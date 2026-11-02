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Receta de milanesas de berenjena a la napolitana, rápida y fácil

El plato incorpora salsa de tomate, mozzarella, cebolla, morrón y orégano, tras una cocción inicial de 18 minutos y un gratinado final de cinco minutos a temperatura alta, en placa aceitada sin superponer las unidades

Cazuela de barro con rodajas de berenjena empanadas cubiertas con salsa y queso derretido, acompañadas de pan y vino en una mesa de madera.
La berenjena se transforma en una milanesa cubierta con queso fundido en pocos pasos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las milanesas de berenjena a la napolitana son ideales para una comida familiar, especialmente cuando se buscan platos vegetarianos, económicos y rendidores. Esta versión al horno es una alternativa práctica para resolver un almuerzo o una cena sin carne.

Receta de milanesas de berenjena a la napolitana

Se trata de rodajas de berenjena rebozadas con harina, huevo y pan rallado, cocidas al horno y cubiertas con salsa de tomate, mozzarella y un toque de orégano.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos.

  • Preparación: 25 minutos.
  • Cocción: 25 minutos.

Ingredientes

  • 1 kg de berenjenas firmes.
  • 3 huevos.
  • 150 g de harina.
  • 250 g de pan rallado.
  • 300 g de salsa de tomate espesa.
  • 300 g de mozzarella.
  • 1 cebolla.
  • 1 morrón rojo.
  • 1 cucharada de perejil picado.
  • 2 cucharadas de aceite.
  • 1 cucharada de sal gruesa para quitar el amargor.
  • Sal fina y pimienta a gusto.
  • Orégano a gusto.
Berenjenas enteras junto a un cuenco de vidrio con pan rallado y un recipiente con salsa de tomate sobre una mesa de madera.
Entre los ingredientes se encuentran berenjenas, pan rallado y salsa de tomate (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer milanesas de berenjena a la napolitana, paso a paso

  1. Lavar las berenjenas y cortarlas a lo largo, en rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor.
  2. Acomodarlas en un colador, espolvorear con la sal gruesa y dejarlas reposar durante 15 minutos. Este paso ayuda a quitar parte del amargor y el exceso de líquido.
  3. Enjuagar las berenjenas con agua fría y secarlas muy bien con papel de cocina.
  4. Pasar cada rodaja por harina, luego por huevo batido con sal y pimienta, y finalmente por pan rallado. Para lograr una cubierta más crocante, repetir el paso de huevo y pan rallado.
  5. Precalentar el horno a 220°C. Acomodar las berenjenas en una placa apenas aceitada, sin encimarlas.
  6. Cocinar durante 10 minutos. Darlas vuelta y continuar la cocción durante 8 minutos, hasta que estén doradas.
  7. Mientras se cocinan, cortar la cebolla y el morrón en tiras finas. Saltearlos en una sartén con el aceite durante 8 minutos, hasta que estén tiernos. Agregar el perejil y retirar del fuego.
  8. Cubrir cada milanesa con una cucharada de salsa de tomate y parte del salteado de cebolla y morrón.
  9. Agregar la mozzarella y espolvorear con orégano.
  10. Llevar nuevamente al horno durante 5 minutos, hasta que el queso esté bien fundido. El horno debe estar fuerte para gratinar sin resecar la berenjena.
  11. Servir calientes. Para mantener el rebozado crocante, colocar las milanesas sobre la placa sin encimarlas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 420 kcal.
  • Grasas: 18 g.
  • Carbohidratos: 50 g.
  • Proteínas: 17 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las milanesas cocidas se pueden guardar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 2 días.

También se pueden freezar sin la mozzarella durante hasta 2 meses. Para recalentarlas, llevarlas directamente al horno, sin descongelar, durante 15 a 20 minutos a 200°C. Agregar la mozzarella durante los últimos 5 minutos.

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