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Receta de espárragos salteados con ajo, rápida y fácil

Se trata de una opción rápida, liviana y llena de sabor para acompañar dicersos platos. Lleva pocos ingredientes y se prepara en 15 minutos

Espárragos verdes cocinados y trozos de ajo dorado servidos en un plato llano de cerámica clara.
Los espárragos se saltean a fuego medio-alto hasta quedar tiernos, pero firmes (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El ajo dorado y el aroma de los espárragos recién cocidos convierten una guarnición simple en un plato lleno de sabor. Su textura tierna, con un leve toque crocante, combina muy bien con el perfume del aceite de oliva y la frescura del limón. Es una opción liviana, rápida y perfecta para resolver una comida sin complicaciones.

En Argentina, los espárragos suelen disfrutarse durante la primavera, cuando aparecen frescos en verdulerías, ferias y mercados. Aunque muchas veces se sirven como acompañamiento, también pueden convertirse en una comida sencilla junto con huevos, queso o una porción de pan casero. Además, son una buena alternativa para acompañar carnes, pescados, pollo o una ensalada completa.

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Receta de espárragos salteados con ajo

Los espárragos salteados con ajo son una preparación de textura tierna y apenas crocante, con el perfume intenso del ajo y el sabor fresco de los espárragos. Se cocinan en sartén con aceite de oliva, sal, pimienta y un toque de limón.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos

  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 500 g de espárragos frescos
  • 3 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • ½ cucharadita de sal
  • ¼ cucharadita de pimienta negra
  • 1 cucharada de queso rallado, opcional
Espárragos verdes, una cabeza de ajo con dientes laminados, un cuenco con aceite, sal y pimienta negra sobre una tabla de madera.
Espárragos frescos listos para limpiar y cocinar en sartén, por su parte, el ajo se dora suavemente en aceite de oliva para perfumar la preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer espárragos salteados con ajo, paso a paso

  1. Lavar los espárragos con agua fría y secarlos bien. Cortar y descartar la parte más dura de los tallos.
  2. Pelar los dientes de ajo y cortarlos en láminas finas.
  3. Calentar una sartén amplia a fuego medio-alto. Incorporar el aceite de oliva y las láminas de ajo.
  4. Cocinar el ajo durante 30 segundos, sin dejar que se queme. El ajo debe perfumar el aceite, pero conservar un color dorado claro.
  5. Agregar los espárragos y saltear durante 6 a 8 minutos, hasta que estén tiernos pero todavía firmes. Mantener el fuego medio-alto ayuda a dorarlos sin que larguen demasiada agua.
  6. Condimentar con sal y pimienta. Mezclar para distribuir bien los sabores.
  7. Apagar el fuego, agregar el jugo de limón y revolver. Incorporar el limón al final para conservar su aroma y evitar que los espárragos pierdan textura.
  8. Servir de inmediato. Si se desea, terminar con queso rallado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como guarnición o 2 porciones como plato principal liviano.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación para 4 porciones, sin queso rallado:

  • Calorías: 100 kcal
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 8 g
  • Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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