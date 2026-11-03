Tres señales que pueden anticipar el fracaso de una relación, según una experta

Mel Robbins y su hija Sawyer Robbins analizaron los dilemas de la vida sentimental en un episodio especial de The Mel Robbins Podcast grabado en Vermont (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

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Sentadas en el living de su casa en Vermont, Mel Robbins, conductora del The Mel Robbins Podcast, y su hija mayor, Sawyer Robbins, de 27 años, protagonizaron un episodio sin precedentes dedicado completamente a preguntas sobre amor, relaciones y vida sentimental.

El capítulo fue propuesto por Sawyer, quien preparó un cuestionario con inquietudes recopiladas de sus amigas, de su hermana Kendall y del público del podcast, ya que Mel Robbins es una de las mayores referentes internacionales en el campo del desarrollo personal y la motivación. Las preguntas abordaron desde cómo saber si una pareja es la indicada hasta qué hacer tras una ruptura devastadora.

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Tres señales de que estás con la persona equivocada

El primer tema fue también el más extenso: cómo saber si una persona extraordinaria es, aun así, la incorrecta. Mel ofreció tres criterios concretos. El primero, un malestar interno difícil de ignorar: “Hay una especie de terror profundo que sientes cuando sabes que la persona con la que estás es increíble, pero algo no termina de estar bien”.

La autora señaló que el 69% de los conflictos de pareja nunca se resuelve debido a diferencias permanentes en la personalidad de cada integrante (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo criterio, respaldado por décadas de investigación de los psicólogos John y Julie Gottman, señala que la relación está condenada si uno de los miembros debe abandonar sus sueños para que funcione: “Si siempre soñaste con construir algo propio y tu pareja quiere que nunca trabajes, eso es un no, aunque la persona sea maravillosa”.

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El tercer punto es la incapacidad de aceptar al otro tal como es, Robbins indicó que el 69% de los conflictos de pareja nunca se resuelven, porque son rasgos permanentes de la personalidad. “Estar en una relación con alguien a quien quieres cambiar fundamentalmente no es justo para ninguno de los dos”, afirmó.

Sawyer planteó entonces una distinción clave: hay diferencia entre defectos de carácter y habilidades que alguien puede aprender. “Si la persona es aburrida, va a ser cada vez más aburrida. Si es poco curiosa, eso no cambia”, reafirmó su madre.

En cambio, hábitos como el orden o la participación en el hogar sí pueden desarrollarse: “Participar del mantenimiento de la casa donde vivís no es un rol de género, es parte de una relación adulta”.

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Sin pareja y sin distracciones: el valor de estar sola

Sawyer Robbins destacó que transitar seis años de soltería constituyó una de las decisiones más acertadas de su vida adulta (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

Uno de los intercambios más personales surgió al hablar sobre cuándo es necesario atravesar una etapa de soltería. Mel reconoció haber estado en pareja de manera ininterrumpida desde los 13 años hasta conocer a su marido, Christopher Robbins, con quien lleva 30 años casada.

“Si pudiera volver atrás, elegiría estar sola durante toda la universidad y la facultad de derecho”, aseguró. Sawyer, en cambio, pasó seis años sin estar en pareja, período que valoró como una de las mejores decisiones de su vida.

Madre e hija acordaron que las citas frecuentes sin una relación oficial tampoco cuentan como soltería real: “Si seguís viendo a alguien consistentemente, aunque no tengan título, no estás teniendo tu etapa de persona sola”, dijo Sawyer.

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La obtención de ingresos propios otorga libertad frente a la tendencia de que quien gana más dinero toma las decisiones del hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El motivo de fondo, según Mel, es que las relaciones pueden funcionar como mecanismo de evasión. “La aceptación de otra persona suplía el hecho de que yo no me aceptaba a mí misma”, admitió. Y agregó que, sin un período de reflexión individual, los patrones relacionales problemáticos se repiten con cada nueva pareja.

Ambición, dinero y poder: quién decide en la pareja

Frente a la pregunta de cómo acompañar a alguien que atraviesa una búsqueda laboral difícil, Mel fue directa: “Quien busca empleo ya se siente mal. Ya se presiona como si diez personas lo estuvieran haciendo. No lo hagas sentir peor”. Su recomendación fue prestar optimismo genuino y evitar el control.

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También advirtió sobre el riesgo que tiene el consumo excesivo de contenido breve en redes sociales y apuestas en línea. Citó al investigador Jonathan Haidt, profesor de la Universidad de Nueva York (NYU) y autor de La generación ansiosa, quien señala que este tipo de contenido altera el sistema de recompensa del cerebro y desmotiva.

El proceso de recuperación tras una ruptura requiere evitar nuevos vínculos sentimentales o encuentros con la expareja en los primeros tres meses (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

Cuando se abordó el caso de quienes sienten que el proyecto de su pareja opaca el propio, la conductora no suavizó la respuesta: “Si sentís que no sos tan importante, en parte es verdad, y eso debería ser una señal para preguntarte qué es lo que vos querés construir”. Aclaró que la ambición no se mide en dinero, sino en el impulso de crear y experimentar.

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Sobre quién decide cuando los proyectos de carrera chocan, fue igualmente sincera: “Quien gana más dinero suele conducir las decisiones. Por eso insisto en que tienes que tener tu propio ingreso, porque el dinero es libertad y te da opciones”. Propuso pensar la relación como un ciclo: habrá etapas en que el centro sea la carrera de uno, y luego la del otro.

Cómo sobrevivir los tres meses después de una ruptura

El cierre del episodio llegó con la pregunta más emotiva: qué decirle a alguien cuya ruptura reciente derrumbó toda su visión del futuro: “La relación terminó porque no estabas destinada a construir ese futuro con esa persona, y duele porque importaba”, afirmó.

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Las discusiones orientadas a demostrar quién tiene la razón quiebran el lazo emocional entre los integrantes de la pareja, según Terry Real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su consejo fue honrar el duelo sin llenarlo prematuramente. “Los tres meses que siguen a una ruptura son los más difíciles. No los llenes con una nueva relación ni con sexo con tu ex, porque eso te regresa al día uno”, advirtió. El cuerpo y la mente necesitan tiempo para desaprender una vida compartida.

El episodio cerró con una idea del terapeuta de pareja Terry Real: cuando en una discusión el objetivo es ganar y demostrar que se tiene razón, la conexión emocional con el otro se rompe. Estar en lo correcto y estar cerca son, según Real, dos metas que no pueden coexistir al mismo tiempo.

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Cada desacuerdo o diferencia con la pareja es, en realidad, una oportunidad para ir más allá de lo superficial y entender qué hay detrás de lo que le importa al otro. Según Mel, cuando se logra esa profundidad, la relación se vuelve más sólida y duradera. “No vas a crear eso si sentís que tienes razón y que debes darle órdenes a la otra persona”, advirtió.