¿El enchufe está caliente? 5 señales que advierten sobre un posible riesgo eléctrico

Un tomacorriente caliente puede advertir una falla eléctrica que requiere una revisión profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un tomacorriente que conserva el calor después de desconectar los aparatos puede advertir una falla en la instalación. Las cinco señales que acompañan a un enchufe caliente requieren suspender su uso y solicitar una revisión profesional, según criterios de seguridad eléctrica.

El electricista Steve Clemente, consultado por el sitio especializado en tareas domésticas, Real Simple, explicó que cierta tibieza puede aparecer mientras se cargan dispositivos o se utilizan equipos de alto consumo. Sin embargo, el problema cambia de escala si persiste sin carga conectada o si se suma alguno de los indicios de deterioro.

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Los cambios de temperatura, color, sonido y olor ayudan a detectar riesgos antes de que se agraven. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) incluye los tomacorrientes calientes o decolorados, olores a quemado y chispas entre las situaciones por las que aconseja llamar a un electricista calificado.

La guía de seguridad eléctrica en el hogar de la NFPA también recomienda conectar los electrodomésticos grandes directamente a un tomacorriente de pared.

1. El tomacorriente sigue caliente aun sin equipos conectados

El calor persistente después de desenchufar los aparatos puede señalar un problema en el receptáculo o el cableado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de desenchufar los dispositivos, el punto de conexión debería enfriarse. Si la placa o el tomacorriente permanece tibio o llega a estar incómodo al tacto, hay que dejar de usarlo.

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC) señala que una placa caliente, incluso en un tomacorriente que no se usa, puede indicar un riesgo de incendio en el receptáculo, interruptor o cableado.

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Clemente recomendó desconectar los equipos y esperar a que el área se enfríe, sin intentar desmontar ni reparar la instalación. La guía de la CPSC sobre peligros del cableado doméstico indica que corresponde pedir una revisión especializada cuanto antes.

2. Un zumbido puede revelar una conexión defectuosa

Los zumbidos, chasquidos y siseos revelan posibles conexiones defectuosas o sobrecargas en el circuito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un zumbido, chasquido o siseo procedente del enchufe no forma parte del funcionamiento normal. La Fundación Internacional para la Seguridad Eléctrica (ESFI) identifica esos ruidos como posibles señales de sobrecarga o problema de cableado que amerita una inspección profesional.

No conviene volver a conectar un aparato para comprobar si el sonido desaparece ni manipular la placa. La ESFI recomienda solicitar la intervención de un especialista ante zumbidos, calor o decoloración. La interrupción del uso reduce la exposición mientras se determina el origen de la falla.

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3. El amarilleo o manchas muestran daños por calor

Las manchas amarillentas u oscuras muestran daños provocados por el recalentamiento de los componentes eléctricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las zonas amarillentas, oscurecidas o con marcas alrededor del enchufe pueden asociarse con el recalentamiento. La ESFI también enumera las placas descoloridas entre las advertencias de una sobrecarga eléctrica o instalación que necesita revisión.

El deterioro visual puede aparecer junto con una demanda excesiva en un circuito, conexiones flojas o piezas dañadas, de acuerdo con Clemente. No debe cubrirse la marca ni asumirse que se trata de un problema estético: la señal exige suspender el uso y recurrir a un profesional habilitado.

4. Un olor a quemado exige desconectar y no volver a usar el punto

El olor a plástico o goma quemada indica que los cables o las piezas pueden estar alcanzando temperaturas peligrosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olor a aislante caliente, plástico quemado o goma puede proceder de cables o componentes que se han sobrecalentado. La NFPA pide contactar a un electricista o al responsable de la vivienda ante un olor a quemado o a goma proveniente de un aparato, además de un tomacorriente tibio o descolorido.

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La recomendación es desenchufar los equipos conectados sin tirar del cable y evitar el tomacorriente hasta la inspección. No se debe intentar resolver el desperfecto mediante arreglos caseros, ya que el origen puede estar detrás de la pared. La CPSC advierte que los cables y enchufes sobrecalentados pueden emitir olor, humo o incluso fundirse.

5. Las chispas son una señal para actuar de inmediato

Las chispas en un tomacorriente exigen suspender su uso y contactar de inmediato a un electricista calificado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las chispas visibles en un tomacorriente requieren atención inmediata. La NFPA las incorpora a su lista de alertas para llamar a un electricista calificado, y la ESFI las vincula con riesgos de sobrecarga o fallas de cableado.

Para prevenir exigencias innecesarias sobre un circuito, las instituciones consultadas sugieren:

Conectar los electrodomésticos grandes directamente a una toma de pared.

Evitar el uso de extensiones y multiplicadores para esos equipos.

Enchufar un solo aparato que produce calor por tomacorriente a la vez.

Pedir una evaluación de la instalación si los interruptores se disparan con frecuencia o las luces parpadean.

Estas precauciones son especialmente relevantes en viviendas con sistemas eléctricos antiguos, que pueden no responder a las demandas de los dispositivos actuales. Ante cualquiera de las cinco señales, la intervención debe quedar en manos de un electricista calificado.

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