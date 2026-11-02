Cinco postres frescos y fáciles para días de calor: recetas sin horno y con pocos ingredientes

Cuando suben las temperaturas, las preparaciones frías se vuelven una alternativa práctica para cerrar un almuerzo, una cena o una tarde de merienda.
Estos cinco postres frescos combinan frutas, lácteos y opciones sin cocción, con pasos simples y pocos ingredientes.
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1- Vasitos de yogur, frutas y granola
Una preparación rápida que permite usar frutas de estación y ajustar el dulzor según el gusto.
Ingredientes
- 500 g de yogur natural o griego
- 2 cucharadas de miel
- 250 g de frutillas
- 2 duraznos o nectarinas
- 150 g de granola
- Hojas de menta, opcional
Paso a paso
- Lavar las frutas y cortarlas en cubos o láminas.
- Mezclar el yogur con la miel.
- Armar los vasitos con una capa de yogur, otra de fruta y una de granola.
- Repetir las capas y terminar con menta. Servir de inmediato para conservar la textura crocante de la granola.
2- Mousse de limón sin horno
El limón aporta acidez y una sensación liviana, ideal para servir bien frío en porciones individuales.
Ingredientes
- 1 lata de leche condensada
- 250 ml de crema de leche
- 120 ml de jugo de limón
- Ralladura de 1 limón
- Galletitas trituradas, opcional
Paso a paso
- Batir la crema de leche hasta que tome cuerpo, sin llegar a un punto demasiado firme.
- Integrar la leche condensada con movimientos envolventes.
- Agregar el jugo y la ralladura de limón. La mezcla espesará al contacto con el cítrico.
- Distribuir en copas, con una base de galletitas si se desea.
- Llevar a la heladera por al menos 3 horas antes de servir.
3- Helado de banana y cacao
Esta receta aprovecha bananas maduras y no requiere máquina de helado ni azúcar agregada.
Ingredientes
- 4 bananas maduras
- 2 cucharadas de cacao amargo
- 2 cucharadas de mantequilla de maní, opcional
- Chips de chocolate o nueces picadas, opcional
Paso a paso
- Pelar las bananas, cortarlas en rodajas y congelarlas durante un mínimo de 4 horas.
- Procesar las rodajas congeladas con el cacao y la mantequilla de maní.
- Detener el procesador cuando sea necesario para bajar la mezcla de los bordes.
- Servir en el momento para una consistencia cremosa o congelar 1 hora más para obtener una textura más firme.
- Sumar chips de chocolate o nueces antes de servir.
4- Cheesecake frío de frutos rojos
Una versión sin horno del clásico cheesecake, con una base de galletitas y una cobertura de frutas.
Ingredientes
- 200 g de galletitas dulces
- 80 g de manteca derretida
- 400 g de queso crema
- 200 ml de crema de leche
- 80 g de azúcar impalpable
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 250 g de frutos rojos frescos o congelados
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de jugo de limón
Paso a paso
- Triturar las galletitas y mezclarlas con la manteca derretida.
- Presionar la preparación sobre la base de un molde desmontable y refrigerar.
- Batir el queso crema con el azúcar impalpable y la vainilla.
- Incorporar la crema de leche previamente batida a medio punto.
- Volcar el relleno sobre la base y refrigerar por al menos 6 horas.
- Para la cobertura, cocinar los frutos rojos con el azúcar y el jugo de limón durante 5 minutos. Dejar enfriar y colocar sobre el cheesecake antes de servir.
5- Paletas de sandía y lima
Las paletas caseras son una opción directa para aprovechar una fruta con alto contenido de agua y preparar un postre helado.
Ingredientes
- 600 g de pulpa de sandía sin semillas
- Jugo de 1 lima o limón
- 1 cucharada de miel o azúcar, opcional
- Hojas de menta, opcional
Paso a paso
- Cortar la sandía y retirar las semillas que puedan quedar.
- Licuar la pulpa con el jugo de lima, la miel y la menta.
- Probar la mezcla y ajustar el dulzor si hace falta.
- Verter en moldes para paletas y colocar los palitos.
- Congelar durante al menos 6 horas, hasta que estén completamente firmes.
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