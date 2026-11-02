Receta de duraznos en almíbar caseros, rápida y fácil

La receta casera evita procesos industriales y permite el consumo del postre el mismo día de la preparación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay algo casi mágico en abrir la heladera y encontrar una fuente de duraznos en almíbar esperando, listos para comer con una cucharada de crema o solo, bien fríos. Ese dulzor suave, esa textura tierna que se deshace en la boca, es uno de los placeres más simples de la cocina casera argentina.

En Cuyo, cuna de los grandes duraznales del país, esta preparación acompaña las mesas de verano desde generaciones. Se la suele servir como postre de fin de año, en los asados de enero o simplemente como cierre fresco de cualquier almuerzo de calor.

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Receta de duraznos en almíbar

Los duraznos en almíbar son una conserva casera que combina fruta fresca pelada y descarozada con un jarabe de agua y azúcar cocido a fuego suave. A diferencia de la versión industrial en lata, esta receta rápida no requiere esterilización de frascos ni semanas de espera: se cocina, se enfría y se disfruta el mismo día.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 30 minutos aproximadamente. Esto se divide en 10 minutos de preparación (pelado y corte de la fruta) y 20 minutos de cocción a fuego suave.

El tiempo total de elaboración demanda 30 minutos divididos entre la preparación de la fruta y el hervor del almíbar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 kg de duraznos amarillos maduros pero firmes

250 g de azúcar

500 ml de agua

1 rodaja de limón (opcional, para evitar que la fruta se oxide)

1 rama de canela o unas gotas de esencia de vainilla (opcional, para perfumar)

Cómo hacer duraznos en almíbar, paso a paso

Lavar bien los duraznos bajo el chorro de agua fría. Pelarlos con un cuchillo filoso o, si están muy maduros, sumergirlos 1 minuto en agua hirviendo y pasarlos por agua fría para que la piel salga sola. Cortar cada durazno al medio y retirar el carozo. Si son grandes, cortar en cuartos. En una olla, colocar el agua y el azúcar. Llevar a fuego medio y revolver hasta disolver por completo el azúcar. Una vez que el almíbar rompa el hervor, incorporar los duraznos con cuidado. Agregar la rodaja de limón o la rama de canela si se usa. Cocinar a fuego bajo durante 15 a 20 minutos, sin tapar. La fruta debe quedar tierna pero entera, sin deshacerse. Retirar del fuego y dejar enfriar la preparación dentro de la misma olla, para que la fruta siga absorbiendo el almíbar. Una vez a temperatura ambiente, pasar a un frasco de vidrio limpio o a un bowl con tapa y llevar a la heladera al menos 2 horas antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 140 kcal

Grasas: 0 g

Carbohidratos: 35 g

Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guardados en un frasco o recipiente hermético dentro de la heladera, los duraznos en almíbar se conservan en perfectas condiciones hasta por 7 días. Si se busca una conservación más larga, se puede recurrir al método tradicional de esterilizado en frascos herméticos hervidos, que extiende la vida útil varios meses sin necesidad de refrigeración hasta su apertura.