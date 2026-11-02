Receta de milanesas de berenjena a la napolitana, rápida y fácil

Las milanesas de berenjena a la napolitana son ideales para una comida familiar, especialmente cuando se buscan platos vegetarianos, económicos y rendidores. Esta versión al horno es una alternativa práctica para resolver un almuerzo o una cena sin carne.
Receta de milanesas de berenjena a la napolitana
Se trata de rodajas de berenjena rebozadas con harina, huevo y pan rallado, cocidas al horno y cubiertas con salsa de tomate, mozzarella y un toque de orégano.
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Tiempo de preparación
Tiempo total: 50 minutos.
- Preparación: 25 minutos.
- Cocción: 25 minutos.
Ingredientes
- 1 kg de berenjenas firmes.
- 3 huevos.
- 150 g de harina.
- 250 g de pan rallado.
- 300 g de salsa de tomate espesa.
- 300 g de mozzarella.
- 1 cebolla.
- 1 morrón rojo.
- 1 cucharada de perejil picado.
- 2 cucharadas de aceite.
- 1 cucharada de sal gruesa para quitar el amargor.
- Sal fina y pimienta a gusto.
- Orégano a gusto.
Cómo hacer milanesas de berenjena a la napolitana, paso a paso
- Lavar las berenjenas y cortarlas a lo largo, en rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor.
- Acomodarlas en un colador, espolvorear con la sal gruesa y dejarlas reposar durante 15 minutos. Este paso ayuda a quitar parte del amargor y el exceso de líquido.
- Enjuagar las berenjenas con agua fría y secarlas muy bien con papel de cocina.
- Pasar cada rodaja por harina, luego por huevo batido con sal y pimienta, y finalmente por pan rallado. Para lograr una cubierta más crocante, repetir el paso de huevo y pan rallado.
- Precalentar el horno a 220°C. Acomodar las berenjenas en una placa apenas aceitada, sin encimarlas.
- Cocinar durante 10 minutos. Darlas vuelta y continuar la cocción durante 8 minutos, hasta que estén doradas.
- Mientras se cocinan, cortar la cebolla y el morrón en tiras finas. Saltearlos en una sartén con el aceite durante 8 minutos, hasta que estén tiernos. Agregar el perejil y retirar del fuego.
- Cubrir cada milanesa con una cucharada de salsa de tomate y parte del salteado de cebolla y morrón.
- Agregar la mozzarella y espolvorear con orégano.
- Llevar nuevamente al horno durante 5 minutos, hasta que el queso esté bien fundido. El horno debe estar fuerte para gratinar sin resecar la berenjena.
- Servir calientes. Para mantener el rebozado crocante, colocar las milanesas sobre la placa sin encimarlas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta preparación rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 420 kcal.
- Grasas: 18 g.
- Carbohidratos: 50 g.
- Proteínas: 17 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las milanesas cocidas se pueden guardar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 2 días.
También se pueden freezar sin la mozzarella durante hasta 2 meses. Para recalentarlas, llevarlas directamente al horno, sin descongelar, durante 15 a 20 minutos a 200°C. Agregar la mozzarella durante los últimos 5 minutos.
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