Receta de pionono relleno de crema de avellanas, rápida y fácil

Un bocado dulce, suave y listo en pocos minutos: este pionono combina una masa tierna con el sabor intenso de la crema de avellanas.
Es una opción práctica para la merienda, una mesa dulce o un postre improvisado. Se prepara con pionono comprado y no requiere horno, por eso resulta ideal cuando se busca algo rico y fácil.
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Receta de pionono relleno de crema de avellanas
Se trata de un pionono arrollado con una capa generosa de crema de avellanas, decorado con azúcar impalpable y avellanas picadas. La preparación es simple y alcanza para cortar varias porciones parejas.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 40 minutos.
- Preparación: 10 minutos.
- Enfriado: 30 minutos.
Ingredientes
- 1 pionono dulce rectangular de aproximadamente 250 gr.
- 350 gr de crema de avellanas.
- 50 gr de avellanas tostadas y picadas.
- 2 cucharadas de azúcar impalpable.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla, opcional.
- 2 cucharadas de leche, opcional, para suavizar la crema.
Cómo hacer pionono relleno de crema de avellanas, paso a paso
- Retirar el pionono de su envase y colocarlo sobre una hoja de papel manteca o film.
- Mezclar la crema de avellanas con la esencia de vainilla. Si está muy firme, agregar la leche y revolver hasta obtener una textura más untuosa.
- Extender la crema sobre toda la superficie del pionono, sin llegar completamente a los bordes.
- Esparcir la mitad de las avellanas picadas sobre el relleno.
- Enrollar el pionono desde uno de los lados más cortos, con ayuda del papel manteca o film.
- Ejercer una presión suave y pareja para que el arrollado quede firme, sin aplastar la masa.
- Envolver el pionono y llevarlo a la heladera durante 30 minutos.
- Retirar el envoltorio, espolvorear con azúcar impalpable y decorar con el resto de las avellanas.
- Usar un cuchillo serrucho bien afilado para cortar porciones limpias sin romper el pionono.
- Servir frío o a temperatura ambiente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 390 kcal
- Grasas: 21 gr
- Carbohidratos: 45 gr
- Proteínas: 6 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pionono se conserva en la heladera, bien envuelto, durante 3 días.
No se recomienda dejarlo a temperatura ambiente por más de 2 horas, especialmente en días calurosos.
También se puede guardar en el freezer durante 1 mes, envuelto en film y dentro de un recipiente hermético. Para servirlo, descongelarlo en la heladera durante 6 horas.
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