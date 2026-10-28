Tendencias

De los pisos al auto: 7 usos del detergente para ropa que van más allá de las prendas

Las recomendaciones incluyen métodos para tratar acumulaciones en zonas húmedas, tapizados y áreas exteriores sin reemplazar los productos específicos cuando son necesarios

Ilustración en acuarela de dos manos que limpian azulejos blancos con un atomizador verde y una esponja amarilla con espuma.
El detergente para ropa amplía sus usos a distintas tareas de limpieza doméstica y vehicular. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El detergente para ropa puede utilizarse en distintas tareas domésticas fuera del lavado de prendas, siempre que se respete la dilución indicada en el envase y la compatibilidad con cada superficie. Este producto sirve para limpiar siete áreas del hogar y del auto, según recomendaciones de especialistas.

La información publicada por The Spruce, sitio especializado en tareas domesticas, recoge las indicaciones de Taylor Sutherland, presidente de una firma del sector lavandería y Jacqueline Sava, fundadora y directora ejecutiva de otra compañía vinculada al rubro.

PUBLICIDAD

Ambos tipos de detergente, líquido y en polvo, pueden tener usos puntuales, aunque el enjuague y la cantidad aplicada son determinantes para no dejar residuos.

1. El detergente líquido permite fregar pisos de cerámica, linóleo y vinilo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El detergente líquido permite limpiar pisos de cerámica, linóleo y vinilo con una dilución adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sutherland recomienda una cucharada de detergente por cada 3,8 litros de agua para pasar el trapeador en pisos de cerámica, linóleo o vinilo. La fórmula no está aconsejada para madera, ya que su pH alcalino puede afectar el acabado.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) señala que los pisos duros pueden limpiarse con detergente suave y luego deben secarse.

2. Los muebles de exterior y el concreto admiten lavado y cepillado

Sillas naranjas y mesa azul en una terraza con suelo de barro, rodeadas de macetas con flores y vegetación bajo un toldo.
Los muebles de exterior y las superficies de concreto admiten lavado, cepillado y enjuague completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para retirar suciedad del mobiliario de patio, la recomendación es disolver unas cucharadas de detergente líquido en agua tibia, aplicar con un cepillo de cerdas, enjuagar por completo y dejar secar al sol.

PUBLICIDAD

En manchas localizadas de concreto, se puede frotar el producto con un cepillo, esperar 20 minutos y enjuagar con una manguera o lavadora a presión. Antes, conviene probar en un área pequeña.

3. Un detergente suave ayuda a lavar pinceles de maquillaje y pintura

Doce brochas de maquillaje, dos botellas de limpiador de brochas, una barra de jabón, toallas de papel, una toalla gris, un grifo, un lavabo y una bañera.
Un detergente suave ayuda a retirar restos de maquillaje y pintura de los pinceles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sava indica que unas gotas de detergente suave permiten quitar restos de maquillaje de los pinceles. El procedimiento consiste en mojar las cerdas con agua tibia, frotarlas con cuidado sobre la palma de la mano con la solución y enjuagar hasta que no queden residuos.

La misma técnica puede aplicarse a pinceles de pintura. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) aconsejan no compartir maquillaje ni pinceles.

4. El detergente en polvo funciona como abrasivo sobre las juntas del baño

Esquina de una pared con azulejos blancos que presenta juntas y sellador de silicona deteriorados con manchas de moho y óxido.
El detergente en polvo remueve suciedad y restos de jabón en las juntas de azulejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detergente en polvo puede emplearse para frotar las juntas de azulejos de duchas y bañeras. Sutherland aconseja colocar una pequeña cantidad, cepillar y enjuagar. El recurso busca retirar suciedad y restos de jabón, pero no equivale a desinfectar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que el agua, el jabón o el detergente con fricción remueven materia orgánica; la desinfección es un paso posterior cuando corresponde.

5. Los tapizados del auto se pueden tratar sobre manchas puntuales

Mano con guante de látex sostiene atomizador rociando líquido sobre asiento de automóvil; botella de vinagre blanco en consola central, volante a la izquierda.
Los tapizados del auto requieren poca humedad, pruebas previas y productos compatibles con cada material. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para asientos y otras superficies textiles del vehículo, Sava propone emplear detergente suave con una esponja, paño o cepillo blando. Un producto que no requiera enjuague puede usarse en materiales que no pueden sumergirse, con poca humedad y solo en zonas puntuales.

Antes de limpiar, se deben consultar las indicaciones del fabricante y probar el producto en un sector poco visible. La EPA aconseja comprobar la compatibilidad del limpiador con el material.

6. Alfombras y tapizados domésticos requieren poca solución y enjuague

Hombre arrodillado cepilla una mancha marrón en una alfombra estampada junto a un cuenco con líquido.
Las alfombras y los muebles tapizados se limpian con soluciones moderadas para evitar residuos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una cucharada de detergente líquido en un recipiente con agua puede utilizarse sobre manchas de alfombras, sillones y otros tapizados. Se humedece un paño de microfibra claro, se frota suavemente y se repite hasta retirar la mancha y el jabón.

Es importante no saturar el tejido. La EPA advierte que el exceso de detergente puede dejar una película que atrae suciedad y que los productos de limpieza no deben mezclarse.

7. Detergente líquido puede acompañar la limpieza de un desagüe lento

Rejilla metálica de desagüe en el suelo con vapor que asciende, un inodoro a la izquierda y un envase de limpiador al fondo.
El detergente líquido acompaña el tratamiento de desagües lentos, pero no reemplaza la asistencia profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante un lavamanos o ducha con drenaje lento, la recomendación recogida por The Spruce es verter un cuarto de taza de detergente líquido, esperar entre 10 y 15 minutos y añadir agua caliente de manera gradual. El método no reemplaza la intervención profesional ante una obstrucción persistente.

Para cualquier uso, la OMS aconseja conservar los productos químicos fuera del alcance de niños, en sus envases originales, y nunca mezclarlos con otros limpiadores.

Temas Relacionados

LimpiezaTrucos de LimpiezaHogaresNewsroom BUELimpiarDetregenteAutoHogarJuntas del bañoPiso

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El método de tres palabras que una experta propone para encontrar calma frente a vínculos complejos

La escritora y conductora presentó en su programa “The Mel Robbins Podcast”, una guía basada en la secuencia “yo, nosotros y ellos” para revisar las propias necesidades emocionales, dialogar sobre el impacto del vínculo y aceptar decisiones ajenas sin asumirlas como propias

El método de tres palabras que una experta propone para encontrar calma frente a vínculos complejos

5 frutas de primavera para sumar fibra, vitaminas y grasas saludables

La elección de productos frescos y variados permite ampliar las alternativas disponibles para organizar las comidas diarias

5 frutas de primavera para sumar fibra, vitaminas y grasas saludables

6 plantas de interior que los diseñadores consideran obras de arte vivientes

Algunas variedades toleran períodos secos, mientras otras requieren sustrato húmedo, iluminación filtrada y mayor humedad ambiental

6 plantas de interior que los diseñadores consideran obras de arte vivientes

De saltos a estiramientos: 4 ejercicios lumbares para activar la espalda en minutos

Una secuencia breve de movilidad y elongación propone preparar caderas, piernas y columna al inicio de la jornada sin necesidad de utilizar equipamiento

De saltos a estiramientos: 4 ejercicios lumbares para activar la espalda en minutos

Encaje, transparencias y brillos: seis looks que definieron el glamour de los Premios Ídolo

A horas de la ceremonia que se realizará el 28 de octubre en la Usina del Arte, estas elecciones vuelven a poner el foco en una pasarela atravesada por propuestas románticas, detalles metalizados y nuevas lecturas de la sastrería

Encaje, transparencias y brillos: seis looks que definieron el glamour de los Premios Ídolo

DEPORTES

Cómo están los clubes argentinos en la clasificación Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029

Cómo están los clubes argentinos en la clasificación Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029

A 75 años del primer título de Fangio en la Fórmula 1: la apuesta con su rival, la mentira de su equipo y qué pasó con el auto de la hazaña

Un histórico del Manchester United apuntó contra el plantel por el mal presente y fue directo con Lisandro Martínez: “Da la cara”

Las sentencias del Cuti Romero sobre la Selección: qué pasó en la final del Mundial con España y quién debe usar la 10 que dejó Messi

Camilo Ugo Carabelli venció a Coria y avanzó a los octavos de final en Guayaquil

TELESHOW

Esta noche se entregan los Premios Ídolo 2026: los nominados, dónde se llevarán a cabo y cómo ver la ceremonia

Esta noche se entregan los Premios Ídolo 2026: los nominados, dónde se llevarán a cabo y cómo ver la ceremonia

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el desafío del lemon pie que dejó afuera a un famoso

Lit Killah mostró por primera vez la casa en la que se crio: “Parece una cárcel, pero esa era mi pieza”

Juli Poggio se lavó las axilas mientras cocinaba en MasterChef Celebrity: “Me agarró mucho calor”

Anunciaron a las finalistas de Popstars y Flor de la V estalló por una doble eliminación: “¡Indignada!”

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército israelí informó que la participación electoral entre los militares alcanzó casi el 80%

El Ejército israelí informó que la participación electoral entre los militares alcanzó casi el 80%

El impuesto que nadie aprobó

Confieso que me gustan Los Ángeles Azules

Trump aseguró que “muy pronto” se organizará una reunión entre Putin y Zelensky para avanzar hacia el fin de la guerra en Ucrania

El Gobierno de Burnham presenta su primer presupuesto en Reino Unido en medio de presiones por la inflación, la deuda y el gasto militar