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Jeans, remeras y materiales reciclados: la Met Gala 2027 llevará lo cotidiano a la alfombra roja

La gala neoyorquina tendrá como eje “extraORDINARY”, una propuesta que reinterpreta prendas de uso diario y transforma materiales descartables en piezas de moda

Maluma en la edición de este año, que estuvo estuvo enfocada en el concepto de "Costume Art", bajo el código de vestimenta oficial "Fashion is Art". (REUTERS/Daniel Cole)
Maluma en la edición de este año, que estuvo estuvo enfocada en el concepto de "Costume Art", bajo el código de vestimenta oficial "Fashion is Art". (REUTERS/Daniel Cole)
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La alfombra roja de la Met Gala 2027 tendrá como punto de partida prendas que forman parte del vestidor diario. La próxima edición estará vinculada con “extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday”, la exhibición del Costume Institute que analizará cómo diseñadores transforman jeans, remeras, camisas, impermeables y materiales reutilizados en piezas de moda.

El anuncio desplaza la atención de las referencias históricas o de los grandes códigos de gala hacia gestos más cercanos: una camiseta blanca, un pantalón de denim, una campera acolchada o un objeto descartado pueden convertirse en el eje de una prenda. La muestra propone revisar qué se considera valioso en la moda y qué lugar ocupan la reconstrucción y el reaprovechamiento de materiales.

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La gala se celebrará el 3 de mayo en el Metropolitan Museum of Art, en Nueva York. Seis días más tarde, el 9, abrirá al público la exposición, que permanecerá disponible hasta el 9 de enero de 2028.

La exhibición 'extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday' analizará el valor de los materiales reutilizados en la moda (Ryan Murphy/The New York Times)
La exhibición 'extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday' analizará el valor de los materiales reutilizados en la moda (Ryan Murphy/The New York Times)

La muestra llevará las prendas reconocibles al centro de la escena

El proyecto estará a cargo de Andrew Bolton, curador responsable del Costume Institute, junto con Stephanie Kramer y Emily Mushaben. La exposición se organizará en torno a dos líneas: las reinterpretaciones de prendas habituales y el uso de materiales comunes, incluso aquellos considerados desechables.

La primera sección, titulada “Familiar Forms”, reunirá intervenciones sobre siluetas conocidas. Allí aparecerán camisetas de Virgil Abloh para Off-White, camisas blancas de Gianfranco Ferré, gabardinas de Jonathan Anderson para Loewe y piezas de Burberry, además de vestidos acolchados creados por Pierpaolo Piccioli para Moncler.

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Primer plano de un hombre de mediana edad con cabello gris y gafas, vestido con traje oscuro, camisa blanca y corbata a rayas, gesticulando con las manos
La exposición estará bajo la curaduría de Andrew Bolton, Stephanie Kramer y Emily Mushaben, quienes estructuraron la muestra en dos núcleos principales (Andrew Bolton)

En lugar de presentar a esos objetos como básicos inalterables, la propuesta se concentrará en el trabajo de construcción, escala, textura y materialidad que cambia su lectura. También incluirá diseños de Matthieu Blazy para Bottega Veneta, entre ellos prendas que aparentan ser de algodón o denim, aunque fueron confeccionadas en cuero.

Papel, plástico y aluminio también tendrán lugar en “extraORDINARY”

El segundo núcleo de la exhibición, “Common Matter”, abordará el uso de materiales reciclados y objetos encontrados. Papel, aluminio, plástico y elementos de vajilla integrarán el recorrido a través de diseños que modifican el sentido original de esos materiales.

Maison Margiela tendrá una presencia destacada en esa sala, dedicada a piezas construidas desde la reutilización y la reconstrucción. Entre las obras previstas figura un vestido de papel de Comme des Garçons y un corsé elaborado con cubiertos, dos ejemplos que sitúan la destreza técnica por encima del valor comercial de la materia prima.

El Costume Institute exhibirá diseños que reinterpretan jeans, camisetas, camisas y objetos descartados (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
El Costume Institute exhibirá diseños que reinterpretan jeans, camisetas, camisas y objetos descartados (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Bolton explicó a Vogue que una prenda de papel puede exigir tanto trabajo como un vestido de seda. La pregunta que atraviesa la muestra es qué se desecha, qué se conserva y bajo qué criterios un objeto adquiere valor dentro de la moda.

La entrada de la exposición estará marcada por diseños de Jun Takahashi, pertenecientes a la colección otoño 2024 de Undercover. Esa propuesta tomó como referencia la película Perfect Days, de Wim Wenders, centrada en las rutinas de un trabajador de Tokio, y trasladó esa observación de la vida diaria a prendas intervenidas mediante capas y collages.

El cierre estará dedicado a Kunihiko Morinaga, diseñador de Anrealage. Sus piezas transforman impermeables y gabardinas mediante proporciones alteradas y formas geométricas, con un enfoque que conserva prendas reconocibles mientras modifica su estructura.

La escenografía será desarrollada por el estudio londinense 1009. Según adelantó Bolton, el montaje buscará incorporar el movimiento de quienes recorran las salas como parte de la experiencia de la muestra.

Met Gala 2027 - John Galliano
La nueva muestra reemplazará la exhibición prevista sobre John Galliano, redirigiendo la atención hacia el valor de lo cotidiano en la moda (AP)

La edición “extraORDINARY” ocupará el lugar de la muestra dedicada a John Galliano que el museo había anunciado para 2027 y luego canceló. Bolton señaló que la nueva exposición debía sostener una ambición conceptual propia, sin funcionar como una alternativa de menor alcance.

La elección también dialoga con “Costume Art”, la exhibición del Costume Institute de 2026, que colocó al cuerpo vestido en el centro de la experiencia estética. Para 2027, el foco se trasladará a la relación cotidiana con la ropa: el hábito, el contacto, el movimiento y las prendas que suelen pasar inadvertidas.

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