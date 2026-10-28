Noah Wyle, el hombre más sexy del año: la fórmula de sastrería y cuero que define sus looks

La revista People eligió a Noah Wyle como el Hombre Vivo Más Sexy de 2026 en pleno auge de la serie The Pitt (REUTERS/Adam Gray/File Photo)

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Noah Wyle atraviesa uno de los momentos de mayor exposición de su carrera con el éxito de The Pitt y su elección como Hombre Vivo Más Sexy de 2026 por People. Sin embargo, su interés en la moda no se concentra en una fórmula llamativa ni en el atuendo de una sola portada. El actor de 55 años consolidó una imagen personal construida sobre prendas clásicas, una paleta contenida y referencias al vestuario estadounidense de décadas pasadas.

Desde sus primeros años en la televisión hasta sus recientes apariciones promocionales, Wyle alternó entre trajes de corte tradicional y conjuntos informales de apariencia funcional.

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Su estilo se apoya en jeans de pierna recta, chaquetas de cuero, camisas de algodón, prendas de punto y botas. Son piezas conocidas dentro del armario masculino que, combinadas con proporciones relajadas y accesorios puntuales, construyen una identidad reconocible.

Los trajes clásicos marcaron sus primeras apariciones públicas

El actor lució esmóquines negros y trajes de corte recto en las alfombras rojas de Hollywood durante su etapa en la serie ER (REUTERS/Mario Anzuoni)

La primera versión pública del estilo de Noah Wyle estuvo ligada a los años noventa y a su papel como John Carter en ER. En ese período, el actor acudió a entregas de premios y eventos de Hollywood con esmóquines negros, camisas blancas y trajes de líneas rectas, códigos habituales de la alfombra roja de la época.

También se mostró con vaqueros claros, camisas estampadas y accesorios que remiten a esa década, como pendientes y gafas de sol.

La superposición de capas permite la incorporación de suéteres de lana en tonos neutros sobre camisas básicas de algodón (HBO via AP)

El paso del tiempo modificó esa estética sin borrar su vínculo con lo clásico. En lugar de adoptar una silueta ajustada o perseguir las tendencias de temporada, el intérprete se inclinó por prendas con mayor textura y caída.

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La sastrería siguió presente, aunque en versiones menos rígidas: chaquetas sin contrastes fuertes, camisas lisas y tonos oscuros que permiten que el conjunto mantenga una apariencia sobria.

Wyle apuesta tanto por esmoquin como con atuendos de inspiración deportiva y looks informales propios de los años noventa. Esa variedad ayuda a entender su estilo actual, que conserva una base clásica pero incorpora ropa de trabajo, prendas vintage y materiales asociados a un uso cotidiano.

Los pantalones de jean de corte recto y las botas de cuero estructuran el guardarropa informal de Wyle (REUTERS/Eric Lee)

El denim, el cuero y las botas definen su registro informal

El jean ocupa un lugar central en el vestuario reciente del actor. Wyle suele elegir jeans en lavados medios u oscuros, de corte recto y sin roturas ni aplicaciones. La elección le permite combinar los pantalones con camisetas lisas, camisas de algodón, suéteres o chaquetas de mayor peso visual.

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El uso de denim en tonos neutros funciona como la base de su look general. La prenda aporta una referencia informal, mientras que las botas de cuero, las chaquetas de trabajo y los abrigos estructurados añaden definición al conjunto.

Esta combinación evita la apariencia deportiva que suelen producir las zapatillas voluminosas o los pantalones demasiado anchos.

La sesión de la revista People reunió prendas de marcas como Polo Ralph Lauren, Brunello Cucinelli, Sunspel y RRL (REUTERS/Jill Connelly)

El cuero aparece como otra de sus piezas recurrentes. Una chaqueta vintage, en negro o marrón oscuro, aporta contraste sobre una camiseta clara y un jean sencillo.

El actor no suele combinarla con estampados estridentes ni con demasiados accesorios, por lo que la prenda exterior conserva el protagonismo. En la misma línea, los abrigos de lana y las sobrecamisas gruesas amplían las opciones para los meses de bajas temperaturas.

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La sesión de People que acompañó su distinción como Hombre Vivo Más Sexy de 2026 incluyó una chaqueta de cuero vintage, jeans RRL, botas y camisetas de Sunspel, además de prendas de Polo Ralph Lauren y Brunello Cucinelli.

Más allá de esas marcas, las imágenes confirman los elementos que se repiten en su guardarropa: capas, materiales resistentes y un uso moderado del color.

Los relojes clásicos y las gafas de montura tradicional funcionan como accesorios complementarios sin exhibir logotipos visibles (Instagram/@people)

Uno de los rasgos más consistentes del estilo de Wyle es la construcción por capas. Una camiseta o camisa simple suele funcionar como base; sobre ella aparecen una chaqueta de cuero, un cárdigan, una chaqueta utilitaria o un abrigo. Esta estructura permite introducir distintas texturas sin recargar el atuendo.

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El punto es fundamental en esa ecuación. Los suéteres de lana, especialmente en gris, azul marino, beige o marrón, suavizan el carácter más robusto de las botas y los jeans. La combinación responde a un registro masculino clásico que no depende de prendas ajustadas ni de logotipos visibles.

La elección de cortes rectos deja espacio entre el cuerpo y la ropa, una decisión que aporta comodidad y evita que el conjunto se vea forzado.

La paleta de vestuario del actor prioriza tonos como negro, azul marino, gris y marrón sobre tejidos de lana, algodón y cuero

También hay una búsqueda de equilibrio entre prendas de apariencia utilitaria y piezas más refinadas. Un reloj clásico, unas gafas de montura tradicional o una camisa de algodón de buena estructura cambian el tono de un look formado por básicos. Los accesorios aparecen como puntos de acento y no como el centro del estilismo.

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Negro, azul marino, gris, blanco, beige, marrón y los distintos tonos del denim son los colores que predominan en el vestuario de Noah Wyle.

La paleta facilita las combinaciones y desplaza la atención hacia los tejidos. En lugar de recurrir a estampados o colores fluorescentes, el actor construye contraste con cuero, algodón, lana y jean.

Con una estética sobria y funcional, Wyle apuesta por materiales duraderos y siluetas relajadas (REUTERS/Danny Moloshok)

Esta decisión se vincula con una tendencia actual de la moda masculina que recupera prendas duraderas y siluetas reconocibles. La chaqueta de trabajo, el pantalón recto, el jersey de punto, la bota de cuero y el abrigo de lana tienen una larga historia dentro del vestir cotidiano. Wyle los presenta con una lógica personal, alejada tanto del traje corporativo rígido como del atuendo deportivo total.

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El atractivo de este guardarropa está en que puede adaptarse sin depender de prendas de lujo. Un jean recto en azul oscuro, una camiseta blanca o gris, una camisa de algodón, una chaqueta de cuero o de trabajo y botas de cuero liso forman una base cercana a la que Wyle muestra en sus apariciones recientes.