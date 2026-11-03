5 errores habituales de higiene tras regresar de un viaje: de apoyar la valija en la cama a no revisar sus costuras

La valija recorre aeropuertos, veredas y alojamientos antes de volver al hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Al volver de viaje, la valija acumuló contacto con pisos y zonas compartidas. Llevarla a la cama o guardarla sin revisarla son errores evitables: una rutina breve la aleja del descanso y la ropa limpia.

1. Apoyar la valija sobre la cama tras el viaje

Las ruedas y la base pueden trasladar suciedad a las sábanas y almohadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ruedas, base, manijas y cierres pasan por aeropuertos, estaciones, veredas y habitaciones. Apoyar el equipaje sobre sábanas o almohadas puede trasladar suciedad a una superficie en contacto con el cuerpo. Conviene abrirlo sobre un piso duro y lavable, una mesa despejada o un portaequipaje, lejos de la cama y de las zonas donde se preparan alimentos.

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La preocupación no requiere medidas extremas. Para una persona sana, no hay pruebas de que colocar una valija sobre la cama implique por sí misma un riesgo alto de enfermedad. Evitarlo, de todos modos, reduce la transferencia de microorganismos y residuos visibles.

“Cuando viajamos, nuestras maletas entran en contacto con material de origen bacteriano, viral o fúngico”, dijo Timothy Southern, director del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Nevada a The Washington Post, y agregó: “Por eso, evito específicamente poner mis maletas con ruedas sobre la cama”.

Las zonas de mayor contacto requieren una limpieza cuidadosa al terminar el traslado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un error frecuente es limpiar solo la carcasa exterior y omitir las partes que tocan el suelo o las que se sujetan durante el traslado. Las ruedas, base, asas, manija extensible y cierres merecen atención prioritaria, porque concentran el contacto con superficies ajenas y con las manos.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) indican que, en la mayoría de los hogares, agua y jabón bastan para retirar gérmenes y suciedad. En una valija rígida, un paño limpio apenas humedecido con agua y jabón o detergente suave permite limpiar la superficie; luego debe secarse por completo.

3. Confundir limpieza con desinfección

El agua y el jabón suelen ser suficientes; los desinfectantes exigen un uso seguro y compatible con cada material. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desinfectar no equivale a limpiar. La primera acción elimina tierra, residuos e impurezas; la segunda busca destruir los microorganismos que puedan permanecer sobre la superficie. La limpieza previa es indispensable antes de aplicar un desinfectante, ya que la suciedad puede reducir su eficacia, según los CDC y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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En un hogar, los CDC aclaran que la desinfección no suele ser necesaria, salvo si hay una persona enferma o alguien con mayor vulnerabilidad a enfermar. Si se opta por usar un producto desinfectante, hay que comprobar que sea compatible con el material de la valija, respetar el tiempo de contacto y seguir las instrucciones de la etiqueta.

La OMS advierte que no deben mezclarse productos, en particular los que contienen lavandina y amoníaco, porque pueden liberar gases peligrosos. La ventilación del ambiente y el lavado de manos posterior también forman parte del uso seguro.

4. Guardar la valija húmeda

Secar el interior antes de cerrar el equipaje ayuda a evitar malos olores y daños en los revestimientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de vaciarla, conviene revisar el interior. Ropa usada, calzado, arena, derrames y humedad pueden dejar residuos en el forro. Cerrar la valija enseguida puede favorecer malos olores y afectar telas y revestimientos. Una secuencia ordenada evita ese problema:

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Retirar la ropa usada y lavarla de acuerdo con sus indicaciones de cuidado.

Separar el calzado del resto de las prendas antes de guardarlo.

Sacudir o aspirar el interior para quitar polvo, arena y partículas secas.

Tratar las manchas con un método adecuado para el material y dejar secar por completo antes de cerrar.

Para las superficies textiles, los CDC aconsejan utilizar productos destinados a ese tipo de materiales y secar totalmente los artículos cuando el lavado sea posible. En todos los casos, las indicaciones de cuidado del fabricante de la valija deben prevalecer para evitar decoloraciones o daños.

5. No revisar el equipaje al regreso

Las costuras y los pliegues pueden ser puntos de resguardo para chinches durante un viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado del equipaje no se limita a la suciedad. Las chinches pueden esconderse en las costuras y pliegues de valijas, bolsos, ropa y otros objetos. Los CDC señalan que estos insectos pueden trasladarse en el equipaje y recomiendan inspeccionar las áreas de descanso, mantener la valija cerrada cuando no se usa y revisar las prendas antes de volver a guardarlas.

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Wesley Long, director médico de microbiología diagnóstica del Hospital Houston Methodist, profundizó sobre este punto y destacó: “Si pones tu equipaje sobre la cama, les das a las chinches la oportunidad de meterse en él, venir contigo a casa y contaminar tu hogar”.

No se ha demostrado que las chinches transmitan enfermedades a las personas, pero su presencia puede causar picaduras y una infestación en el hogar. Si se detectan insectos, manchas de sangre o señales compatibles en el alojamiento, es preferible no llevar la valija a la cama y buscar orientación profesional para cualquier tratamiento dentro de la vivienda. La higiene posterior al viaje se completa al lavarse las manos después de manipular el equipaje y antes de preparar alimentos.

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