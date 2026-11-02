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Receta de pionono relleno de crema de avellanas, rápida y fácil

La propuesta utiliza una masa dulce comprada de 250 gramos, incorpora azúcar impalpable y frutos secos tostados, y requiere diez minutos de trabajo antes de un enfriado de media hora

Pionono cubierto de azúcar glas y trozos de avellana, una porción cortada en un plato, un cuchillo y una taza de café sobre una mesa de madera.
El pionono combina una masa tierna con crema de avellanas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un bocado dulce, suave y listo en pocos minutos: este pionono combina una masa tierna con el sabor intenso de la crema de avellanas.

Es una opción práctica para la merienda, una mesa dulce o un postre improvisado. Se prepara con pionono comprado y no requiere horno, por eso resulta ideal cuando se busca algo rico y fácil.

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Receta de pionono relleno de crema de avellanas

Se trata de un pionono arrollado con una capa generosa de crema de avellanas, decorado con azúcar impalpable y avellanas picadas. La preparación es simple y alcanza para cortar varias porciones parejas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos.

  • Preparación: 10 minutos.
  • Enfriado: 30 minutos.

Ingredientes

  • 1 pionono dulce rectangular de aproximadamente 250 gr.
  • 350 gr de crema de avellanas.
  • 50 gr de avellanas tostadas y picadas.
  • 2 cucharadas de azúcar impalpable.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla, opcional.
  • 2 cucharadas de leche, opcional, para suavizar la crema.
Pionono espolvoreado con azúcar glas, frasco de crema de avellanas y cuenco con avellanas picadas sobre una tabla de madera.
Entre los ingredientes se encuentran pionono dulce, crema de avellanas y avellanas picadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pionono relleno de crema de avellanas, paso a paso

  1. Retirar el pionono de su envase y colocarlo sobre una hoja de papel manteca o film.
  2. Mezclar la crema de avellanas con la esencia de vainilla. Si está muy firme, agregar la leche y revolver hasta obtener una textura más untuosa.
  3. Extender la crema sobre toda la superficie del pionono, sin llegar completamente a los bordes.
  4. Esparcir la mitad de las avellanas picadas sobre el relleno.
  5. Enrollar el pionono desde uno de los lados más cortos, con ayuda del papel manteca o film.
  6. Ejercer una presión suave y pareja para que el arrollado quede firme, sin aplastar la masa.
  7. Envolver el pionono y llevarlo a la heladera durante 30 minutos.
  8. Retirar el envoltorio, espolvorear con azúcar impalpable y decorar con el resto de las avellanas.
  9. Usar un cuchillo serrucho bien afilado para cortar porciones limpias sin romper el pionono.
  10. Servir frío o a temperatura ambiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 390 kcal
  • Grasas: 21 gr
  • Carbohidratos: 45 gr
  • Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pionono se conserva en la heladera, bien envuelto, durante 3 días.

No se recomienda dejarlo a temperatura ambiente por más de 2 horas, especialmente en días calurosos.

También se puede guardar en el freezer durante 1 mes, envuelto en film y dentro de un recipiente hermético. Para servirlo, descongelarlo en la heladera durante 6 horas.

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