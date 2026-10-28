De saltos a estiramientos: 4 ejercicios lumbares para activar la espalda en minutos

El fisioterapeuta Colin Pasque diseñó una rutina de cuatro ejercicios lumbares sin equipamiento para activar la espalda baja en tres minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En apenas tres minutos, una secuencia de cuatro movimientos puede ayudar a activar la zona baja de la espalda antes de comenzar el día. La rutina de ejercicios lumbares combina movilidad, estiramiento y activación muscular y fue difundida por el entrenador y fisioterapeuta Colin Pasque, según informó GQ.

La propuesta está pensada para realizarse en cualquier lugar y no requiere equipamiento. Puede ser útil tras una noche con una postura incómoda, luego de muchas horas sentado o como parte del calentamiento previo a otra actividad física. Pasque recomienda especialmente incorporarla a partir de los 30 años, una etapa en la que la falta de movimiento y los hábitos posturales pueden favorecer la aparición de rigidez en la espalda baja.

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La rutina suma cuatro ejercicios. La clave es respetar los tiempos, mantener un movimiento controlado y no buscar amplitudes que produzcan dolor.

1. Los saltos activan el cuerpo durante los primeros 30 segundos

Los saltos en el lugar durante 30 segundos elevan la temperatura corporal y admiten el reemplazo por una marcha activa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El circuito comienza con saltos en el mismo lugar durante 30 segundos. El objetivo es elevar de forma progresiva la temperatura corporal y preparar las piernas, las caderas y el tronco para los ejercicios siguientes.

Se pueden hacer con los pies juntos o con una separación similar al ancho de las caderas, según el nivel de comodidad. Conviene caer de manera suave, con las rodillas apenas flexionadas, para reducir el impacto sobre las articulaciones. El abdomen debe mantenerse activo y la espalda, alineada, sin inclinar el torso hacia adelante.

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Quienes tengan molestias en las rodillas, los tobillos o la espalda pueden reemplazar el salto por una marcha activa en el lugar. Lo importante en este tramo es generar movimiento sin forzar el cuerpo ni comenzar con intensidad excesiva.

2. El balanceo lateral moviliza caderas y piernas

El balanceo lateral de pierna estimula los glúteos y los abductores que conectan la cadera con la zona lumbar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo ejercicio es el swing lateral durante 30 segundos por cada pierna. Se trata de un balanceo controlado de la pierna hacia los costados, con una mano apoyada en una pared, una silla firme o cualquier punto estable si se necesita conservar el equilibrio.

La pierna que se mueve debe ir de un lado a otro sin impulso brusco. La pelvis tiene que permanecer lo más estable posible y el torso debe evitar rotaciones amplias. Esta movilidad prepara los músculos que conectan la cadera con la región lumbar, entre ellos los glúteos y los abductores.

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Realizar el movimiento con calma permite identificar diferencias de movilidad entre un lado y otro. Si aparece una molestia punzante o persistente, corresponde reducir el rango del balanceo o detenerse. Cada pierna trabaja durante medio minuto, por lo que este segmento demanda un minuto total.

3. El curl Jefferson busca flexionar la columna de forma gradual

El curl Jefferson propone una flexión paulatina de la columna vertebral desde el cuello hasta la parte baja de la espalda (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer paso consiste en hacer curls Jefferson durante 45 segundos. Para ejecutarlo, se comienza de pie, con las piernas rectas, pero sin bloquear las rodillas. Desde esa posición, se baja el torso lentamente y se flexiona la columna de manera progresiva, desde el cuello hacia la zona media y baja de la espalda.

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Las manos pueden dirigirse hacia el suelo, aunque no es necesario tocarlo. La prioridad no es alcanzar una determinada profundidad, sino recorrer el movimiento sin rebotes y con una respiración tranquila. Para regresar a la posición inicial, se invierte el recorrido y se eleva el cuerpo de forma pausada.

Este ejercicio requiere atención técnica, ya que incluye flexión de la columna. Las personas con lesiones lumbares diagnosticadas, dolor irradiado hacia las piernas o antecedentes de problemas discales deberían consultar con un profesional de la salud antes de incorporarlo a su rutina.

4. El estiramiento de corredor completa la secuencia con 45 segundos alternados

El estiramiento de corredor alternado moviliza la cadera mediante una postura de zancada que cuida la alineación de la espalda (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último movimiento es el estiramiento de corredor alternado durante 45 segundos. Desde una posición de zancada, una pierna queda adelante con la rodilla flexionada y la otra se extiende atrás. La pelvis se dirige suavemente hacia adelante, sin arquear de forma marcada la espalda baja.

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La postura apunta a movilizar la cadera y a generar tensión moderada en la parte frontal de la pierna que queda atrás. Después se cambia de lado y se repite. La alternancia permite trabajar ambos costados en el tiempo previsto sin convertir el estiramiento en una posición estática prolongada.

La propuesta de Pasque reúne cuatro ejercicios en tres minutos y puede adaptarse al inicio de la jornada, a una pausa entre horas de trabajo o a la entrada en calor antes de entrenar. Ante dolor intenso, hormigueos, pérdida de fuerza o síntomas que no ceden, la recomendación es suspender la práctica y buscar evaluación médica o fisioterapéutica.

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