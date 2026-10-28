De los pisos al auto: 7 usos del detergente para ropa que van más allá de las prendas

El detergente para ropa amplía sus usos a distintas tareas de limpieza doméstica y vehicular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El detergente para ropa puede utilizarse en distintas tareas domésticas fuera del lavado de prendas, siempre que se respete la dilución indicada en el envase y la compatibilidad con cada superficie. Este producto sirve para limpiar siete áreas del hogar y del auto, según recomendaciones de especialistas.

La información publicada por The Spruce, sitio especializado en tareas domesticas, recoge las indicaciones de Taylor Sutherland, presidente de una firma del sector lavandería y Jacqueline Sava, fundadora y directora ejecutiva de otra compañía vinculada al rubro.

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Ambos tipos de detergente, líquido y en polvo, pueden tener usos puntuales, aunque el enjuague y la cantidad aplicada son determinantes para no dejar residuos.

1. El detergente líquido permite fregar pisos de cerámica, linóleo y vinilo

El detergente líquido permite limpiar pisos de cerámica, linóleo y vinilo con una dilución adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sutherland recomienda una cucharada de detergente por cada 3,8 litros de agua para pasar el trapeador en pisos de cerámica, linóleo o vinilo. La fórmula no está aconsejada para madera, ya que su pH alcalino puede afectar el acabado.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) señala que los pisos duros pueden limpiarse con detergente suave y luego deben secarse.

2. Los muebles de exterior y el concreto admiten lavado y cepillado

Los muebles de exterior y las superficies de concreto admiten lavado, cepillado y enjuague completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para retirar suciedad del mobiliario de patio, la recomendación es disolver unas cucharadas de detergente líquido en agua tibia, aplicar con un cepillo de cerdas, enjuagar por completo y dejar secar al sol.

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En manchas localizadas de concreto, se puede frotar el producto con un cepillo, esperar 20 minutos y enjuagar con una manguera o lavadora a presión. Antes, conviene probar en un área pequeña.

3. Un detergente suave ayuda a lavar pinceles de maquillaje y pintura

Un detergente suave ayuda a retirar restos de maquillaje y pintura de los pinceles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sava indica que unas gotas de detergente suave permiten quitar restos de maquillaje de los pinceles. El procedimiento consiste en mojar las cerdas con agua tibia, frotarlas con cuidado sobre la palma de la mano con la solución y enjuagar hasta que no queden residuos.

La misma técnica puede aplicarse a pinceles de pintura. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) aconsejan no compartir maquillaje ni pinceles.

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4. El detergente en polvo funciona como abrasivo sobre las juntas del baño

El detergente en polvo remueve suciedad y restos de jabón en las juntas de azulejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detergente en polvo puede emplearse para frotar las juntas de azulejos de duchas y bañeras. Sutherland aconseja colocar una pequeña cantidad, cepillar y enjuagar. El recurso busca retirar suciedad y restos de jabón, pero no equivale a desinfectar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que el agua, el jabón o el detergente con fricción remueven materia orgánica; la desinfección es un paso posterior cuando corresponde.

5. Los tapizados del auto se pueden tratar sobre manchas puntuales

Los tapizados del auto requieren poca humedad, pruebas previas y productos compatibles con cada material. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para asientos y otras superficies textiles del vehículo, Sava propone emplear detergente suave con una esponja, paño o cepillo blando. Un producto que no requiera enjuague puede usarse en materiales que no pueden sumergirse, con poca humedad y solo en zonas puntuales.

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Antes de limpiar, se deben consultar las indicaciones del fabricante y probar el producto en un sector poco visible. La EPA aconseja comprobar la compatibilidad del limpiador con el material.

6. Alfombras y tapizados domésticos requieren poca solución y enjuague

Las alfombras y los muebles tapizados se limpian con soluciones moderadas para evitar residuos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una cucharada de detergente líquido en un recipiente con agua puede utilizarse sobre manchas de alfombras, sillones y otros tapizados. Se humedece un paño de microfibra claro, se frota suavemente y se repite hasta retirar la mancha y el jabón.

Es importante no saturar el tejido. La EPA advierte que el exceso de detergente puede dejar una película que atrae suciedad y que los productos de limpieza no deben mezclarse.

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7. Detergente líquido puede acompañar la limpieza de un desagüe lento

El detergente líquido acompaña el tratamiento de desagües lentos, pero no reemplaza la asistencia profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante un lavamanos o ducha con drenaje lento, la recomendación recogida por The Spruce es verter un cuarto de taza de detergente líquido, esperar entre 10 y 15 minutos y añadir agua caliente de manera gradual. El método no reemplaza la intervención profesional ante una obstrucción persistente.

Para cualquier uso, la OMS aconseja conservar los productos químicos fuera del alcance de niños, en sus envases originales, y nunca mezclarlos con otros limpiadores.