000 fue capturado por daños, amenazas y disparos con arma de fuego, bajo señalamientos de que podía coordinar una red de narcotráfico y resguardo de armas.

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En febrero de 2002 volvió a ser aprehendido por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, así como por atentado ilegal con arma de fuego. Ese mismo año, según cargos aceptados posteriormente en Estados Unidos, recibió un cargamento de 1.200 kilogramos de cocaína que fue trasladado a México con destino final estadounidense.

Los registros policiales indican que Horst Walter Overdick Mejía acumula antecedentes de capturas en 2000, 2002 y 2012. (PNC de Guatemala)

La alianza con Los Zetas y la extradición a Estados Unidos

Overdick comenzó a traficar cocaína en 1999, bajo el aprendizaje de Jorge Mario “el Gordo” Paredes Córdova, los hermanos Otoniel y Moisés Turcios, y miembros de la familia Waldemar Lorenzana Lima. Todos ellos fueron capturados posteriormente por la justicia de Estados Unidos.

Un reporte de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos señaló que facilitó la construcción de pistas clandestinas para el aterrizaje de aviones colombianos cargados de cocaína. También organizó el ocultamiento de cargamentos en fincas próximas a la frontera con México antes de su traslado terrestre hacia territorio estadounidense.

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Desde 2008, el acusado se convirtió en aliado de Los Zetas en la región luego de entrar en conflicto con Juan José León Ardón, alias “Juancho León”. León Ardón, antiguo integrante del clan Los Lorenzana, había comenzado a robar cargamentos de droga a Overdick, quien recurrió a la organización mexicana porque no contaba con una fuerza propia para enfrentarlo.

Overdick proporcionó fincas y refugios a Los Zetas. El 25 de marzo de 2008, sicarios de esa organización asesinaron a Juancho León y a diez de sus guardaespaldas en un turicentro de la aldea La Pepesca, Zacapa.

Tras ese ataque, la alianza controló rutas de tráfico de droga por Playa Grande Ixcán, en Quiché, además de sectores de Las Verapaces, Izabal y Huehuetenango. La primera captura de Overdick con fines de extradición ocurrió el 3 de abril de 2012, durante un operativo en el condominio Portland, San Lucas Sacatepéquez.

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La Corte del Distrito Sur de Nueva York había emitido una orden en su contra por conspiración para distribuir cocaína y portación ilegal de arma de fuego. Tras permanecer en la prisión de Fraijanes I, el Tribunal Tercero de Sentencia autorizó su entrega a Estados Unidos el 12 de diciembre de 2012.

Al terminar su pena, fue deportado en un vuelo procedente de Brownsville, Texas, e ingresó a Guatemala por la Dirección de Migración. La Fiscalía contra la Narcoactividad había advertido que podía actuar de oficio si surgían indicios de que retomara actividades de tráfico de drogas.

La Policía Nacional Civil mantiene las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de “Los Tigres” y establecer el alcance de sus operaciones en Quiché y Alta Verapaz.

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