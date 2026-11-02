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Cinco postres frescos y fáciles para días de calor: recetas sin horno y con pocos ingredientes

Ideales para el cierre de una comida o para acompañar la merienda, estas propuestas combinan frutas, lácteos y texturas cremosas. Incluyen alternativas que se preparan en pocos pasos, desde una mousse cítrica hasta paletas caseras y un cheesecake con frutos rojos

Mujer sentada en una cocina comiendo una paleta helada frente a una mesa con frutas cortadas, azúcar y un molde de helados.
Las preparaciones frías sirven para cerrar almuerzos, cenas y meriendas ante el aumento de las temperaturas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuando suben las temperaturas, las preparaciones frías se vuelven una alternativa práctica para cerrar un almuerzo, una cena o una tarde de merienda.

Estos cinco postres frescos combinan frutas, lácteos y opciones sin cocción, con pasos simples y pocos ingredientes.

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1- Vasitos de yogur, frutas y granola

Dos frascos con capas de yogur, granola y fruta fresca tienen cucharas de madera sobre una mesa junto a un recipiente con frutos rojos.
Los vasitos de yogur y granola permiten incorporar frutas de estación y regular el nivel de dulzor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una preparación rápida que permite usar frutas de estación y ajustar el dulzor según el gusto.

Ingredientes

  • 500 g de yogur natural o griego
  • 2 cucharadas de miel
  • 250 g de frutillas
  • 2 duraznos o nectarinas
  • 150 g de granola
  • Hojas de menta, opcional

Paso a paso

  1. Lavar las frutas y cortarlas en cubos o láminas.
  2. Mezclar el yogur con la miel.
  3. Armar los vasitos con una capa de yogur, otra de fruta y una de granola.
  4. Repetir las capas y terminar con menta. Servir de inmediato para conservar la textura crocante de la granola.

2- Mousse de limón sin horno

Copa de cristal con postre cremoso, crema batida y hojas de menta, servida en plato con cuchara junto a limones cortados sobre mesa rústica.
La mousse de limón sin horno aporta acidez y se sirve fría en porciones individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El limón aporta acidez y una sensación liviana, ideal para servir bien frío en porciones individuales.

Ingredientes

  • 1 lata de leche condensada
  • 250 ml de crema de leche
  • 120 ml de jugo de limón
  • Ralladura de 1 limón
  • Galletitas trituradas, opcional

Paso a paso

  1. Batir la crema de leche hasta que tome cuerpo, sin llegar a un punto demasiado firme.
  2. Integrar la leche condensada con movimientos envolventes.
  3. Agregar el jugo y la ralladura de limón. La mezcla espesará al contacto con el cítrico.
  4. Distribuir en copas, con una base de galletitas si se desea.
  5. Llevar a la heladera por al menos 3 horas antes de servir.

3- Helado de banana y cacao

Un cuenco con tres bolas de helado espolvoreadas con cacao y rodajas de banana, acompañado por una cuchara sobre una mesa de madera.
El helado de banana y cacao prescinde del uso de azúcar agregada en su preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta aprovecha bananas maduras y no requiere máquina de helado ni azúcar agregada.

Ingredientes

  • 4 bananas maduras
  • 2 cucharadas de cacao amargo
  • 2 cucharadas de mantequilla de maní, opcional
  • Chips de chocolate o nueces picadas, opcional

Paso a paso

  1. Pelar las bananas, cortarlas en rodajas y congelarlas durante un mínimo de 4 horas.
  2. Procesar las rodajas congeladas con el cacao y la mantequilla de maní.
  3. Detener el procesador cuando sea necesario para bajar la mezcla de los bordes.
  4. Servir en el momento para una consistencia cremosa o congelar 1 hora más para obtener una textura más firme.
  5. Sumar chips de chocolate o nueces antes de servir.

4- Cheesecake frío de frutos rojos

Tarta redonda de crema rosa sobre base de galleta, decorada con mermelada, fresas, moras y arándanos, servida sobre una tabla redonda de madera.
El cheesecake frío de frutos rojos evita el uso del horno y lleva una base de galletitas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una versión sin horno del clásico cheesecake, con una base de galletitas y una cobertura de frutas.

Ingredientes

  • 200 g de galletitas dulces
  • 80 g de manteca derretida
  • 400 g de queso crema
  • 200 ml de crema de leche
  • 80 g de azúcar impalpable
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 250 g de frutos rojos frescos o congelados
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de jugo de limón

Paso a paso

  1. Triturar las galletitas y mezclarlas con la manteca derretida.
  2. Presionar la preparación sobre la base de un molde desmontable y refrigerar.
  3. Batir el queso crema con el azúcar impalpable y la vainilla.
  4. Incorporar la crema de leche previamente batida a medio punto.
  5. Volcar el relleno sobre la base y refrigerar por al menos 6 horas.
  6. Para la cobertura, cocinar los frutos rojos con el azúcar y el jugo de limón durante 5 minutos. Dejar enfriar y colocar sobre el cheesecake antes de servir.

5- Paletas de sandía y lima

Dos paletas de hielo sobre una tabla de madera con un trozo de sandía, rodajas de lima, menta y sal marina.
Las paletas de sandía y lima aprovechan el contenido de agua de la fruta para conformar un postre helado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las paletas caseras son una opción directa para aprovechar una fruta con alto contenido de agua y preparar un postre helado.

Ingredientes

  • 600 g de pulpa de sandía sin semillas
  • Jugo de 1 lima o limón
  • 1 cucharada de miel o azúcar, opcional
  • Hojas de menta, opcional

Paso a paso

  1. Cortar la sandía y retirar las semillas que puedan quedar.
  2. Licuar la pulpa con el jugo de lima, la miel y la menta.
  3. Probar la mezcla y ajustar el dulzor si hace falta.
  4. Verter en moldes para paletas y colocar los palitos.
  5. Congelar durante al menos 6 horas, hasta que estén completamente firmes.

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