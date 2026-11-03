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La rutina de 4 ejercicios que promete fortalecer el core sin hacer un solo abdominal

Domingo Sánchez, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y máster en Actividad Física y Salud, propone movimientos en suspensión, con un solo apoyo y en posición de plancha que exigen sostener el control del tronco en cada repetición

Hombre joven sin camiseta con pantalón deportivo negro de pie en una sala de gimnasio con estructuras metálicas desenfocadas al fondo.
Domingo Sánchez presentó una rutina de cuatro ejercicios para fortalecer la zona media con variantes en suelo y suspensión (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una rutina para la zona media puede incluir movimientos en el suelo, ejercicios en suspensión y tareas con un solo apoyo. Estas variantes cambian la posición del cuerpo y exigen mantener el control del tronco durante cada movimiento.

Domingo Sánchez, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y máster en Actividad Física y Salud, presentó en Sport Life cuatro ejercicios para trabajar esta región: un empuje por encima de la cabeza sobre una pierna, elevaciones de rodillas en barra y dos variantes de plancha.

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La propuesta incorpora equilibrio, suspensión, control de la postura y coordinación entre brazos y piernas. Cada ejercicio plantea una forma distinta de trabajar el abdomen y los músculos que ayudan a sostener el tronco.

El empuje sobre una pierna suma equilibrio al movimiento de brazos

El empuje sobre una pierna combina la elevación de una carga por encima de la cabeza con el apoyo en una sola pierna. Mientras los brazos llevan el peso hacia arriba, el cuerpo debe conservar la postura con menos puntos de apoyo.

Dos tomas de un hombre que sostiene una barra con discos sobre la cabeza y eleva una rodilla en un gimnasio con pesas rusas al fondo
La pelvis y el abdomen intervienen para evitar la inclinación del tronco durante el apoyo sobre un solo pie (YouTube/@SportlifeEs)

En el video, el ejercicio aparece entre los segundos 35 y 54. Sánchez lo muestra como una tarea en la que el tronco debe evitar inclinarse hacia alguno de los lados durante el movimiento. La pelvis y el abdomen participan para sostener la alineación corporal.

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La particularidad de la variante está en unir el movimiento de brazos con la necesidad de mantener el equilibrio. El apoyo sobre una sola pierna exige controlar la posición de la pelvis y del tronco mientras se realiza el empuje.

La elevación de rodillas en barra requiere controlar el balanceo

La elevación de rodillas se realiza al colgarse de una barra, con ambas manos sujetas y sin apoyo para los pies ni para la espalda. Desde esa posición, las rodillas se acercan al pecho.

Dos tomas de un hombre colgado de una barra de ejercicios: una con el cuerpo extendido y otra con las rodillas flexionadas hacia el pecho
La elevación de rodillas en barra se realiza sin apoyo para los pies ni para la espalda (YouTube/@SportlifeEs)

El movimiento aparece entre los segundos 55 y 1 minuto y 10 segundos. Sánchez indica que el abdomen debe ayudar a limitar las oscilaciones que pueden producirse al quedar suspendido. También intervienen los músculos que acercan los muslos al tronco, llamados flexores de la cadera.

El balanceo es una de las dificultades que plantea esta variante. La ejecución mostrada busca reducir ese movimiento mientras las rodillas suben y bajan, de modo que el cuerpo conserve una posición más estable bajo la barra.

La plancha con los pies elevados busca mantener firme la cadera

La tercera propuesta es una plancha con los pies elevados sobre un cajón. Las manos se apoyan en el suelo, los pies se ubican sobre una superficie más alta y el tronco debe mantenerse recto durante el ejercicio.

Secuencia de dos imágenes de un hombre sin camiseta realizando una plancha con los pies apoyados sobre una caja de madera
La plancha con los pies apoyados sobre un cajón exige sostener la alineación del tronco sin rotaciones de cadera (YouTube/@SportlifeEs)

Sánchez presenta esta variante entre 1 minuto y 11 segundos y 1 minuto y 23 segundos. La explicación se centra en evitar que la cadera gire o se desplace. Para lograrlo, el cuerpo debe mantener la posición de la plancha sin que la postura se modifique.

Elevar los pies cambia la disposición del cuerpo respecto de una plancha realizada con todos los apoyos a la misma altura. El trabajo consiste en sostener la alineación del tronco y limitar los movimientos de la cadera durante el ejercicio.

El toque de pie contrario combina plancha, giro y coordinación

El toque de pie contrario comienza en posición de plancha y lleva la cadera hacia arriba hasta formar una V invertida. Desde allí, una mano busca alcanzar el pie opuesto. La secuencia aparece entre 1 minuto y 24 segundos y 1 minuto y 37 segundos.

Un hombre con pantalones cortos azules apoya una mano en el suelo y estira la otra hacia el tobillo opuesto dentro de un gimnasio
El toque de pie contrario inicia en plancha y eleva la cadera hasta formar una posición de V invertida (YouTube/@SportlifeEs)

Según la descripción de Sánchez, el movimiento coordina un brazo con la pierna contraria e incorpora un giro del tronco. Los músculos oblicuos, ubicados a los costados del abdomen, participan en los movimientos de giro y ayudan a controlar la posición del torso.

La variante combina la posición inicial de plancha con la elevación de la cadera y el alcance hacia el lado contrario. De ese modo, suma un movimiento cruzado a la exigencia de mantener el control del tronco durante toda la secuencia.

Los cuatro ejercicios presentados por Sánchez proponen posiciones diferentes para trabajar la zona media. El empuje sobre una pierna incorpora equilibrio; la elevación de rodillas utiliza la suspensión y las dos planchas incluyen control de la cadera y coordinación corporal.

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