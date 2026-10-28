Encaje, transparencias y brillos: seis looks que definieron el glamour de los Premios Ídolo

Los Premios Ídolo, un epicentro de moda (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Faltan pocas horas para los Premios Ídolo 2026 y todas las miradas ya apuntan a la alfombra roja. Antes de descubrir las apuestas de esta edición, los looks que marcaron la gala de 2025 vuelven a escena: encaje, transparencias, brillos, sastrería y accesorios protagonistas que aún inspiran las tendencias de la temporada.

La ceremonia se celebrará el 28 de octubre en la Usina del Arte, en Buenos Aires, bajo la consigna “Romantic Garden”, una temática que anticipa flores, siluetas etéreas y detalles de fantasía. Sofía Gonet y Grego Rossello conducirán la gala, mientras que Marta Fort, Julieta Poggio y Fede Popgold estarán al frente de la previa.

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Seis looks icónicos de los Premios Ídolo 2025 antes de la nueva gala

Sofía Gonet

Sofía Gonet llevó en la edición anterior un vestido largo lila claro con encaje, volados, abertura lateral y cola irregular (Fuente)

En la edición 2025, Sofía Gonet eligió un vestido largo lila claro, con textura de encaje y volados que recorrían los hombros, el escote y la falda. El diseño asimétrico sumaba una abertura lateral y una cola irregular que se extendía sobre el piso.

Los zapatos plateados de punta fina, un collar con piedra azul, aros pequeños, anillos y pulsera metálica completaron el conjunto. Llevó el pelo recogido en un rodete alto, con flequillo recto y mechones sueltos, además de delineado negro, sombras oscuras y labios rosados con brillo.

Zaira Nara

Zaira Nara vistió un top negro con aplicaciones brillantes y una falda de gasa transparente con cola sobre la alfombra roja de 2025 (Fuente)

Zaira Nara apareció con un top negro de copas intervenidas con aplicaciones brillantes, tiras finas y aberturas en el torso. La pieza dejó parte del abdomen a la vista y se combinó con una falda de gasa transparente, que revelaba una prenda negra inferior.

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La falda incorporaba paneles semitransparentes y una cola extensa. Sandalias negras de tiras, aros largos y pulseras metálicas acompañaron el estilismo. El cabello lacio y suelto, con raya al medio, y el maquillaje de ojos ahumados reforzaron el contraste entre las transparencias y los tonos oscuros.

Michelle Mason

Michelle Mason eligió un diseño ceñido de corte sirena con bordados en tonos plateados y dorados sobre una falda amplia de tul

El vestido de Michelle Mason reunió tonos plateados y dorados en un cuerpo ceñido, cubierto de bordados, pedrería y aplicaciones. La silueta de sirena terminaba en una falda amplia de tul transparente, con paneles decorados hasta el piso.

La actriz sumó aros largos y delgados, mientras que el pelo se llevó bajo y tirante, con raya al medio. El delineado negro extendido, las sombras neutras, el rubor marcado y los labios rosado amarronados cerraron una propuesta enfocada en el trabajo de textura de la prenda.

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Gastón Sofritti y Grego Rossello propusieron dos lecturas de la sastrería

Gastón Sofritti apostó a la sastrería con un traje verde oliva holgado, camisa blanca y un pañuelo estampado al cuello

Gastón Sofritti eligió un traje verde oliva de saco recto, solapas amplias y pantalón de silueta holgada. Debajo llevó una camisa blanca de cuello redondo y añadió un pañuelo estampado en violeta, verde y amarillo alrededor del cuello. Las gafas rectangulares oscuras y los zapatos marrones de cuero completaron el vestuario.

Sofía Gonet y Grego Rossello conducirán la gala central, mientras Marta Fort, Julieta Poggio y Fede Popgold estarán a cargo de la previa

En cambio, Grego Rossello optó por un traje azul marino de tres piezas, con saco, chaleco y pantalón de vestir. La camisa blanca, el moño a rayas en gris y azul, los zapatos negros de suela gruesa y los accesorios metálicos sostuvieron un registro formal, con atención en los detalles de sastrería.

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Valentino Merlo

Valentino Merlo optó por una propuesta informal con chaqueta amplia beige, pantalón corto, borcegos marrones y sombrero tipo bucket

Valentino Merlo se inclinó por un conjunto monocromático beige compuesto por una chaqueta amplia, con bolsillos delanteros, y un pantalón corto de pierna ancha. Debajo se veía una prenda blanca, combinada con medias del mismo color y borcegos marrones de caña media.

El sombrero tipo bucket, también beige, incluía una inscripción en el frente. Con esa elección, Merlo se alejó de los códigos clásicos de gala y sumó una alternativa de silueta relajada dentro de una alfombra roja atravesada por vestidos largos y trajes.

Los Premios Ídolo 2026 contarán con 29 categorías, entre ellas Mejor Comunidad e Ídolo Notero/a, que se incorporan este año. El reconocimiento a Creador Digital del Año se anunciará durante la transmisión en vivo.

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