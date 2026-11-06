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7 preparaciones que no deberías hacer en un horno eléctrico pequeño, según especialistas

Las dimensiones reducidas de estos equipos obligan a controlar con atención los ingredientes, los recipientes y los materiales utilizados durante la cocción

preparaciones que no deberías hacer en el horno eléctrico pequeño
Un horno eléctrico pequeño requiere controlar el tamaño de los alimentos, los materiales utilizados y la acumulación de grasa para prevenir humo o incendios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un horno eléctrico pequeño exige más control sobre el tamaño, la grasa y los materiales que se colocan en su interior. Su cámara reducida y la cercanía con las resistencias vuelven relevante la elección de cada preparación para evitar humo, derrames, cocción irregular o un incendio.

La recomendación coincide con las pautas generales de seguridad de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC). Aconseja no dejar la cocción sin vigilancia, mantener limpias las superficies y alejar papeles u otros materiales combustibles de las fuentes de calor.

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La especialista Allegra Crespi, responsable de estrategia culinaria, y Carrie Barnard, fundadora de un sitio de recetas, detallaron al siito especializado en tareas domesticas, Martha Stewart, siete alimentos o elementos que conviene mantener fuera.

1. El tocino y otras carnes muy grasas

Salchichas crudas, tiras de tocino, jamón cortado, mortadela y embutidos curados sobre tablas de madera en una encimera de cocina.
Las carnes con alto contenido de grasa pueden salpicar las resistencias y provocar humo o llamas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crespi advirtió que las preparaciones grasas, entre ellas el tocino, panceta, salchichas, bistec y otras carnes, pueden liberar salpicaduras que alcancen las resistencias.

Ese contacto puede producir humo y, en determinadas condiciones, prenderse fuego. La especialista también señaló que una pieza demasiado grande, como un pollo entero, puede cocinarse de manera desigual por falta de espacio.

La guía de seguridad de la CPSC recomienda limpiar los derrames y acumulación de grasa en las superficies de cocción para reducir el riesgo de incendio. Para las preparaciones que sueltan jugos o grasa, bandeja adecuada y atención constante resultan medidas esenciales.

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2. El queso derretido y salsas líquidas

Manos sujetan con agarraderas una bandeja metálica con pasta corta cubierta de queso derretido y la colocan dentro de un horno abierto.
Los alimentos que gotean pueden dejar residuos en la bandeja recogemigas y afectar el funcionamiento del aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos que se derriten o escurren pueden gotear sobre la bandeja recogemigas y la resistencia inferior. Crespi explicó que esos restos se queman y generan humo, que puede afectar otros alimentos dentro del aparato. Por esa razón, recomendó retirar con frecuencia las migas y fragmentos de comida que caen al fondo.

La Extensión de la Universidad de Illinois, institución especializada en educación alimentaria y prevención doméstica, aconseja limpiar los derrames de grasa y usar recipientes o bandejas aptos para horno. La indicación busca evitar residuos carbonizados y posibles llamas.

3. Las tortas y cupcakes

Una mano vierte masa con trozos de fruta y ralladura de un bol a un molde de metal. En la mesa, peras, un frasco con aceite, una bolsa con polvo y huevos.
La distribución menos uniforme del calor puede dejar masas leudadas con la superficie muy cocida y el centro húmedo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque una budinera pequeña o un molde para cupcakes pueda caber, Crespi desaconsejó usar el horno eléctrico pequeño para masas leudadas. Según explicó al medio, el calor no circula con la misma uniformidad que en un horno convencional y el resultado puede combinar una superficie demasiado cocida con un interior aún húmedo.

La excepción que mencionó fue la masa de galletas en porciones reducidas. Para cualquier preparación horneada, conviene además comprobar que el molde indique de forma expresa que es apto para altas temperaturas, una precaución respaldada por la Universidad de Illinois.

4. Las semillas y frutos secos

Una bandeja de horno con granola dorada, mezclada con avena, nueces, semillas y pasas. Una mano sirve granola en un tazón junto a frascos llenos.
Semillas y frutos secos pueden quemarse con rapidez en una cámara de cocción compacta, por lo que requieren vigilancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Barnard señaló que las semillas y frutos secos pueden tostarse demasiado rápido en un horno de este tamaño. La combinación de calor intenso y una cámara compacta eleva el riesgo de que se quemen. Su recomendación, si se decide usarlos, es controlarlos de cerca.

La advertencia es consistente con la CPSC, que identifica la cocción sin supervisión como una causa central de incendios en la cocina. Programar un temporizador y revisar el alimento con frecuencia puede limitar la exposición excesiva al calor, aunque no reemplaza la atención directa.

5. Las masas hojaldradas

masas hojaldradas
Las preparaciones hojaldradas, especialmente si están congeladas, pueden perder textura y resecarse durante la cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las masas delicadas, sobre todo las congeladas, son otra preparación que Barnard aconsejó evitar. La cocinera sostuvo que pueden perder el hojaldrado y terminar secas o duras. El problema no se vincula solo con el resultado culinario: un producto que se seca con rapidez exige mayor control para que no se queme.

6. El pan y bagels congelados

Manos introducen un molde rectangular de metal con masa de pan cruda sobre la rejilla de un horno eléctrico encendido con luz interior.
Descongelar previamente el pan permite dorar su exterior sin endurecerlo ni recalentarlo de manera excesiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Barnard recomendó descongelar de forma gradual el pan o bagels en la heladera o con microondas antes de llevarlos al horno eléctrico pequeño. Una vez descongelados, pueden recibir un calentamiento breve para dorar el exterior, en lugar de intentar cocinarlos completamente desde el congelador.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), autoridad especializada en inocuidad alimentaria, recomienda desechar los alimentos expuestos al humo o sustancias de un incendio. Evitar que un recalentado termine en humo protege tanto el aparato como la comida.

7. El papel encerado

Manos forman bolitas de masa en charola con papel encerado. Avena, chispas de chocolate, frutos rojos y miel en recipientes sobre encimera de cocina.
El papel encerado puede derretirse o prenderse fuego al exponerse a altas temperaturas y resistencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel encerado no debe entrar en un horno eléctrico pequeño porque se derrite con facilidad y es inflamable. Puede arruinar la preparación, ensuciar el aparato y provocar fuego. La Universidad de Illinois lo incluye entre los materiales que no deben utilizarse en hornos, junto con plásticos, cartón y productos de papel.

El papel para hornear sí puede emplearse si permanece plano sobre una bandeja metálica y sin bordes sueltos expuestos a las resistencias. Ante humo o fuego, las recomendaciones de la CPSC son claras:

  • Apagar el horno y mantener la puerta cerrada.
  • No arrojar agua sobre una llama originada por grasa.
  • Llamar a los servicios de emergencia si el fuego no se extingue de inmediato.

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