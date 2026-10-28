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6 plantas de interior que los diseñadores consideran obras de arte vivientes

Algunas variedades toleran períodos secos, mientras otras requieren sustrato húmedo, iluminación filtrada y mayor humedad ambiental

Ilustración de estante de madera con plantas en jarrones, lámpara amarilla, altavoz Marshall, cámara y libros junto a una pared.
Las plantas de interior integran color, textura y volumen en la decoración de los hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las plantas de interior pueden ocupar una repisa, suelo o una pared y aportar contraste visual a un ambiente. Seis especies de follaje, porte y formas diferentes permiten incorporar vegetación como parte de la decoración, siempre que se ajuste el riego y la luz a las necesidades de cada ejemplar.

La selección fue reunida por el sitio especializado en hogares, Real Simple, a partir de recomendaciones de las diseñadoras Peggy Haddad, Sophia deDomenico, Jody Jones, Katelyn Gilmour y Lisa Quinn.

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Infografía con ilustraciones de seis plantas en macetas y en un soporte vertical, acompañadas de títulos y textos descriptivos.
Cada especie necesita condiciones específicas de luz, riego, drenaje y humedad ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Real Sociedad de Horticultura del Reino Unido, institución especializada en jardinería, recomienda revisar las condiciones concretas de cada planta antes de elegir su ubicación. Una rutina uniforme de riego no sirve para todas.

1. La calatea Misto

Mesa negra con una planta de hojas estampadas en maceta estriada, un jarrón azul, posavasos de madera y libros apilados.
La calatea Misto destaca por sus hojas dibujadas, sus tallos púrpuras y el reverso colorido del follaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Haddad señaló a la Calathea Misto como una de sus preferidas por el dibujo de sus hojas, sus tallos de color púrpura intenso y el tono del reverso del follaje. La diseñadora sostuvo que esas características permiten que la planta funcione como una pieza visual por sí misma.

Las calateas requieren luz intensa indirecta, temperatura estable y humedad ambiental. La guía de la Real Sociedad de Horticultura sobre calateas aconseja mantener el sustrato húmedo de manera uniforme durante la etapa de crecimiento, sin dejar agua acumulada en la maceta. También advierte que el sol directo puede dañar las hojas.

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2. La Hoya carnosa albo

Planta en un colgador de macramé suspendida del techo junto a una ventana, con una cocina de gabinetes de madera al fondo.
La Hoya carnosa albo aporta hojas matizadas y tolera períodos con menor disponibilidad de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para deDomenico, la Hoya carnosa albo es una alternativa para quienes buscan la facilidad asociada a los potos, pero con hojas de colores. La profesional destacó su capacidad de aportar capas visuales similares a las de una composición floral y señaló que tolera sustratos más secos, un rasgo útil para personas que pasan períodos fuera de casa.

La Royal Horticultural Society describe a las hoyas como trepadoras o colgantes de hojas coriáceas, aptas para soportes o recipientes suspendidos. Su guía de cultivo de hoyas indica que precisan buena luz, sin sol fuerte en verano, y riego moderado con drenaje; durante los meses fríos requieren menos agua.

3. La sansevieria Fernwood Mikado

Planta en maceta sobre mesa blanca junto a un sillón de madera, una regadera, un canasto y una consola con cuadro botánico.
La sansevieria Fernwood Mikado crea una silueta vertical y resiste distintos niveles de iluminación interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jones presentó la Sansevieria Fernwood Mikado como una variante de la conocida lengua de suegra. Sus hojas cilíndricas, verde oscuro y con bandas, forman una silueta vertical. Según la diseñadora, suele alcanzar unos 90 centímetros de altura, una escala que permite usarla como planta de suelo sin ocupar demasiado espacio.

La especialista afirmó que tolera la sequía y distintas condiciones interiores, desde la luz indirecta intensa hasta niveles bajos de iluminación.

La guía de sansevierias de la Real Sociedad de Horticultura coincide en que son resistentes y almacenan agua en sus hojas, por lo que recomienda regar solo cuando el sustrato se haya secado y evitar que las raíces permanezcan encharcadas.

4. El Ficus elastica

Planta de ficus elastica en maceta de terracota con hojas verdes y grandes. Varias plantas de interior de fondo borroso. Pared clara con sombras.
El Ficus elastica suma hojas grandes y brillantes a los espacios que admiten plantas de mayor tamaño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para espacios que admiten una planta de mayor volumen, Jones recomendó el Ficus elastica, también conocido como árbol del caucho. Indicó que puede medir entre 90 centímetros y 3,6 metros y se distingue por hojas ovaladas, grandes y brillantes. Gilmour coincidió en que requiere pocos cuidados y destacó la textura firme y brillo discreto de su follaje.

La ficha del Ficus elastica de la Real Sociedad de Horticultura recomienda luz filtrada o indirecta intensa, sustrato húmedo pero con buen drenaje y riego moderado durante el crecimiento. En invierno, el aporte de agua debe reducirse.

5. La suculenta arbusto de elefante

Maceta verde colgante con una planta de tallos largos y hojas pequeñas suspendida del techo blanco junto a una ventana.
La suculenta arbusto de elefante combina hojas pequeñas y tallos rojizos en una estructura compacta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jones incluyó la suculenta arbusto de elefante entre las opciones de menor tamaño. Sus hojas redondeadas y pequeñas, junto con tallos rojizos, producen una estructura definida que puede instalarse sobre mesas o estantes.

La diseñadora señaló que necesita luz intensa y tolera períodos secos, dos condiciones que la vuelven adecuada para hogares con poco tiempo de mantenimiento.

6. El helecho cuerno de alce

Helecho cuerno de alce sobre madera en la pared, orquídeas, helechos y suculentas en macetas sobre muebles de madera junto a una ventana.
El helecho cuerno de alce permite incorporar vegetación a las paredes mediante un montaje sobre tabla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quinn propuso montar un helecho cuerno de alce sobre una tabla para llevar el verde a una pared sin ocupar superficie en el suelo. Sus frondes, cuya forma remite a una cornamenta, permiten una disposición distinta de la maceta convencional.

La diseñadora sugirió colgarlo como si fuera un trofeo vegetal, con la precaución de respetar las condiciones de luz y humedad que demande el ejemplar.

Como pauta general, la Real Sociedad de Horticultura recomienda comprobar la humedad del sustrato antes de regar y ajustar la ubicación ante hojas secas, amarillas o quemadas. Su orientación para plantas de interior señala que la luz, drenaje, temperatura y humedad deben evaluarse de acuerdo con cada especie.

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